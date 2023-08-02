https://sputniknews.com.tr/20230802/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074271535.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26.9610 liradan, euro 29.6480 liradan güne başladı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T09:24+0300
2023-08-02T09:24+0300
2023-08-02T09:24+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 26,9600 liradan alınan dolar 26,9610 liradan satılıyor. 29,6470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6480 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,9620 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5720 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 689 lira, çeyrek altın 2 bin 736 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 912 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.168 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.82 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.82 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.634 dolar seviyesinde.
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dolar ne kadar,altın fiyatları,1 euro kaç tl
dolar ne kadar,altın fiyatları,1 euro kaç tl
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 26.9610 liradan, euro 29.6480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9600 liradan alınan dolar 26,9610 liradan satılıyor. 29,6470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6480 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9620 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5720 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 689 lira, çeyrek altın 2 bin 736 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 912 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.168 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 85.82 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.82 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 29.634 dolar seviyesinde.