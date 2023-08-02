Deprem sonrası karavanlara talep yüzde 100 arttı: 'Fiyatlar 250 bin liradan başlıyor'

© İHA Abidin Can hem yurt içi hem de yurt dışından taleplerinin olduğunu belirterek, “Şu anda çok yoğun çalışıyoruz. Boşluğumuz hiç yok. Hem yurt içi hem de yurt dışından taleplerimiz var. Daha önce de yurt dışına bitirip gönderdiğimiz araçlar oldu. Ama özellikle depremin ardından etkilenen 11 ilden bize yoğun talep oluyor” dedi.