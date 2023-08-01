https://sputniknews.com.tr/20230801/zelenskiyin-ofisi-daha-fazla-tespit-edilemeyen-iha-daha-fazla-savas-1074250771.html

Zelenskiy'in ofisi: Daha fazla tespit edilemeyen İHA, daha fazla savaş

Zelenskiy'in ofisi: Daha fazla tespit edilemeyen İHA, daha fazla savaş

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Moskova'ya yönelik yeni İHA saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, 'tespit edilemeyen İHA'ların' daha... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T16:40+0300

2023-08-01T16:40+0300

2023-08-01T16:40+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

iha

moskova

saldırı

savaş

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Rusya'daki yerleşim birimlerine yönelik İHA saldırılarına aralıksız şekilde devam ettiren Ukrayna yönetimi, Moskova'yı provoke etmeye yönelik girişimlerinde de hız kesmiyor.Twitter'dan açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Danışmanı Podolyak, "Daha fazla tespit edilemeyen İHA... daha fazla savaş" ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde başkent Moskova'ya 3 İHA ile saldırdığını, bunlardan ikisinin düşürüldüğünü, üçüncüsünün ise elektronik harp sistemleri tarafından durdurulduğunu ve 'Moscow City' binalarının üzerine düştüğünü duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230801/rusya-ukrayna-ordusu-istanbul-bogazina-dogru-seyreden-rus-gemilerine-saldiri-girisiminde-bulundu-1074241920.html

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