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Bursa'da 10 ayrı fabrikayı küle çeviren yangın
Bursa'da 10 ayrı fabrikayı küle çeviren yangın
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iplik fabrikasında çıkan yangın, 9 fabrikayı da etkisi altına aldı. Yangının kaynak çalışması sırasında oluşan kıvılcımların... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T15:35+0300
2023-08-02T15:35+0300
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yangın
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan ve aynı kompleks içerisinde bulunan diğer işletmelere de sıçrayan yangında hasar gören işletmeler için KOSGEB Acil Destek Kredisi devreye alınacak. KOSGEB, yangında hasar gören tesislerin ihtiyaçlarını karşılayarak faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Paketi’nin devreye almak için çalışmalara başladı.Yangının hasar verdiği tesislerin ihtiyaçlarına yönelik kullanacakları kredilerin kâr payı ve faizinin tamamı KOSGEB eliyle karşılanacak. Böylelikle işletmeler ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay taksitli, sıfır faizli kredi kullanabilecek. Kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere, Kredi Garanti Fonu da teminat sağlayacak. Acil Destek Kredisi daha önce de deprem ve sel bölgelerinde devreye alınmıştı.'KOSGEB kredisini İnegöl’de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Daha önce deprem ve sel felaketlerinde uyguladığımız KOSGEB Acil Destek Kredisini, İnegöl’de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız. Sanayicilerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.
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bursa, fabrika, yangın
bursa, fabrika, yangın

Bursa'da 10 ayrı fabrikayı küle çeviren yangın

15:35 02.08.2023
© İHA / SALİH BİLAL ASLANBursa'da 10 ayrı fabrikayı küle çeviren yangın
Bursa'da 10 ayrı fabrikayı küle çeviren yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iplik fabrikasında çıkan yangın, 9 fabrikayı da etkisi altına aldı. Yangının kaynak çalışması sırasında oluşan kıvılcımların süngerlere sıçraması ile çıktığı belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yangında zarar gören işletmelere KOSGEB Acil Destek Kredisi ile destek verileceğini açıkladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan ve aynı kompleks içerisinde bulunan diğer işletmelere de sıçrayan yangında hasar gören işletmeler için KOSGEB Acil Destek Kredisi devreye alınacak. KOSGEB, yangında hasar gören tesislerin ihtiyaçlarını karşılayarak faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Paketi’nin devreye almak için çalışmalara başladı.
Yangının hasar verdiği tesislerin ihtiyaçlarına yönelik kullanacakları kredilerin kâr payı ve faizinin tamamı KOSGEB eliyle karşılanacak. Böylelikle işletmeler ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay taksitli, sıfır faizli kredi kullanabilecek. Kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere, Kredi Garanti Fonu da teminat sağlayacak. Acil Destek Kredisi daha önce de deprem ve sel bölgelerinde devreye alınmıştı.

'KOSGEB kredisini İnegöl’de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Daha önce deprem ve sel felaketlerinde uyguladığımız KOSGEB Acil Destek Kredisini, İnegöl’de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız. Sanayicilerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.
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