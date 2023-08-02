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ABD'nin tekelini Türkiye kırdı: Donanma'ya kritik güç
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı: Donanma'ya kritik güç
Son yıllarda deniz sistemlerine yönelik dadımlar atan Türk savunma sanayii kritik bir eşiği daha aştı. Bugüne kadar sadece ABD’nin seri olarak ürettiği havadan... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T11:51+0300
2023-08-02T11:52+0300
savunma
abd
türkiye
deniz kuvvetleri komutanlığı
türk silahlı kuvvetleri
mayın
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TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre, KoçSavunma, MKE ve TÜBİTAK SAGE imzası taşıyan ‘Uçaktan Atılabilir Güdümlü Akıllı Dip Mayını UÇA’'yı Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ İş Geliştirme ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Birim Yöneticisi Berker Emre Tok, "Bu yıl itibarıyla projede çok önemli mesafeler kat ettik. Ve geldiğimiz noktada dip mayını seri üretim haline getirdik” bilgisini paylaştı.Malaman projesi kapsamında ortaya konan ürünün bu yıl sonuna kadar tüm kalifikasyon testlerinin yapılacağına değinen Berker Emre Tok, sonrasında da TSK’nın stratejik seviyedeki harekat ihtiyacını karşılayan bir ürünü envantere kazandırmış olacaklarına dikkat çekti.'Ürettiğimiz mayını taarruzi bir ürüne çevirdik'Malaman’da yapılan çalışmalar sırasında elde edilen birikimi daha farklı kullanabilmek için kolları sıvadıklarını kaydeden Tok şunları aktardı:“Malaman projesi sırasında biz akıllı mayının manyetik, akustik ve basınç sensörlerinden oluşan elektronik modülünü ürettik. Bu modülü dünyadaki değişik uygulamalarda olduğu gibi uçaktan atılabilen taarruzi bir silaha çevirme düşüncesi yıllar içinde gelişti.Sonrasında işler daha somut bir hal aldı ve bizim ısrarlı anlatımlarımız sonunda bir sinerji ortaya çıktı ve hızlı bir konsept oluşturmamızı sağladı. Havadan hassas mayınlama olarak en genel haliyle anlatabileceğimiz konsepte UÇA ismi verildi.KoçSavunma, MKE ve TÜBİTAK SAGE güçlerini birleştirdi. MKE hem seri üretim hem patlayıcı kısmında görev üstlendi. SAGE tarafı güdüm kiti meselesini çözdü. Biz ise sonar ve sensörler tarafında yetkinliğimizi gösterdik. Ve sonunda havadan denize çok yüksek hassasiyetle nokta atış yapabilecek bir mayın geliştirdik."120 km mesafeden istenilen yere atış kabiliyetiBerker Emre Tok, UÇA’nın ister savaş uçağı ister insansız hava araçlarından atılabileceği bilgisini de paylaşarak, söz konusu mühimmatın yaklaşık 120 km’nin üzerinde bir mesafeden istenilen sahaya atılabildiğini anlatıyor."Siz bu mesafeden atabildiğiniz için haliyle hava aracınız düşman silahların menziline girmeden bunu başarmış oluyor” diyen Tok’a göre UÇA ile düşmanın deniz harekat sahası bu yöntemle etkin bir şekilde kontrol edilebiliyor.'SİHA'lar birlikte ihraç edilebilir'UÇA’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne deniz harekatlarında çok büyük stratejik katkılar sağlayacağının altını çizen Tok şunları söyledi:
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abd, türkiye, deniz kuvvetleri komutanlığı, türk silahlı kuvvetleri, mayın
abd, türkiye, deniz kuvvetleri komutanlığı, türk silahlı kuvvetleri, mayın

ABD'nin tekelini Türkiye kırdı: Donanma'ya kritik güç

11:51 02.08.2023 (güncellendi: 11:52 02.08.2023)
© FotoğrafABD'nin tekelini Türkiye kırdı: Donanma'ya kritik güç
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı: Donanma'ya kritik güç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© Fotoğraf
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Son yıllarda deniz sistemlerine yönelik dadımlar atan Türk savunma sanayii kritik bir eşiği daha aştı. Bugüne kadar sadece ABD’nin seri olarak ürettiği havadan hassas deniz mayını, yerli/milli imkanlarla geliştirildi. Uzmanlar, 'Mavi Vatan' için çok önemli olan bu kabiliyetin son derece yüksek ihracat potansiyeli olduğu görüşünde.
TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre, KoçSavunma, MKE ve TÜBİTAK SAGE imzası taşıyan ‘Uçaktan Atılabilir Güdümlü Akıllı Dip Mayını UÇA’'yı Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ İş Geliştirme ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Birim Yöneticisi Berker Emre Tok, "Bu yıl itibarıyla projede çok önemli mesafeler kat ettik. Ve geldiğimiz noktada dip mayını seri üretim haline getirdik” bilgisini paylaştı.
Malaman projesi kapsamında ortaya konan ürünün bu yıl sonuna kadar tüm kalifikasyon testlerinin yapılacağına değinen Berker Emre Tok, sonrasında da TSK’nın stratejik seviyedeki harekat ihtiyacını karşılayan bir ürünü envantere kazandırmış olacaklarına dikkat çekti.

'Ürettiğimiz mayını taarruzi bir ürüne çevirdik'

Malaman’da yapılan çalışmalar sırasında elde edilen birikimi daha farklı kullanabilmek için kolları sıvadıklarını kaydeden Tok şunları aktardı:
“Malaman projesi sırasında biz akıllı mayının manyetik, akustik ve basınç sensörlerinden oluşan elektronik modülünü ürettik. Bu modülü dünyadaki değişik uygulamalarda olduğu gibi uçaktan atılabilen taarruzi bir silaha çevirme düşüncesi yıllar içinde gelişti.
Sonrasında işler daha somut bir hal aldı ve bizim ısrarlı anlatımlarımız sonunda bir sinerji ortaya çıktı ve hızlı bir konsept oluşturmamızı sağladı. Havadan hassas mayınlama olarak en genel haliyle anlatabileceğimiz konsepte UÇA ismi verildi.
KoçSavunma, MKE ve TÜBİTAK SAGE güçlerini birleştirdi. MKE hem seri üretim hem patlayıcı kısmında görev üstlendi. SAGE tarafı güdüm kiti meselesini çözdü. Biz ise sonar ve sensörler tarafında yetkinliğimizi gösterdik. Ve sonunda havadan denize çok yüksek hassasiyetle nokta atış yapabilecek bir mayın geliştirdik."

120 km mesafeden istenilen yere atış kabiliyeti

Berker Emre Tok, UÇA’nın ister savaş uçağı ister insansız hava araçlarından atılabileceği bilgisini de paylaşarak, söz konusu mühimmatın yaklaşık 120 km’nin üzerinde bir mesafeden istenilen sahaya atılabildiğini anlatıyor.
"Siz bu mesafeden atabildiğiniz için haliyle hava aracınız düşman silahların menziline girmeden bunu başarmış oluyor” diyen Tok’a göre UÇA ile düşmanın deniz harekat sahası bu yöntemle etkin bir şekilde kontrol edilebiliyor.

'SİHA'lar birlikte ihraç edilebilir'

UÇA’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne deniz harekatlarında çok büyük stratejik katkılar sağlayacağının altını çizen Tok şunları söyledi:
“Hem taarruzi amaçlı hem de düşman deniz sahalarının kontrol edilmesinde kullanılabilen çok maksatlı bir yeteneği Türk Deniz Kuvvetleri’ne kazandırmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Umarız UÇA belli aşamalardan sonra seri üretime geçecek ve büyük bir stratejik yetenek halini alacak. Bu ürün aslında sadece TSK’nın ihtiyacını karşılamakla kalmıyor. Dünyada çok sınırlı üretim ve kullanım konsepti olan bir şeyden bahsediyoruz. Bu nedenle de hem çok ciddi bir katma değeri hem de oldukça yüksek ihracat potansiyeli var. Son yıllarda Türk SİHA’ların dünyanın dört bir yanından talep gördüğünü biliyoruz. UÇA, aslında yerli/milli SİHA'ların da potansiyelini artıran bir ürün. Bu kapsamda yakın gelecekte SİHA’larla beraber UÇA kabiliyetinin de ihraç edilmek istediği haberlerini sıkça duyabiliriz.”
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