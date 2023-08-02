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ABD'de 2018'de sinagogda 11 kişiyi öldüren saldırgan ölüm cezasına çarptırıldı
ABD'de 2018'de sinagogda 11 kişiyi öldüren saldırgan ölüm cezasına çarptırıldı
ABD'de federal jüri, Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde 2018'de sinagoga düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişiyi öldüren Robert Bowers'ın ölüm cezasına... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T23:28+0300
2023-08-02T23:28+0300
dünya
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idam
idam cezası
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Pittsburgh Federal Mahkemesi'nde 12 kişilik jüri, iki gün süren müzakereler sonucunda oy birliği ile Bowers'ı ölüm cezasına çarptırdı.Davaya bakan federal bölge yargıcı Robert Colville'e sunulan karar okunurken Bowers tepki göstermedi.Jürinin ölüm cezası kararında, Bowers'ın saldırıyı 'Yahudi düşmanlığı' ana motivasyonuyla yapmasının ve daha sonra bu konuda hiçbir pişmanlık göstermemesinin etkili olduğu kaydedildi.Kararda, savunma avukatlarının Bowers'ın saldırıyı "akıl sağlığı sorunları" nedeniyle gerçekleştirdiği savını ispatlayamadığı belirtildi.Yargıç Colville’in ölüm cezası kararını gelecek günlerde resmen onaylaması gerekiyor.Bowers hakkındaki karar, idam cezasını sona erdirme taahhüdü için kampanya yürüten Joe Biden'ın başkanlığı sırasında verilen ilk federal ölüm cezası olarak öne çıkıyor.Şu an 50 yaşında olan Bowers, 27 Ekim 2018'de Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişinin ölümüne, 4'ü polis 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.Bowers, dini inançların özgürce yerine getirilmesini engelleyerek ölüme sebebiyet vermek, cinayet işlemek için ateşli silah kullanmak ve nefret suçu dahil 63 suçtan suçlu bulunmuştu.Jüri, 13 Temmuz'da Bowers'ın ölüm cezası almaya uygun olduğuna hükmetmiş, bu karar üzerine duruşmada ikinci aşama olarak, Bowers'ın ölüm mü yoksa müebbet hapis cezasına mı çarptırılacağına dair nihai kararın verilmesi için savcılık ve savunma jüriye daha fazla kanıt sunmuştu.
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sinagog, abd, idam, idam cezası
sinagog, abd, idam, idam cezası

ABD'de 2018'de sinagogda 11 kişiyi öldüren saldırgan ölüm cezasına çarptırıldı

23:28 02.08.2023
© AP Photo / Matt RourkeABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki sinagoga saldırı, 2018
ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki sinagoga saldırı, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Matt Rourke
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ABD'de federal jüri, Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde 2018'de sinagoga düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişiyi öldüren Robert Bowers'ın ölüm cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Pittsburgh Federal Mahkemesi'nde 12 kişilik jüri, iki gün süren müzakereler sonucunda oy birliği ile Bowers'ı ölüm cezasına çarptırdı.
Davaya bakan federal bölge yargıcı Robert Colville'e sunulan karar okunurken Bowers tepki göstermedi.
Jürinin ölüm cezası kararında, Bowers'ın saldırıyı 'Yahudi düşmanlığı' ana motivasyonuyla yapmasının ve daha sonra bu konuda hiçbir pişmanlık göstermemesinin etkili olduğu kaydedildi.
Kararda, savunma avukatlarının Bowers'ın saldırıyı "akıl sağlığı sorunları" nedeniyle gerçekleştirdiği savını ispatlayamadığı belirtildi.
Yargıç Colville’in ölüm cezası kararını gelecek günlerde resmen onaylaması gerekiyor.
Bowers hakkındaki karar, idam cezasını sona erdirme taahhüdü için kampanya yürüten Joe Biden'ın başkanlığı sırasında verilen ilk federal ölüm cezası olarak öne çıkıyor.
Şu an 50 yaşında olan Bowers, 27 Ekim 2018'de Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişinin ölümüne, 4'ü polis 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.
Bowers, dini inançların özgürce yerine getirilmesini engelleyerek ölüme sebebiyet vermek, cinayet işlemek için ateşli silah kullanmak ve nefret suçu dahil 63 suçtan suçlu bulunmuştu.
Jüri, 13 Temmuz'da Bowers'ın ölüm cezası almaya uygun olduğuna hükmetmiş, bu karar üzerine duruşmada ikinci aşama olarak, Bowers'ın ölüm mü yoksa müebbet hapis cezasına mı çarptırılacağına dair nihai kararın verilmesi için savcılık ve savunma jüriye daha fazla kanıt sunmuştu.
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