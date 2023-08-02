https://sputniknews.com.tr/20230802/abdulkadir-selvi-24-saattir-chp-kulisleri-calkalandi-diyerek-duyurdu-bir-formul-ortaya-cikti-1074270565.html

Abdulkadir Selvi '24 saattir CHP kulisleri çalkalandı' diyerek duyurdu: Bir formül ortaya çıktı

Abdulkadir Selvi '24 saattir CHP kulisleri çalkalandı' diyerek duyurdu: Bir formül ortaya çıktı

Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu’nun 3 eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi" ifadelerini... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T08:35+0300

2023-08-02T08:35+0300

2023-08-02T08:36+0300

politika

ekrem imamoğlu

abdulkadir selvi

yemek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073856382_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bde8ffc24ba6f1fb122c9cf01c1f4681.jpg

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir yemeğe katılması gündeme yansıdı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu’nu gülümseten öneri ve CHP’de ‘abi’ formülü" başlıklı yazısında, söz konusu yemeğe ilişkin kulis bilgilerini aktardı. "Ekrem İmamoğlu’nun 3 eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi" ifadelerini kullanan Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:"Şimdi CHP kulislerinin son 24 saattir çalkalandığı kulise geleceğim. Ekrem İmamoğlu’nun 3 eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi. CHP Genel Başkanlığı için Murat Karayalçın’ın ismi üzerinde durulduğu kulislere yansıdı. Kılıçdaroğlu çekilsin, Ekrem İmamoğlu aday olmasın. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti’ye kaptırılmamış olur. “Murat Abi” formülü uygulansın. Kurultay’da Murat Karayalçın genel başkan seçilsin, yerel seçimlere partiyi o götürsün. Yerel seçimden sonra CHP, İstanbul’da Belediye Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirirse İmamoğlu yerini bir CHP’liye bırakıp istifa eder. CHP’nin başına geçer. Murat Karayalçın başta olmak üzere yemeğe katılanlarla konuştum. “Murat Abi” modeli gündeme gelmemiş. Bizzat Karayalçın söyledi bunu. Diğer isimler de teyit etti.'O yönde telkinde bulunuyorlar'Eğer Karayalçın ismi üzerinde yoğunlaşılsaydı Ekrem İmamoğlu kesin aday değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na oynayacak derdim. Yemekte Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı da gündeme geliyor. Ama benim edindiğim izlenim CHP’nin 3 eski genel başkanı önceliği İstanbul seçimlerinin kazanılmasına veriyor. O yönde telkinde bulunuyorlar. Ancak Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık konusunda ne evet diyor ne hayır.Engin Altay’ın ismi gündeme getirildiKurultay süreci yaklaştıkça CHP Genel Başkanlığı için yeni isimler ortaya atılıyor. Bir grup CHP’li genç milletvekili Engin Altay’ın ismini gündeme getirdi. CHP seçimleri kazansaydı Engin Altay, Meclis Başkanı olacaktı. Aynı zamanda hem Kemal Kılıçdaroğlu ile hem Ekrem İmamoğlu ile hem de uzun süre birlikte çalıştığı Özgür Özel’le görüşebiliyor. Partinin arayış içinde olduğu bir dönemde isminin gündeme gelmesi tesadüf değil. Partide ağırlığı olan bir isim."

https://sputniknews.com.tr/20230731/abdulkadir-selvi-yeni-ekonomi-yonetiminin-en-buyuk-sansi-cumhurbaskani-erdogan-1074186987.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, abdulkadir selvi, yemek