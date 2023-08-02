Deprem sonrası karavanlara talep yüzde 100 arttı: 'Fiyatlar 250 bin liradan başlıyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
0 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Karayalçın-İmamoğlu görüşmesi ve vegan fenomenin ölümü!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230802/deprem-sonrasi-karavanlara-talep-yuzde-100-artti-fiyatlar-250-bin-liradan-basliyor-1074278351.html
Deprem sonrası karavanlara talep yüzde 100 arttı: 'Fiyatlar 250 bin liradan başlıyor'
Deprem sonrası karavanlara talep yüzde 100 arttı: 'Fiyatlar 250 bin liradan başlıyor'
6 Şubat depremlerinin ardından karavanlara talep yüzde 100 arttı. Karavan üreticileri taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T11:27+0300
2023-08-02T11:27+0300
multimedya
karavan
fotoğraf
deprem
talep
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074276968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57bb799a9d5526ab5feb922ec30ce97b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074276968_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce29d93891b426055b82c5fe7d03d7e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karavan , fotoğraf, deprem, talep, фото
karavan , fotoğraf, deprem, talep, фото

Deprem sonrası karavanlara talep yüzde 100 arttı: 'Fiyatlar 250 bin liradan başlıyor'

11:27 02.08.2023
Abone olTelegram
6 Şubat depremlerinin ardından karavanlara talep yüzde 100 arttı. Karavan üreticileri taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi.
© İHAKahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin etkilediği 11 ilde evlerine giremeyen birçok kişi karavan alarak burada yaşıyor.
Deprem sonrası karavanlara talep yüzde 100 arttı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin etkilediği 11 ilde evlerine giremeyen birçok kişi karavan alarak burada yaşıyor.
© İHAGaziantep’in İslahiye ilçesinde üretilen karavanlar hem yurt dışına hem de yurt içine gönderiliyor. Karavan üreticileri ise, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek, depremin ardından karavanlara talebin yüzde 100 arttığını söyledi.
Deprem sonrası karavanlara talep yüzde 100 arttı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde üretilen karavanlar hem yurt dışına hem de yurt içine gönderiliyor. Karavan üreticileri ise, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek, depremin ardından karavanlara talebin yüzde 100 arttığını söyledi.
© İHAKaravan işiyle uğraşan Abidin Can depremin ardından işlerinin yüzde 100 arttığını belirterek, “Burada karavan işiyle uğraşıyoruz. Depremin ardından daha çok talep oldu. İnsanlar deprem sonrası eve girmeye korktuğu için karavanlara yöneliyor. Müşteri kendi bütçesine göre araçlarını getiriyor bizde bunu karavana çevirip anahtar teslimi yapıyoruz. 2.5-3 ayda bir aracı bitiriyoruz. Tabi iş yoğunluğuna göre bu süre değişebiliyor. İşimiz yüzde 100 arttı diyebiliriz” şeklinde konuştu.
Deprem sonrası karavanlara talep yüzde 100 arttı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Karavan işiyle uğraşan Abidin Can depremin ardından işlerinin yüzde 100 arttığını belirterek, “Burada karavan işiyle uğraşıyoruz. Depremin ardından daha çok talep oldu. İnsanlar deprem sonrası eve girmeye korktuğu için karavanlara yöneliyor. Müşteri kendi bütçesine göre araçlarını getiriyor bizde bunu karavana çevirip anahtar teslimi yapıyoruz. 2.5-3 ayda bir aracı bitiriyoruz. Tabi iş yoğunluğuna göre bu süre değişebiliyor. İşimiz yüzde 100 arttı diyebiliriz” şeklinde konuştu.
© İHAAbidin Can hem yurt içi hem de yurt dışından taleplerinin olduğunu belirterek, “Şu anda çok yoğun çalışıyoruz. Boşluğumuz hiç yok. Hem yurt içi hem de yurt dışından taleplerimiz var. Daha önce de yurt dışına bitirip gönderdiğimiz araçlar oldu. Ama özellikle depremin ardından etkilenen 11 ilden bize yoğun talep oluyor” dedi.
Deprem sonrası karavanlara talep yüzde 100 arttı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Abidin Can hem yurt içi hem de yurt dışından taleplerinin olduğunu belirterek, “Şu anda çok yoğun çalışıyoruz. Boşluğumuz hiç yok. Hem yurt içi hem de yurt dışından taleplerimiz var. Daha önce de yurt dışına bitirip gönderdiğimiz araçlar oldu. Ama özellikle depremin ardından etkilenen 11 ilden bize yoğun talep oluyor” dedi.
© İHAKaravan fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan Can, “Müşterinin isteklerine göre fiyat belirleniyor. Normal fiyatımız bir araç için 250 bin TL’dir. Tabi bu fiyat müşterinin lüksüne göre 650 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ancak standart paketimiz 250 bin TL’dir. Dolabı her şeyi elektrik aksamından tutun anahtar teslimi yapıyoruz. Müşteri sadece eşyasını içine atarak biniyor” diye konuştu.
Deprem sonrası karavanlara talep yüzde 100 arttı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Karavan fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan Can, “Müşterinin isteklerine göre fiyat belirleniyor. Normal fiyatımız bir araç için 250 bin TL’dir. Tabi bu fiyat müşterinin lüksüne göre 650 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ancak standart paketimiz 250 bin TL’dir. Dolabı her şeyi elektrik aksamından tutun anahtar teslimi yapıyoruz. Müşteri sadece eşyasını içine atarak biniyor” diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала