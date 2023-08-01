https://sputniknews.com.tr/20230801/zelenskiyin-ofisi-daha-fazla-tespit-edilemeyen-iha-daha-fazla-savas-1074250771.html
Zelenskiy'in ofisi: Daha fazla tespit edilemeyen İHA, daha fazla savaş
Zelenskiy'in ofisi: Daha fazla tespit edilemeyen İHA, daha fazla savaş
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Moskova'ya yönelik yeni İHA saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, 'tespit edilemeyen İHA'ların' daha... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T16:40+0300
2023-08-01T16:40+0300
2023-08-01T16:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
iha
moskova
saldırı
savaş
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Rusya'daki yerleşim birimlerine yönelik İHA saldırılarına aralıksız şekilde devam ettiren Ukrayna yönetimi, Moskova'yı provoke etmeye yönelik girişimlerinde de hız kesmiyor.Twitter'dan açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Danışmanı Podolyak, "Daha fazla tespit edilemeyen İHA... daha fazla savaş" ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde başkent Moskova'ya 3 İHA ile saldırdığını, bunlardan ikisinin düşürüldüğünü, üçüncüsünün ise elektronik harp sistemleri tarafından durdurulduğunu ve 'Moscow City' binalarının üzerine düştüğünü duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230801/rusya-ukrayna-ordusu-istanbul-bogazina-dogru-seyreden-rus-gemilerine-saldiri-girisiminde-bulundu-1074241920.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, iha, moskova, saldırı, savaş
ukrayna, vladimir zelenskiy, iha, moskova, saldırı, savaş
Zelenskiy'in ofisi: Daha fazla tespit edilemeyen İHA, daha fazla savaş
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Moskova'ya yönelik yeni İHA saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, 'tespit edilemeyen İHA'ların' daha fazla olacağı tehdidinde bulundu.
Rusya'daki yerleşim birimlerine yönelik İHA saldırılarına aralıksız şekilde devam ettiren Ukrayna yönetimi, Moskova'yı provoke etmeye yönelik girişimlerinde de hız kesmiyor.
Twitter'dan açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Danışmanı Podolyak, "Daha fazla tespit edilemeyen İHA... daha fazla savaş" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde başkent Moskova'ya 3 İHA ile saldırdığını, bunlardan ikisinin düşürüldüğünü, üçüncüsünün ise elektronik harp sistemleri tarafından durdurulduğunu ve 'Moscow City' binalarının üzerine düştüğünü duyurmuştu.