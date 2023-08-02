https://sputniknews.com.tr/20230802/buffon-45-yasinda-futbola-veda-etti--1074298889.html

Buffon, 45 yaşında futbola veda etti

Buffon, 45 yaşında futbola veda etti

İtalyan futbolunun efsane kalecisi Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T16:44+0300

2023-08-02T16:44+0300

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spor

gianluigi buffon

kaleci

karar

emeklilik

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İtalyan futbolunun efsane kalecilerinden Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktı.Son olarak Parma forması giyen Buffon, emeklilik kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine duyurdu. Efsane eldiven, paylaşımına "Her şey için teşekkürler" notunu düştü. Kariyerine Parma altyapısında başlayan Buffon, sırasıyla Juventus ve PSG formaları giydi. 2021 yılında Juventus'tan tekrar futbola başladığı Parma'ya dönen tecrübeli kaleci, kariyeri boyunca 975 karşılaşmada forma giydi.Bu karşılaşmalarda kalesinde 825 gol gören Buffon, 425 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

https://sputniknews.com.tr/20230728/david-silva-37-yasinda-futbolu-birakti-1074079475.html

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gianluigi buffon, kaleci, karar, emeklilik