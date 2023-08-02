https://sputniknews.com.tr/20230802/buffon-45-yasinda-futbola-veda-etti--1074298889.html
Buffon, 45 yaşında futbola veda etti
Buffon, 45 yaşında futbola veda etti
İtalyan futbolunun efsane kalecisi Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T16:44+0300
2023-08-02T16:44+0300
2023-08-02T16:44+0300
spor
gianluigi buffon
kaleci
karar
emeklilik
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İtalyan futbolunun efsane kalecilerinden Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktı.Son olarak Parma forması giyen Buffon, emeklilik kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine duyurdu. Efsane eldiven, paylaşımına "Her şey için teşekkürler" notunu düştü. Kariyerine Parma altyapısında başlayan Buffon, sırasıyla Juventus ve PSG formaları giydi. 2021 yılında Juventus'tan tekrar futbola başladığı Parma'ya dönen tecrübeli kaleci, kariyeri boyunca 975 karşılaşmada forma giydi.Bu karşılaşmalarda kalesinde 825 gol gören Buffon, 425 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
https://sputniknews.com.tr/20230728/david-silva-37-yasinda-futbolu-birakti-1074079475.html
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gianluigi buffon, kaleci, karar, emeklilik
gianluigi buffon, kaleci, karar, emeklilik
Buffon, 45 yaşında futbola veda etti
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İtalyan futbolunun efsane kalecisi Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
İtalyan futbolunun efsane kalecilerinden Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktı.
Son olarak Parma forması giyen Buffon, emeklilik kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine duyurdu.
Efsane eldiven, paylaşımına "Her şey için teşekkürler" notunu düştü.
Kariyerine Parma altyapısında başlayan Buffon, sırasıyla Juventus ve PSG formaları giydi. 2021 yılında Juventus'tan tekrar futbola başladığı Parma'ya dönen tecrübeli kaleci, kariyeri boyunca 975 karşılaşmada forma giydi.
Bu karşılaşmalarda kalesinde 825 gol gören Buffon, 425 karşılaşmada kalesini gole kapattı.