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https://sputniknews.com.tr/20230802/bakan-ozhasekiden-olasi-istanbul-depremi-uyarisi-4te-1i-riskli-1074281755.html
Bakan Özhaseki'den olası İstanbul depremi uyarısı: 4'te 1'i riskli
Bakan Özhaseki'den olası İstanbul depremi uyarısı: 4'te 1'i riskli
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldığı bir canlı yayında, "7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. Deprem için... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T12:21+0300
2023-08-02T12:23+0300
türkiye
mehmet özhaseki
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı A haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Olası İstanbul depremiyle ilgili uyarıda bulunan Özhaseki, "7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. 600 bin Konut İstanbul'da yıkılacaksa her sokakta 2 bina yıkılsa her şey durur. Hem yasal hem de bir elden İstanbul'a özel dönüşüm projesi sırf İstanbul için çıkarmamız lazım" dedi.Bakan Özhaseki'nin açıklamaları özetle şöyle:* Yerinde Dönüşüm'e 146 bin 376 başvuru oldu. 125 bin kişi konut yapmak için müracaat etmiş. 21 bin kişi ticari dükkan yapmak için müracaat etmiş. Bunu kolaylaştırıcı o kadar çok tedbir aldık ki. Müteahhitle anlaşacak vatandaşlara sözleşmeler veriyoruz. Özel çalışma yaptıramayacak vatandaşlara TİP projeler veriyoruz. Yapı denetim masrafından da muaf tuttuk. Kendisi yerinde dönüştürmek istediğinde harç, pul onları da almıyoruz. Vatandaş evini yapmak isteyecek, sözleşmeyi yapacak, biz ona 500 bin lira hibe, 500 bin lirayı da kredi olarak düşünüyoruz. 2 sene ödemesiz, 10 yıl sıfır faizli. Yap-satçı arkadaşlar var, 9-10 bin liraya metrekaresini mal ediyorlar. Rezerv alanlara yapılanlar daha pahalıya mal oluyor. Oraya yol lazım, elektrik, su, doğal gaz, kanalizasyon hatları çekmek lazım. Okul, cami, sağlık ocağı lazım.'Dere yataklarının olduğu yerlerde bina yapılmayacak'* Binaların büyük çoğunluğu 1970-80'li yıllarda o günkü teknik ve şartlara göre yapılmış. Birçoğu 7 şiddetindeki depreme uygun tasarlanmamış. Az bir kısmı da dere yatağı ya da sıvılaşma olan yerlere yapılmış. Fay hatlarının geçtiği yerlere yapı yapılamayacak. Dere yataklarının olduğu yerlerde de bina yapılmayacak. Sıvılaşma olan yerlerde de yapı yasağı var. Bunların dışındaki her yere yapı yapılabilir. Fay hatları yeşil alan olarak kalacak. Mevzuattan taviz vermeyeceğiz.* Türkiye deprem riski taşıyan 5 ülkeden birisi. Deprem riski taşıyan 10 büyükşehir varsa biri de İstanbul. Bunu bilerek hareket etmeniz gerekiyor. 6 ve üzeri yıkıcı deprem sayısı 60 civarında.4'te 1'i risk altında* İstanbul için özetle 5.8 milyon bağımsız birim var. Bunun 1.5 milyonu riskli. 4'te 1'i riskli. İlk etapta yıkılabilecek olan yapı ne kadar 600 bin civarında. 7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. 600 bin konut İstanbul'da yıkılacaksa her sokakta 2 bina yıkılsa her şey durur. İstanbul böyle olursa kocaman hapishaneye döner. İstanbul'a özel dönüşüm projesi* Hem yasal hem de bir elden İstanbul'a özel dönüşüm projesi sırf İstanbul için çıkarmamız lazım. 15-20 günlük çalışma devam ediyor. Belediyelerin tamamı komisyonda yer alıyor. AFAD, Valilik dahil ettik. İBB, ilçe belediyelerinin tamamını dahil ediyoruz. Bir sonuca varmak için çalışıyoruz. Kabinede sunum yapacağım, açığa çıktıktan sonra yasal düzenleme de olacak. Rezerv alanlar belirledik, 300-350 bin konut yapacağız. Yarısı bizden kampanyasıyla ona destek verip daha güvenli konutlar yapmaya çalışacağız. Kanal İstanbul civarındaki depremzedeler ya da depremde yıkılacak konutlar için yer vermeye çalışacağız. Meclis açılıyor, bütçe başlıyor falan, ilk yasalar aralıkta geliyor. 1-2 ay içinde Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıp görüşmeye açmaya çalışıyoruz.
https://sputniknews.com.tr/20230719/bakan-ozhaseki-ekrem-bey-ile-gorustuk-prensipte-anlastik-1073701500.html
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mehmet özhaseki
mehmet özhaseki

Bakan Özhaseki'den olası İstanbul depremi uyarısı: 4'te 1'i riskli

12:21 02.08.2023 (güncellendi: 12:23 02.08.2023)
© AAİstanbul konut
İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldığı bir canlı yayında, "7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. Deprem için İstanbul’a özel yasa yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı A haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Olası İstanbul depremiyle ilgili uyarıda bulunan Özhaseki, "7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. 600 bin Konut İstanbul'da yıkılacaksa her sokakta 2 bina yıkılsa her şey durur. Hem yasal hem de bir elden İstanbul'a özel dönüşüm projesi sırf İstanbul için çıkarmamız lazım" dedi.
Bakan Özhaseki'nin açıklamaları özetle şöyle:
* Yerinde Dönüşüm'e 146 bin 376 başvuru oldu. 125 bin kişi konut yapmak için müracaat etmiş. 21 bin kişi ticari dükkan yapmak için müracaat etmiş. Bunu kolaylaştırıcı o kadar çok tedbir aldık ki. Müteahhitle anlaşacak vatandaşlara sözleşmeler veriyoruz. Özel çalışma yaptıramayacak vatandaşlara TİP projeler veriyoruz. Yapı denetim masrafından da muaf tuttuk. Kendisi yerinde dönüştürmek istediğinde harç, pul onları da almıyoruz. Vatandaş evini yapmak isteyecek, sözleşmeyi yapacak, biz ona 500 bin lira hibe, 500 bin lirayı da kredi olarak düşünüyoruz. 2 sene ödemesiz, 10 yıl sıfır faizli. Yap-satçı arkadaşlar var, 9-10 bin liraya metrekaresini mal ediyorlar. Rezerv alanlara yapılanlar daha pahalıya mal oluyor. Oraya yol lazım, elektrik, su, doğal gaz, kanalizasyon hatları çekmek lazım. Okul, cami, sağlık ocağı lazım.

'Dere yataklarının olduğu yerlerde bina yapılmayacak'

* Binaların büyük çoğunluğu 1970-80'li yıllarda o günkü teknik ve şartlara göre yapılmış. Birçoğu 7 şiddetindeki depreme uygun tasarlanmamış. Az bir kısmı da dere yatağı ya da sıvılaşma olan yerlere yapılmış. Fay hatlarının geçtiği yerlere yapı yapılamayacak. Dere yataklarının olduğu yerlerde de bina yapılmayacak. Sıvılaşma olan yerlerde de yapı yasağı var. Bunların dışındaki her yere yapı yapılabilir. Fay hatları yeşil alan olarak kalacak. Mevzuattan taviz vermeyeceğiz.
* Türkiye deprem riski taşıyan 5 ülkeden birisi. Deprem riski taşıyan 10 büyükşehir varsa biri de İstanbul. Bunu bilerek hareket etmeniz gerekiyor. 6 ve üzeri yıkıcı deprem sayısı 60 civarında.

4'te 1'i risk altında

* İstanbul için özetle 5.8 milyon bağımsız birim var. Bunun 1.5 milyonu riskli. 4'te 1'i riskli. İlk etapta yıkılabilecek olan yapı ne kadar 600 bin civarında. 7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. 600 bin konut İstanbul'da yıkılacaksa her sokakta 2 bina yıkılsa her şey durur. İstanbul böyle olursa kocaman hapishaneye döner.

İstanbul'a özel dönüşüm projesi

* Hem yasal hem de bir elden İstanbul'a özel dönüşüm projesi sırf İstanbul için çıkarmamız lazım. 15-20 günlük çalışma devam ediyor. Belediyelerin tamamı komisyonda yer alıyor. AFAD, Valilik dahil ettik. İBB, ilçe belediyelerinin tamamını dahil ediyoruz. Bir sonuca varmak için çalışıyoruz. Kabinede sunum yapacağım, açığa çıktıktan sonra yasal düzenleme de olacak. Rezerv alanlar belirledik, 300-350 bin konut yapacağız. Yarısı bizden kampanyasıyla ona destek verip daha güvenli konutlar yapmaya çalışacağız. Kanal İstanbul civarındaki depremzedeler ya da depremde yıkılacak konutlar için yer vermeye çalışacağız. Meclis açılıyor, bütçe başlıyor falan, ilk yasalar aralıkta geliyor. 1-2 ay içinde Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıp görüşmeye açmaya çalışıyoruz.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
POLİTİKA
Bakan Özhaseki: Ekrem Bey ile görüştük, prensipte anlaştık
19 Temmuz, 12:29
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