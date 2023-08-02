https://sputniknews.com.tr/20230802/bati-basini-ukraynadaki-catismalar-nedeniyle-avrupadaki-silah-sirketleri-personel-acigi-yasiyor-1074309411.html

Batı basını: Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Avrupa'daki silah şirketleri personel açığı yaşıyor

Batı basını: Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Avrupa'daki silah şirketleri personel açığı yaşıyor

Ukrayna'daki çatışmalar ışığında silah ve mühimmata olan talebin artması nedeniyle Avrupa'daki silah üreticilerinin personel bulmakta zorlandığı ifade edildi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T21:43+0300

2023-08-02T21:43+0300

2023-08-02T21:43+0300

ukrayna krizi

avrupa

ukrayna

silah

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Reuters'in haberine göre silah ve mühimmata olan talebin Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek düzeye ulaşması, Polonya ve Çekya'daki silah üreticilerini insan kaynakları açısından zor durumda bıraktı.İki ülkedeki silah firmalarının personel istihdam ve eğitim programlarını uygulamaya koyduğunu veya mevcut programlarını genişlettiğini belirten Reuters, top mermisi ve mühimmat üreten Çek şirketi STV Group'un yeni çalışanları için konut inşa edeceğini, emekliye ayrılan çalışanlarını ise ücretsiz yemek temine ederek geri döndürmeye çalıştığını kaydetti.Patlayıcı madde üreten Explosia şirketinin ise personel açığını kapatmak için yerel üniversitelerle işbirliğini genişlettiğini ve üretimde otomasyonu hızlandırdığını yazan Reuters, kalifiye eleman yetersizliği nedeniyle üretimin Orta Avrupa'dan farklı bölgelere kaydırılabileceğinin konuşulduğunu aktardı.Ajans, Çekya hükümetinin zor durumdaki şirketlere yardım amacıyla ülkedeki yüz bin Ukraynalı sığınmacıdan bazılarının istihdam edilmesini görüştüğünü de belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230731/soygu-ukrayna-birlikleri-cilginca-saldiriyor-ama-ilerleme-kaydedemiyor-1074199666.html

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