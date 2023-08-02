https://sputniknews.com.tr/20230802/bakan-yerlikaya-yeni-atanan-emniyet-mensuplarini-tebrik-etti-1074272291.html

Bakan Yerlikaya, yeni atanan Emniyet mensuplarını tebrik etti

Bakan Yerlikaya, yeni atanan Emniyet mensuplarını tebrik etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni görevlerine atanan personeli tebrik etti. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T09:56+0300

2023-08-02T09:56+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

resmi gazete

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Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü değişti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni görevlerine atanan personeli tebrik etti.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230802/karar-resmi-gazetede-ankaranin-da-aralarinda-bulundugu-24-ilin-emniyet-muduru-merkeze-cekildi-1074270280.html

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