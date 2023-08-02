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https://sputniknews.com.tr/20230802/disneydan-ataturk-filmi-aciklamasi-1074303303.html
Disney+'dan 'Atatürk' filmi açıklaması
Disney+'dan 'Atatürk' filmi açıklaması
FOX ve Lanistar Medya, 'Atatürk' içeriğini iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlayacağını duyurdu. TV’ye özel ilk film, 29 Ekim Cumhuriyet... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T18:25+0300
2023-08-02T18:25+0300
yaşam
disney
atatürk
mustafa kemal atatürk
film
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T24'ün haberine göre, The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner konu hakkında şunları söyledi:“Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk’ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, ‘Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız.”Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar ise şöyle konuştu:“Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında ‘Atatürk’ü Ekim ayından itibaren FOX’ta TV özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve TV’nin yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız."Atatürk içeriğinin güncellenen yayın takvimi29 Ekim, 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında3 Kasım, 1. film sinemalarda22 Aralık, 2. film sinemalarda2024 yazı, Her iki film FOX ekranlarındaİçeriğin Disney+’da yayına girmesi aynı zamanda küresel bir gösterim anlamı taşıyordu. Mevcut yayın stratejisiyle ise Atatürk içeriği yalnızca Türkiye’de yayınlanmış olacak.Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu ‘Atatürk’te Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli canlandırırken, yapımcılığı Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor.
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disney, atatürk, mustafa kemal atatürk, film
disney, atatürk, mustafa kemal atatürk, film

Disney+'dan 'Atatürk' filmi açıklaması

18:25 02.08.2023
© disneyplus.comDisney Plus
Disney Plus - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© disneyplus.com
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FOX ve Lanistar Medya, 'Atatürk' içeriğini iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlayacağını duyurdu. TV’ye özel ilk film, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX kanalında yayınlanacak ve ardından sinema filmi vizyona girecek. İkinci film ise, 22 Aralık’tan itibaren sinemalarda olacak.
T24'ün haberine göre, The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner konu hakkında şunları söyledi:
“Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk’ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, ‘Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız.”
Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar ise şöyle konuştu:
“Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında ‘Atatürk’ü Ekim ayından itibaren FOX’ta TV özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve TV’nin yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız."
Atatürk içeriğinin güncellenen yayın takvimi
29 Ekim, 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında
3 Kasım, 1. film sinemalarda
22 Aralık, 2. film sinemalarda
2024 yazı, Her iki film FOX ekranlarında
İçeriğin Disney+’da yayına girmesi aynı zamanda küresel bir gösterim anlamı taşıyordu. Mevcut yayın stratejisiyle ise Atatürk içeriği yalnızca Türkiye’de yayınlanmış olacak.
Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu ‘Atatürk’te Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli canlandırırken, yapımcılığı Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor.
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