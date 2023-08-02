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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230802/bati-basini-ukraynadaki-catismalar-nedeniyle-avrupadaki-silah-sirketleri-personel-acigi-yasiyor-1074309411.html
Batı basını: Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Avrupa'daki silah şirketleri personel açığı yaşıyor
Batı basını: Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Avrupa'daki silah şirketleri personel açığı yaşıyor
Ukrayna'daki çatışmalar ışığında silah ve mühimmata olan talebin artması nedeniyle Avrupa'daki silah üreticilerinin personel bulmakta zorlandığı ifade edildi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T21:43+0300
2023-08-02T21:43+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
silah
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Reuters'in haberine göre silah ve mühimmata olan talebin Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek düzeye ulaşması, Polonya ve Çekya'daki silah üreticilerini insan kaynakları açısından zor durumda bıraktı.İki ülkedeki silah firmalarının personel istihdam ve eğitim programlarını uygulamaya koyduğunu veya mevcut programlarını genişlettiğini belirten Reuters, top mermisi ve mühimmat üreten Çek şirketi STV Group'un yeni çalışanları için konut inşa edeceğini, emekliye ayrılan çalışanlarını ise ücretsiz yemek temine ederek geri döndürmeye çalıştığını kaydetti.Patlayıcı madde üreten Explosia şirketinin ise personel açığını kapatmak için yerel üniversitelerle işbirliğini genişlettiğini ve üretimde otomasyonu hızlandırdığını yazan Reuters, kalifiye eleman yetersizliği nedeniyle üretimin Orta Avrupa'dan farklı bölgelere kaydırılabileceğinin konuşulduğunu aktardı.Ajans, Çekya hükümetinin zor durumdaki şirketlere yardım amacıyla ülkedeki yüz bin Ukraynalı sığınmacıdan bazılarının istihdam edilmesini görüştüğünü de belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230731/soygu-ukrayna-birlikleri-cilginca-saldiriyor-ama-ilerleme-kaydedemiyor-1074199666.html
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avrupa, ukrayna, silah
avrupa, ukrayna, silah

Batı basını: Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Avrupa'daki silah şirketleri personel açığı yaşıyor

21:43 02.08.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Ukrayna'daki çatışmalar ışığında silah ve mühimmata olan talebin artması nedeniyle Avrupa'daki silah üreticilerinin personel bulmakta zorlandığı ifade edildi.
Reuters'in haberine göre silah ve mühimmata olan talebin Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek düzeye ulaşması, Polonya ve Çekya'daki silah üreticilerini insan kaynakları açısından zor durumda bıraktı.
İki ülkedeki silah firmalarının personel istihdam ve eğitim programlarını uygulamaya koyduğunu veya mevcut programlarını genişlettiğini belirten Reuters, top mermisi ve mühimmat üreten Çek şirketi STV Group'un yeni çalışanları için konut inşa edeceğini, emekliye ayrılan çalışanlarını ise ücretsiz yemek temine ederek geri döndürmeye çalıştığını kaydetti.
Patlayıcı madde üreten Explosia şirketinin ise personel açığını kapatmak için yerel üniversitelerle işbirliğini genişlettiğini ve üretimde otomasyonu hızlandırdığını yazan Reuters, kalifiye eleman yetersizliği nedeniyle üretimin Orta Avrupa'dan farklı bölgelere kaydırılabileceğinin konuşulduğunu aktardı.
Ajans, Çekya hükümetinin zor durumdaki şirketlere yardım amacıyla ülkedeki yüz bin Ukraynalı sığınmacıdan bazılarının istihdam edilmesini görüştüğünü de belirtti.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
Ukrayna krizi
Şoygu: Ukrayna birlikleri çılgınca saldırıyor ama ilerleme kaydedemiyor
31 Temmuz, 13:54
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