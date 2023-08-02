https://sputniknews.com.tr/20230802/abdulkadir-selvi-24-saattir-chp-kulisleri-calkalandi-diyerek-duyurdu-bir-formul-ortaya-cikti-1074270565.html
Abdulkadir Selvi '24 saattir CHP kulisleri çalkalandı' diyerek duyurdu: Bir formül ortaya çıktı
Abdulkadir Selvi '24 saattir CHP kulisleri çalkalandı' diyerek duyurdu: Bir formül ortaya çıktı
Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu’nun 3 eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi" ifadelerini... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T08:35+0300
2023-08-02T08:35+0300
2023-08-02T08:36+0300
politika
ekrem imamoğlu
abdulkadir selvi
yemek
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir yemeğe katılması gündeme yansıdı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu’nu gülümseten öneri ve CHP’de ‘abi’ formülü" başlıklı yazısında, söz konusu yemeğe ilişkin kulis bilgilerini aktardı. "Ekrem İmamoğlu’nun 3 eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi" ifadelerini kullanan Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:"Şimdi CHP kulislerinin son 24 saattir çalkalandığı kulise geleceğim. Ekrem İmamoğlu’nun 3 eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi. CHP Genel Başkanlığı için Murat Karayalçın’ın ismi üzerinde durulduğu kulislere yansıdı. Kılıçdaroğlu çekilsin, Ekrem İmamoğlu aday olmasın. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti’ye kaptırılmamış olur. “Murat Abi” formülü uygulansın. Kurultay’da Murat Karayalçın genel başkan seçilsin, yerel seçimlere partiyi o götürsün. Yerel seçimden sonra CHP, İstanbul’da Belediye Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirirse İmamoğlu yerini bir CHP’liye bırakıp istifa eder. CHP’nin başına geçer. Murat Karayalçın başta olmak üzere yemeğe katılanlarla konuştum. “Murat Abi” modeli gündeme gelmemiş. Bizzat Karayalçın söyledi bunu. Diğer isimler de teyit etti.'O yönde telkinde bulunuyorlar'Eğer Karayalçın ismi üzerinde yoğunlaşılsaydı Ekrem İmamoğlu kesin aday değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na oynayacak derdim. Yemekte Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı da gündeme geliyor. Ama benim edindiğim izlenim CHP’nin 3 eski genel başkanı önceliği İstanbul seçimlerinin kazanılmasına veriyor. O yönde telkinde bulunuyorlar. Ancak Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık konusunda ne evet diyor ne hayır.Engin Altay’ın ismi gündeme getirildiKurultay süreci yaklaştıkça CHP Genel Başkanlığı için yeni isimler ortaya atılıyor. Bir grup CHP’li genç milletvekili Engin Altay’ın ismini gündeme getirdi. CHP seçimleri kazansaydı Engin Altay, Meclis Başkanı olacaktı. Aynı zamanda hem Kemal Kılıçdaroğlu ile hem Ekrem İmamoğlu ile hem de uzun süre birlikte çalıştığı Özgür Özel’le görüşebiliyor. Partinin arayış içinde olduğu bir dönemde isminin gündeme gelmesi tesadüf değil. Partide ağırlığı olan bir isim."
https://sputniknews.com.tr/20230731/abdulkadir-selvi-yeni-ekonomi-yonetiminin-en-buyuk-sansi-cumhurbaskani-erdogan-1074186987.html
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ekrem imamoğlu, abdulkadir selvi, yemek
ekrem imamoğlu, abdulkadir selvi, yemek
Abdulkadir Selvi '24 saattir CHP kulisleri çalkalandı' diyerek duyurdu: Bir formül ortaya çıktı
08:35 02.08.2023 (güncellendi: 08:36 02.08.2023) Abone ol
Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu’nun 3 eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir yemeğe katılması gündeme yansıdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu’nu gülümseten öneri ve CHP’de ‘abi’ formülü" başlıklı yazısında, söz konusu yemeğe ilişkin kulis bilgilerini aktardı. "Ekrem İmamoğlu’nun 3 eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi" ifadelerini kullanan Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Şimdi CHP kulislerinin son 24 saattir çalkalandığı kulise geleceğim. Ekrem İmamoğlu’nun 3 eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi. CHP Genel Başkanlığı için Murat Karayalçın’ın ismi üzerinde durulduğu kulislere yansıdı. Kılıçdaroğlu çekilsin, Ekrem İmamoğlu aday olmasın. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti’ye kaptırılmamış olur. “Murat Abi” formülü uygulansın. Kurultay’da Murat Karayalçın genel başkan seçilsin, yerel seçimlere partiyi o götürsün. Yerel seçimden sonra CHP, İstanbul’da Belediye Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirirse İmamoğlu yerini bir CHP’liye bırakıp istifa eder. CHP’nin başına geçer. Murat Karayalçın başta olmak üzere yemeğe katılanlarla konuştum. “Murat Abi” modeli gündeme gelmemiş. Bizzat Karayalçın söyledi bunu. Diğer isimler de teyit etti.
'O yönde telkinde bulunuyorlar'
Eğer Karayalçın ismi üzerinde yoğunlaşılsaydı Ekrem İmamoğlu kesin aday değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na oynayacak derdim. Yemekte Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı da gündeme geliyor. Ama benim edindiğim izlenim CHP’nin 3 eski genel başkanı önceliği İstanbul seçimlerinin kazanılmasına veriyor. O yönde telkinde bulunuyorlar. Ancak Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık konusunda ne evet diyor ne hayır.
Engin Altay’ın ismi gündeme getirildi
Kurultay süreci yaklaştıkça CHP Genel Başkanlığı için yeni isimler ortaya atılıyor. Bir grup CHP’li genç milletvekili Engin Altay’ın ismini gündeme getirdi. CHP seçimleri kazansaydı Engin Altay, Meclis Başkanı olacaktı. Aynı zamanda hem Kemal Kılıçdaroğlu ile hem Ekrem İmamoğlu ile hem de uzun süre birlikte çalıştığı Özgür Özel’le görüşebiliyor. Partinin arayış içinde olduğu bir dönemde isminin gündeme gelmesi tesadüf değil. Partide ağırlığı olan bir isim."