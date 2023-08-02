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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan koruma altındaki çocuklarla ilgili açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan koruma altındaki çocuklarla ilgili açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve devlet denetimi altında hizmet vermekte olan bir... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T21:57+0300
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türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
çocuk
refakat
refakatçi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet koruması altındaki çocukların refakatçileri olmadan bir derneğe ait kampa gönderildiği iddialarını içeren haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.Söz konusu haberlerde İstanbul'da koruma ve bakım altındaki çocukların, kamu görevlilerinin refakati olmadan Mutlu Yuva Derneği'nin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alındığı iddialarına yer verildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, refakat, refakatçi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, refakat, refakatçi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan koruma altındaki çocuklarla ilgili açıklama

21:57 02.08.2023
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve devlet denetimi altında hizmet vermekte olan bir yurttur. Haberlerde iddia edilen 'Çocukların refakatçileri olmadan tarikat kampına gönderildiği' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet koruması altındaki çocukların refakatçileri olmadan bir derneğe ait kampa gönderildiği iddialarını içeren haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.
Söz konusu haberlerde İstanbul'da koruma ve bakım altındaki çocukların, kamu görevlilerinin refakati olmadan Mutlu Yuva Derneği'nin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alındığı iddialarına yer verildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 35. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan 'Sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler Devletin denetim ve gözetiminde sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür' ifadeleri doğrultusunda, Mutlu Yuva Derneği ile 5 Eylül 2019'da imzalanan çocuk evlerine ilişkin iş birliği protokolüne istinaden çalışmalar yürütülmektedir."
Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Mutlu Yuva Derneğinin 23 Haziran 2023 tarihli yazısına istinaden çocuk evlerinde kalan çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdunda yaz programına katılmaları planlanmıştır. Bahsi geçen Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve devlet denetimi altında hizmet vermekte olan bir yurttur. Haberlerde iddia edilen 'Çocukların refakatçileri olmadan tarikat kampına gönderildiği' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."
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