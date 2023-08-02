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https://sputniknews.com.tr/20230802/emniyet-genel-mudurlugune-egm-yeni-atamalar-yapildi-tem-baskani-ergun-dagistanli-getirildi--1074295471.html
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni atamalar yapıldı: TEM'in başına Ergün Dağıstanlı getirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni atamalar yapıldı: TEM'in başına Ergün Dağıstanlı getirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T15:26+0300
2023-08-02T15:32+0300
türkiye
terörle mücadele şubesi (tem)
emniyet genel müdürlüğü (egm)
atama
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Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni atamaları açıkladı.Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı Başkanlık ve Daire Başkanlıklarımızda gerçekleşen yeni atamalar ülkemize hayırlı olsun. Yeni görevlerine atanan mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim. Ülkemizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir. Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde paylaşımda bulundu.Yapılan görev değişiklikleri ile Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına, İzmir PMEM Müdür Vekili Süleyman Karadeniz Özel Harekat Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Resul Kabataş İstihbarat Başkan Vekilliğine, Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili Tolga Yılmaz Asayiş Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Asım Dursun Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Mehmet Çatal Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Dair Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Mustafa Serkan Sabanca Dış İlişkiler Daire Başkanlığına, Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığına, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Maksut Yüksek Güvenlik Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Tamer Taş Koruma Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Tuncay Ankara Kriminal Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Asım Bulat Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Seylan Demir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Ergün Dağıstanlı ise Terörle Mücadele Daire Başkanlığına atandı.
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terörle mücadele şubesi (tem), emniyet genel müdürlüğü (egm), atama
terörle mücadele şubesi (tem), emniyet genel müdürlüğü (egm), atama

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni atamalar yapıldı: TEM'in başına Ergün Dağıstanlı getirildi

15:26 02.08.2023 (güncellendi: 15:32 02.08.2023)
© AAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamaları sosyal medya hesabından duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni atamaları açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı Başkanlık ve Daire Başkanlıklarımızda gerçekleşen yeni atamalar ülkemize hayırlı olsun. Yeni görevlerine atanan mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim. Ülkemizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir. Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde paylaşımda bulundu.
Yapılan görev değişiklikleri ile Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına, İzmir PMEM Müdür Vekili Süleyman Karadeniz Özel Harekat Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Resul Kabataş İstihbarat Başkan Vekilliğine, Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili Tolga Yılmaz Asayiş Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Asım Dursun Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Mehmet Çatal Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Dair Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Mustafa Serkan Sabanca Dış İlişkiler Daire Başkanlığına, Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığına, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Maksut Yüksek Güvenlik Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Tamer Taş Koruma Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Tuncay Ankara Kriminal Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Asım Bulat Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Seylan Demir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Ergün Dağıstanlı ise Terörle Mücadele Daire Başkanlığına atandı.
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