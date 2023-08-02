https://sputniknews.com.tr/20230802/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-koruma-altindaki-cocuklarla-ilgili-aciklama-1074309626.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan koruma altındaki çocuklarla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan koruma altındaki çocuklarla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve devlet denetimi altında hizmet vermekte olan bir... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T21:57+0300

2023-08-02T21:57+0300

2023-08-02T21:57+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

çocuk

refakat

refakatçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068464875_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7c4456103d6095bc6652197df37d9d24.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet koruması altındaki çocukların refakatçileri olmadan bir derneğe ait kampa gönderildiği iddialarını içeren haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.Söz konusu haberlerde İstanbul'da koruma ve bakım altındaki çocukların, kamu görevlilerinin refakati olmadan Mutlu Yuva Derneği'nin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alındığı iddialarına yer verildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, refakat, refakatçi