https://sputniknews.com.tr/20230802/abdnin-ilk-dini-devlet-okulunun-acilmasini-durdurmak-icin-oklahoma-eyaletinde-dava-acildi-1074282008.html

ABD'nin ilk dini devlet okulunun açılmasını durdurmak için Oklahoma eyaletinde dava açıldı

ABD'nin ilk dini devlet okulunun açılmasını durdurmak için Oklahoma eyaletinde dava açıldı

Oklahoma eyaletinde bir grup ebeveyn, inanç lideri ve eğitim aktivisti, ABD'nin kamu finansmanı ve devlet müfredatı kapsamındaki ilk Katolik sözleşmeli... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T13:31+0300

2023-08-02T13:31+0300

2023-08-02T13:41+0300

dünya

oklahoma

abd

eğitim

okul

online

çevrimiçi

katolik kilisesi

lgbt

trans

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074282096_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9e816e61ed294e1a0c52245a0343a871.jpg

Oklahoma İlçe Bölge Mahkemesi'nde açılan dava, vergi mükelleflerinin finanse edeceği Sevillalı İsidor Katolik Sanal Okulu'nu durdurmayı amaçlıyor.Davacılar, Sevillalı İsidor'un faaliyete geçerse, ayrımcılık yapacağını ve sözleşmeli okulların 'programlarında, kabul politikalarında, istihdam uygulamalarında ve diğer tüm operasyonlarında mezhep dışı olmalarını' gerektiren eyalet anayasası ve yasalarını ihlal anlamına geleceğine dikkat çekti. Dava başvurusunda kamu finansmanlı, devlet müfredatlı eyalet çapında okulun 'din eğitimi verecek ve öğrencilerine Katolik dini inançları aşılayacak olmasındaki çelişki' vurgulandı. Bu okulun 'kilise-devlet ayrılığının tehlikeli bir ihlali' olduğunu belirten davacılar, 'kamu tarafından finanse edilecek ama dini teşvik etmek ve medeni haklar yasasını çiğnemekte serbest olacak daha fazla sözleşmeli okul için kapı açacağı' uyarısını yaptı. Oklahoma Eyalet Çapında Sanal Sözleşmeli Okul Kurulu tarafından onaylanan Sevillalı İsidor'un, sözleşme anlaşması aşamasını tamamlayıp 2024-2025 öğretim yılı için 2024 Ağustos'unda açılması planlanıyor. Katolik Kilisesi'nin Oklahoma eyaleti çapında online eğitim vereceği okulun sözleşmeli olması, özel okul olduğu anlamına gelmiyor. Amerikan eğitim sisteminde sözleşmeli okullar, kamu fonlarıyla finanse edilen yarı özerk kamusal okullar. Bir eyalet, bölge veya başka bir kuruluşla yazılı sözleşme (tüzük) kapsamında faaliyet gösteriyorlar. Devlet/eyalet tarafından zorunlu kılınan müfredat, kural ve düzenlemelere tabi olmakla birlikte uygulamada daha fazla esnekliğe sahip oluyorlar. Eyalet Çapında Sanal Sözleşmeli Okul Kurulu, Oklahoma Şehri Katolik Başpiskoposluğu'nun başvurusunu geçen ay 2'ye karşı 3 oyla onayladı. Onay, Oklahoma'nın Cumhuriyetçi Partili Başsavcısı'nın yasa ve anayasayı ihlal uyarısına rağmen geldi. Dolayısıyla açılan davada Sanal Sözleşmeli Okul Kurulu da sanık sayıldı.Eyalet başkentindeki Mayflower Cemaat Kilisesi'nin kıdemli rahibi Lori Walke, davacı olarak davaya katıldığını, çünkü 'din özgürlüğüne kuvvetle inandığını' söyledi. Kadın rahip, şu itirazları sıraladı:Bu yılın başlarında eyaletteki ebeveynlere çocuklarını dini okullar dahil özel okullara göndermeleri için vergi teşviki sağlayacak yasa imzalayan Oklahoma'nın Cumhuriyetçi Partili Valisi Kevin Stitt ise kurul kararını "Din özgürlüğü ve eğitim özgürlüğü için kazanım...Daha fazla okul seçeneğine kapı açmak için bunu destekliyorum" diye övdü. Stitt'in dün imzaladığı Kadın Hakları Beyannamesi Kararnamesi de 'dişi', 'kadın' ve 'anne' gibi cinsiyete dayalı sözcükleri eyalet yasalarına sokarken sadece kadınlara özel alanlar yaratıp korunmasını öngördü. Vali, törende şöyle konuştu:Stitt'in imzaladığı kararname şu unsurları içeriyor:'Doğuştan kesin cinsiyet'* Eyalet kurum ve kurullarının 'kadın' ve 'erkek' sözcüklerini kişinin doğuştan cinsiyetine karşılık gelecek şekilde tanımlamasını zorunlu kılıyor. 'Yumurta üretmek için tasarlanmış kişi'* 'Erkek, oğlan, kadın, kız, baba ve anne' kelimelerini tanımlıyor. Bu kapsamda dişiyi 'biyolojik üreme sistemi yumurta üretmek için tasarlanmış kişi' ve erkeği 'biyolojik üreme sistemi dişinin yumurtasını döllemek için tasarlanmış kişi' olarak tanımlıyor.Dolayısıyla LGBT ve transseksüel haklarını hedef alan kararnameyi imzalarken Stitt'in etrafı, trans karşıtı Bağımsız Kadınların Sesi grubunun üyeleriyle çevriliydi. İçlerinde trans yüzücü Lia Thomas'ın kendisine karşı yarışmasına izin verdiği için Ulusal Üniversite Sporları Kurumu'nu (NCAA) eleştirmesiyle tanınan eski Kentucky Üniversitesi yüzücüsü Riley Gaines de vardı. ABD'nin ilk dini sözleşmeli okulunu mahkemeye götüren davacıları Kilise-Devlet Ayrılığı İçin Birleşen Amerikalılar, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, Eğitim Hukuku Merkezi ve Din Özgürlüğü Vakfı'nın avukatları temsil ediyor. Kilise-Devlet Ayrılığı İçin Birleşen Amerikalılar Başkanı Rachel Laser, gidişatla ilgili şu yorumu yaptı:Oklahoma Başpiskoposluğu'nun sözleşmeli okul açma başvurusunda şöyle denildi:Oklahoma Katolik Konferansı İcra Direktörü Brett Farley, davayla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

oklahoma

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oklahoma, abd, eğitim, okul, online, çevrimiçi, katolik kilisesi, lgbt, trans, kadın, erkek, dişi, cinsiyet