Abdulkadir Selvi '24 saattir CHP kulisleri çalkalandı' diyerek duyurdu: Bir formül ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
0 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Karayalçın-İmamoğlu görüşmesi ve vegan fenomenin ölümü!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230802/abdulkadir-selvi-24-saattir-chp-kulisleri-calkalandi-diyerek-duyurdu-bir-formul-ortaya-cikti-1074270565.html
Abdulkadir Selvi '24 saattir CHP kulisleri çalkalandı' diyerek duyurdu: Bir formül ortaya çıktı
Abdulkadir Selvi '24 saattir CHP kulisleri çalkalandı' diyerek duyurdu: Bir formül ortaya çıktı
Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu’nun 3 eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi" ifadelerini... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T08:35+0300
2023-08-02T08:36+0300
politika
ekrem imamoğlu
abdulkadir selvi
yemek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073856382_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bde8ffc24ba6f1fb122c9cf01c1f4681.jpg
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir yemeğe katılması gündeme yansıdı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu’nu gülümseten öneri ve CHP’de ‘abi’ formülü" başlıklı yazısında, söz konusu yemeğe ilişkin kulis bilgilerini aktardı. "Ekrem İmamoğlu’nun 3 eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi" ifadelerini kullanan Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:"Şimdi CHP kulislerinin son 24 saattir çalkalandığı kulise geleceğim. Ekrem İmamoğlu’nun 3 eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi. CHP Genel Başkanlığı için Murat Karayalçın’ın ismi üzerinde durulduğu kulislere yansıdı. Kılıçdaroğlu çekilsin, Ekrem İmamoğlu aday olmasın. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti’ye kaptırılmamış olur. “Murat Abi” formülü uygulansın. Kurultay’da Murat Karayalçın genel başkan seçilsin, yerel seçimlere partiyi o götürsün. Yerel seçimden sonra CHP, İstanbul’da Belediye Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirirse İmamoğlu yerini bir CHP’liye bırakıp istifa eder. CHP’nin başına geçer. Murat Karayalçın başta olmak üzere yemeğe katılanlarla konuştum. “Murat Abi” modeli gündeme gelmemiş. Bizzat Karayalçın söyledi bunu. Diğer isimler de teyit etti.'O yönde telkinde bulunuyorlar'Eğer Karayalçın ismi üzerinde yoğunlaşılsaydı Ekrem İmamoğlu kesin aday değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na oynayacak derdim. Yemekte Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı da gündeme geliyor. Ama benim edindiğim izlenim CHP’nin 3 eski genel başkanı önceliği İstanbul seçimlerinin kazanılmasına veriyor. O yönde telkinde bulunuyorlar. Ancak Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık konusunda ne evet diyor ne hayır.Engin Altay’ın ismi gündeme getirildiKurultay süreci yaklaştıkça CHP Genel Başkanlığı için yeni isimler ortaya atılıyor. Bir grup CHP’li genç milletvekili Engin Altay’ın ismini gündeme getirdi. CHP seçimleri kazansaydı Engin Altay, Meclis Başkanı olacaktı. Aynı zamanda hem Kemal Kılıçdaroğlu ile hem Ekrem İmamoğlu ile hem de uzun süre birlikte çalıştığı Özgür Özel’le görüşebiliyor. Partinin arayış içinde olduğu bir dönemde isminin gündeme gelmesi tesadüf değil. Partide ağırlığı olan bir isim."
https://sputniknews.com.tr/20230731/abdulkadir-selvi-yeni-ekonomi-yonetiminin-en-buyuk-sansi-cumhurbaskani-erdogan-1074186987.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073856382_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa013067ea25d3ee37908c001c94f5d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, abdulkadir selvi, yemek
ekrem imamoğlu, abdulkadir selvi, yemek

Abdulkadir Selvi '24 saattir CHP kulisleri çalkalandı' diyerek duyurdu: Bir formül ortaya çıktı

08:35 02.08.2023 (güncellendi: 08:36 02.08.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen CHP’li Belediye Başkanları Toplantısı’na başkanlık etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen CHP’li Belediye Başkanları Toplantısı’na başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu’nun 3 eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir yemeğe katılması gündeme yansıdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu’nu gülümseten öneri ve CHP’de ‘abi’ formülü" başlıklı yazısında, söz konusu yemeğe ilişkin kulis bilgilerini aktardı. "Ekrem İmamoğlu’nun 3 eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi" ifadelerini kullanan Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Şimdi CHP kulislerinin son 24 saattir çalkalandığı kulise geleceğim. Ekrem İmamoğlu’nun 3 eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi. CHP Genel Başkanlığı için Murat Karayalçın’ın ismi üzerinde durulduğu kulislere yansıdı. Kılıçdaroğlu çekilsin, Ekrem İmamoğlu aday olmasın. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti’ye kaptırılmamış olur. “Murat Abi” formülü uygulansın. Kurultay’da Murat Karayalçın genel başkan seçilsin, yerel seçimlere partiyi o götürsün. Yerel seçimden sonra CHP, İstanbul’da Belediye Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirirse İmamoğlu yerini bir CHP’liye bırakıp istifa eder. CHP’nin başına geçer. Murat Karayalçın başta olmak üzere yemeğe katılanlarla konuştum. “Murat Abi” modeli gündeme gelmemiş. Bizzat Karayalçın söyledi bunu. Diğer isimler de teyit etti.

'O yönde telkinde bulunuyorlar'

Eğer Karayalçın ismi üzerinde yoğunlaşılsaydı Ekrem İmamoğlu kesin aday değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na oynayacak derdim. Yemekte Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı da gündeme geliyor. Ama benim edindiğim izlenim CHP’nin 3 eski genel başkanı önceliği İstanbul seçimlerinin kazanılmasına veriyor. O yönde telkinde bulunuyorlar. Ancak Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık konusunda ne evet diyor ne hayır.

Engin Altay’ın ismi gündeme getirildi

Kurultay süreci yaklaştıkça CHP Genel Başkanlığı için yeni isimler ortaya atılıyor. Bir grup CHP’li genç milletvekili Engin Altay’ın ismini gündeme getirdi. CHP seçimleri kazansaydı Engin Altay, Meclis Başkanı olacaktı. Aynı zamanda hem Kemal Kılıçdaroğlu ile hem Ekrem İmamoğlu ile hem de uzun süre birlikte çalıştığı Özgür Özel’le görüşebiliyor. Partinin arayış içinde olduğu bir dönemde isminin gündeme gelmesi tesadüf değil. Partide ağırlığı olan bir isim."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
EKONOMİ
Abdulkadir Selvi: Yeni ekonomi yönetiminin en büyük şansı Cumhurbaşkanı Erdoğan
31 Temmuz, 10:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала