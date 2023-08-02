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https://sputniknews.com.tr/20230802/arac-alacaklari-ilgilendiriyor-bakanliktan-fiyat-artisi-durdu-aciklamasi--1074276686.html
Araç alacakları ilgilendiriyor: Bakanlıktan 'fiyat artışı durdu' açıklaması
Araç alacakları ilgilendiriyor: Bakanlıktan 'fiyat artışı durdu' açıklaması
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı alınan tedbirler sonucunda; kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlandığını... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T11:12+0300
2023-08-02T11:12+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
araç
düzenleme
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Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe sıfır araç sorununun çözüldüğünü ve fiyat artışlarının durduğunu duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; otomotiv sektörüne ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın başkanlığında tüm sektör paydaşlarının katılımıyla istişare ve toplantılar yapılarak, değerlendirmeler yapıldı.Bu değerlendirmeler sonucunda, ağustos-eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldı. Çalışmalar kapsamında başta internet siteleri ilanları, galerilerin sıfır ve ikinci eldeki çalışmaları dahil ve en çok da şahsi ilanların içeriğiyle ilgili düzenlemeler yapıldı, stokçuluğa darbe indirecek düzenlemeler uygulamaya konuldu.Bakanlık açıklamasında şunlar yer aldı:"Gelinen noktada son düzenlememiz olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasıyla birlikte, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlanmıştır. Bu düzenlemelerin etkisiyle, araç satışlarının oto pazara yönelmeye başladığı, bununla birlikte vatandaşlarımızda fiyatların düşüşe geçeceği beklentisi ağırlık kazandığından, bu aşamada ikinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür. Bu düzelme ve yatay seyir sürecinin fiyatlar düşene kadar bir süre daha böyle devam edeceği umulmaktadır.Öte yandan bu düzenlemelerimiz galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununu da ortadan kaldırmıştır. İyi niyetli ve ticaret etiğine uygun hareket etmeyen oto satıcılarının piyasayı manipüle etmesi ve sayılarının da bir hayli fazla olması sebebiyle fiyat normalleşmeleri bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Yüksek kar alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen fiyatlar 3 haftadır artış göstermemekte, süreç şu anda planladığımız şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlenmektedir."Bakanlık, ilave başka tedbirler ve düzenlemelerin hayata geçirileceğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230802/ticaret-bakanligindan-sifir-otomobilde-yeni-duzenleme-takip-sistemi-yolda-1074270091.html
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ticaret bakanlığı, araç, düzenleme
ticaret bakanlığı, araç, düzenleme

Araç alacakları ilgilendiriyor: Bakanlıktan 'fiyat artışı durdu' açıklaması

11:12 02.08.2023
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
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Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı alınan tedbirler sonucunda; kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlandığını duyurdu. Açıklamada, fiyatların 3 haftadır artış göstermediğinin altı çizildi.
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe sıfır araç sorununun çözüldüğünü ve fiyat artışlarının durduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; otomotiv sektörüne ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın başkanlığında tüm sektör paydaşlarının katılımıyla istişare ve toplantılar yapılarak, değerlendirmeler yapıldı.
Bu değerlendirmeler sonucunda, ağustos-eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldı. Çalışmalar kapsamında başta internet siteleri ilanları, galerilerin sıfır ve ikinci eldeki çalışmaları dahil ve en çok da şahsi ilanların içeriğiyle ilgili düzenlemeler yapıldı, stokçuluğa darbe indirecek düzenlemeler uygulamaya konuldu.
Bakanlık açıklamasında şunlar yer aldı:
"Gelinen noktada son düzenlememiz olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasıyla birlikte, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlanmıştır. Bu düzenlemelerin etkisiyle, araç satışlarının oto pazara yönelmeye başladığı, bununla birlikte vatandaşlarımızda fiyatların düşüşe geçeceği beklentisi ağırlık kazandığından, bu aşamada ikinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür. Bu düzelme ve yatay seyir sürecinin fiyatlar düşene kadar bir süre daha böyle devam edeceği umulmaktadır.
Öte yandan bu düzenlemelerimiz galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununu da ortadan kaldırmıştır. İyi niyetli ve ticaret etiğine uygun hareket etmeyen oto satıcılarının piyasayı manipüle etmesi ve sayılarının da bir hayli fazla olması sebebiyle fiyat normalleşmeleri bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Yüksek kar alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen fiyatlar 3 haftadır artış göstermemekte, süreç şu anda planladığımız şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlenmektedir."
Bakanlık, ilave başka tedbirler ve düzenlemelerin hayata geçirileceğini ifade etti.
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
EKONOMİ
Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır otomobilde yeni düzenleme: Takip sistemi yolda
07:56
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