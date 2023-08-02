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https://sputniknews.com.tr/20230802/bakan-yerlikaya-yeni-atanan-emniyet-mensuplarini-tebrik-etti-1074272291.html
Bakan Yerlikaya, yeni atanan Emniyet mensuplarını tebrik etti
Bakan Yerlikaya, yeni atanan Emniyet mensuplarını tebrik etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni görevlerine atanan personeli tebrik etti. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T09:56+0300
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Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü değişti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni görevlerine atanan personeli tebrik etti.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230802/karar-resmi-gazetede-ankaranin-da-aralarinda-bulundugu-24-ilin-emniyet-muduru-merkeze-cekildi-1074270280.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, resmi gazete
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, resmi gazete

Bakan Yerlikaya, yeni atanan Emniyet mensuplarını tebrik etti

09:56 02.08.2023
© İHA / HALİL ULUBEY-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© İHA / HALİL ULUBEY-
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni görevlerine atanan personeli tebrik etti.
Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü değişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni görevlerine atanan personeli tebrik etti.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Emniyet - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
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Karar Resmi Gazete'de: Ankara'nın da aralarında bulunduğu 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
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