https://sputniknews.com.tr/20230802/borsa-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi-1074286737.html
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0.90 değer kazanarak 7.232.40 puana yükseldi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T13:23+0300
2023-08-02T13:23+0300
2023-08-02T13:24+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
bankacılık
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BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,89 puan ve yüzde 0,90 değer kazancıyla 7.232,40 puan oldu.Toplam işlem hacmi 59,17 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,63 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile sigorta oldu.Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.
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borsa, borsa istanbul, bankacılık
borsa, borsa istanbul, bankacılık
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:23 02.08.2023 (güncellendi: 13:24 02.08.2023) Abone ol
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0.90 değer kazanarak 7.232.40 puana yükseldi.
BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,89 puan ve yüzde 0,90 değer kazancıyla 7.232,40 puan oldu.
Toplam işlem hacmi 59,17 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,63 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile sigorta oldu.
Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.