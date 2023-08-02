https://sputniknews.com.tr/20230802/disneydan-ataturk-filmi-aciklamasi-1074303303.html

Disney+'dan 'Atatürk' filmi açıklaması

Disney+'dan 'Atatürk' filmi açıklaması

FOX ve Lanistar Medya, 'Atatürk' içeriğini iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlayacağını duyurdu. TV’ye özel ilk film, 29 Ekim Cumhuriyet... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T18:25+0300

2023-08-02T18:25+0300

2023-08-02T18:25+0300

yaşam

disney

atatürk

mustafa kemal atatürk

film

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T24'ün haberine göre, The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner konu hakkında şunları söyledi:“Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk’ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, ‘Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız.”Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar ise şöyle konuştu:“Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında ‘Atatürk’ü Ekim ayından itibaren FOX’ta TV özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve TV’nin yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız."Atatürk içeriğinin güncellenen yayın takvimi29 Ekim, 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında3 Kasım, 1. film sinemalarda22 Aralık, 2. film sinemalarda2024 yazı, Her iki film FOX ekranlarındaİçeriğin Disney+’da yayına girmesi aynı zamanda küresel bir gösterim anlamı taşıyordu. Mevcut yayın stratejisiyle ise Atatürk içeriği yalnızca Türkiye’de yayınlanmış olacak.Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu ‘Atatürk’te Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli canlandırırken, yapımcılığı Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor.

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Sputnik Türkiye

disney, atatürk, mustafa kemal atatürk, film