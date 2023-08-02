Deprem sonrası karavanlara talep yüzde 100 arttı: 'Fiyatlar 250 bin liradan başlıyor'

© İHAKahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin etkilediği 11 ilde evlerine giremeyen birçok kişi karavan alarak burada yaşıyor.
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© İHA
Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin etkilediği 11 ilde evlerine giremeyen birçok kişi karavan alarak burada yaşıyor.
© İHAGaziantep’in İslahiye ilçesinde üretilen karavanlar hem yurt dışına hem de yurt içine gönderiliyor. Karavan üreticileri ise, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek, depremin ardından karavanlara talebin yüzde 100 arttığını söyledi.
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© İHA
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde üretilen karavanlar hem yurt dışına hem de yurt içine gönderiliyor. Karavan üreticileri ise, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek, depremin ardından karavanlara talebin yüzde 100 arttığını söyledi.
© İHAKaravan işiyle uğraşan Abidin Can depremin ardından işlerinin yüzde 100 arttığını belirterek, “Burada karavan işiyle uğraşıyoruz. Depremin ardından daha çok talep oldu. İnsanlar deprem sonrası eve girmeye korktuğu için karavanlara yöneliyor. Müşteri kendi bütçesine göre araçlarını getiriyor bizde bunu karavana çevirip anahtar teslimi yapıyoruz. 2.5-3 ayda bir aracı bitiriyoruz. Tabi iş yoğunluğuna göre bu süre değişebiliyor. İşimiz yüzde 100 arttı diyebiliriz” şeklinde konuştu.
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© İHA
Karavan işiyle uğraşan Abidin Can depremin ardından işlerinin yüzde 100 arttığını belirterek, “Burada karavan işiyle uğraşıyoruz. Depremin ardından daha çok talep oldu. İnsanlar deprem sonrası eve girmeye korktuğu için karavanlara yöneliyor. Müşteri kendi bütçesine göre araçlarını getiriyor bizde bunu karavana çevirip anahtar teslimi yapıyoruz. 2.5-3 ayda bir aracı bitiriyoruz. Tabi iş yoğunluğuna göre bu süre değişebiliyor. İşimiz yüzde 100 arttı diyebiliriz” şeklinde konuştu.
© İHAAbidin Can hem yurt içi hem de yurt dışından taleplerinin olduğunu belirterek, “Şu anda çok yoğun çalışıyoruz. Boşluğumuz hiç yok. Hem yurt içi hem de yurt dışından taleplerimiz var. Daha önce de yurt dışına bitirip gönderdiğimiz araçlar oldu. Ama özellikle depremin ardından etkilenen 11 ilden bize yoğun talep oluyor” dedi.
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© İHA
Abidin Can hem yurt içi hem de yurt dışından taleplerinin olduğunu belirterek, “Şu anda çok yoğun çalışıyoruz. Boşluğumuz hiç yok. Hem yurt içi hem de yurt dışından taleplerimiz var. Daha önce de yurt dışına bitirip gönderdiğimiz araçlar oldu. Ama özellikle depremin ardından etkilenen 11 ilden bize yoğun talep oluyor” dedi.
© İHAKaravan fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan Can, “Müşterinin isteklerine göre fiyat belirleniyor. Normal fiyatımız bir araç için 250 bin TL’dir. Tabi bu fiyat müşterinin lüksüne göre 650 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ancak standart paketimiz 250 bin TL’dir. Dolabı her şeyi elektrik aksamından tutun anahtar teslimi yapıyoruz. Müşteri sadece eşyasını içine atarak biniyor” diye konuştu.
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© İHA
Karavan fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan Can, “Müşterinin isteklerine göre fiyat belirleniyor. Normal fiyatımız bir araç için 250 bin TL’dir. Tabi bu fiyat müşterinin lüksüne göre 650 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ancak standart paketimiz 250 bin TL’dir. Dolabı her şeyi elektrik aksamından tutun anahtar teslimi yapıyoruz. Müşteri sadece eşyasını içine atarak biniyor” diye konuştu.