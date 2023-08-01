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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye- AB ilişkilerine Kıbrıs şartı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye- AB ilişkilerine Kıbrıs şartı
Seçim sonrası ilk gezisini Güney Kıbrıs'a yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “Türkiye ile ilişkilerde görünen düzelme çok iyi ama saf da değiliz, Kıbrıs’ta... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T11:09+0300
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yunanistan
dünya
güney kıbrıs
türkiye
kiryakos miçotakis
orman yangını
ab
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, seçim zaferi sonrasında ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği Güney Kıbrıs'ta Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştü, Türkiye-AB ilişkilerine Kıbrıs şartı istediğini söyledi. Hürriyet'ten Ömer Bilge ve Yorgo Kirbaki'nin haberine göre Türk askerinin Ada’dan çıkması ve Türkiye’nin garantörlüğünün kalkmasını arzuladıklarını belirten Miçotakis, “Türkiye ile ilişkilerde görünen düzelme çok iyi ama saf da değiliz, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm olmaz” ifadelerini kullandı. Miçotakis şunları söyledi: "Türkiye’de seçim sonrası gelişmeleri ilgiyle izliyoruz. Türkiye’de AB ile ilişkilerin geliştirilmesi arzusuna yönelik resmi açıklamaları selamlıyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinde herhangi bir gelişme, şüphesiz Kıbrıs konusunu ve Türk-Yunan ilişkilerini de kapsamalıdır. Böyle bir gelişmenin sağlanabilmesi için de Türkiye’nin adımlar atması gerek. Kıbrıs konusu bir AB meselesidir. AB de tüm imkânları ile çözüm gayretlerine katkıda bulunmaya hazırdır. Türk-Yunan ilişkilerinde görünen ılımlı hava Kıbrıs sorununa da olumlu etki edecektir."Kıbrıs’ta en büyük hedeflerinin Türk askerinin Kıbrıs’tan çıkması ve Kıbrıs sorununun ‘federasyon’ temelinde çözülmesi olduğunu vurgulayan Miçotakis şu sözleri kullandı:“21. yüzyılda bu yaranın kanamaya devam etmesi mümkün değildir. AB üyesi bağımsız bir ülkede ne işgal ordusunun (Türk ordusunu kast ediyor) bulunması ne de modası geçmiş garantörlük sisteminin olması mümkün değildir. Adayı ikiye ayırmaya yönelik hiçbir düşünce, müzakere konusu değildir. NATO zirvesinde (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’a da Türkiye-AB ilişkilerinde herhangi bir gelişmenin Kıbrıs sorununu da içereceğini söyledim. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm tezinde ısrar etmek çıkmaz yaratır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben Türkiye ile Yunanistan arasında bir iyi ilişkiler dönemi başlatmaya mutabık kaldık."Ülke yanarken sirtaki oynayan valiye cezaBu arada Miçotakis 10 gün içinde 400 bin dönüm araziyi kül eden yangınların siyasi faturasını Kamu Düzeni Bakanı Notis Mitarakis’den sonra Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinin 'Süper Valisi' Yorgo Patulis’e kesti.Patulis’in, başta Rodos adası olmak üzere, ülkenin dört bir yanındaki yangınların devam ettiği, Atina yakınındaki Eğriboz (Evia) adasında düşen yangın söndürme uçağının 2 Yunan pilotunun hayatını kaybettiği ve Orta Yunanistan’daki Aghialos hava üssünun mühimmat deposundaki patlamaların yaşandığı bir sırada, Atina’daki bir davette sirtaki oynadığı ortaya çıktı. Sirtaki görüntülerine öfkelenen Miçotakis, 8 Ekim’de yapılacak yerel seçimlerde Patulis’i desteklememeyi ve Attika Bölgesi Süper Valiliği’ne, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias’ı aday göstermeyi kararlaştırdı. Patulis ise açıklamasında sirtaki görüntüleri için “Talihsiz bir andı” diyerek özür diledi.
https://sputniknews.com.tr/20230721/rus-senator-puskov-ab-turkiyenin-birlige-uye-olmayacagini-acikca-ortaya-koydu-1073823680.html
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yunanistan, güney kıbrıs, türkiye, kiryakos miçotakis, orman yangını, ab
yunanistan, güney kıbrıs, türkiye, kiryakos miçotakis, orman yangını, ab

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye- AB ilişkilerine Kıbrıs şartı

11:09 01.08.2023 (güncellendi: 11:17 01.08.2023)
© AFP 2023 / YIANNIS KOURTOGLOUYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis- Rum lider Nikos Hristodulidis
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis- Rum lider Nikos Hristodulidis - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023 / YIANNIS KOURTOGLOU
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Seçim sonrası ilk gezisini Güney Kıbrıs'a yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “Türkiye ile ilişkilerde görünen düzelme çok iyi ama saf da değiliz, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm olmaz” diye konuştu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, seçim zaferi sonrasında ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği Güney Kıbrıs'ta Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştü, Türkiye-AB ilişkilerine Kıbrıs şartı istediğini söyledi.
Hürriyet'ten Ömer Bilge ve Yorgo Kirbaki'nin haberine göre Türk askerinin Ada’dan çıkması ve Türkiye’nin garantörlüğünün kalkmasını arzuladıklarını belirten Miçotakis, “Türkiye ile ilişkilerde görünen düzelme çok iyi ama saf da değiliz, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm olmaz” ifadelerini kullandı.
Miçotakis şunları söyledi: "Türkiye’de seçim sonrası gelişmeleri ilgiyle izliyoruz. Türkiye’de AB ile ilişkilerin geliştirilmesi arzusuna yönelik resmi açıklamaları selamlıyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinde herhangi bir gelişme, şüphesiz Kıbrıs konusunu ve Türk-Yunan ilişkilerini de kapsamalıdır. Böyle bir gelişmenin sağlanabilmesi için de Türkiye’nin adımlar atması gerek. Kıbrıs konusu bir AB meselesidir. AB de tüm imkânları ile çözüm gayretlerine katkıda bulunmaya hazırdır. Türk-Yunan ilişkilerinde görünen ılımlı hava Kıbrıs sorununa da olumlu etki edecektir."
Kıbrıs’ta en büyük hedeflerinin Türk askerinin Kıbrıs’tan çıkması ve Kıbrıs sorununun ‘federasyon’ temelinde çözülmesi olduğunu vurgulayan Miçotakis şu sözleri kullandı:
“21. yüzyılda bu yaranın kanamaya devam etmesi mümkün değildir. AB üyesi bağımsız bir ülkede ne işgal ordusunun (Türk ordusunu kast ediyor) bulunması ne de modası geçmiş garantörlük sisteminin olması mümkün değildir. Adayı ikiye ayırmaya yönelik hiçbir düşünce, müzakere konusu değildir. NATO zirvesinde (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’a da Türkiye-AB ilişkilerinde herhangi bir gelişmenin Kıbrıs sorununu da içereceğini söyledim. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm tezinde ısrar etmek çıkmaz yaratır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben Türkiye ile Yunanistan arasında bir iyi ilişkiler dönemi başlatmaya mutabık kaldık."
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Ülke yanarken sirtaki oynayan valiye ceza

Bu arada Miçotakis 10 gün içinde 400 bin dönüm araziyi kül eden yangınların siyasi faturasını Kamu Düzeni Bakanı Notis Mitarakis’den sonra Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinin 'Süper Valisi' Yorgo Patulis’e kesti.
Patulis’in, başta Rodos adası olmak üzere, ülkenin dört bir yanındaki yangınların devam ettiği, Atina yakınındaki Eğriboz (Evia) adasında düşen yangın söndürme uçağının 2 Yunan pilotunun hayatını kaybettiği ve Orta Yunanistan’daki Aghialos hava üssünun mühimmat deposundaki patlamaların yaşandığı bir sırada, Atina’daki bir davette sirtaki oynadığı ortaya çıktı.
Sirtaki görüntülerine öfkelenen Miçotakis, 8 Ekim’de yapılacak yerel seçimlerde Patulis’i desteklememeyi ve Attika Bölgesi Süper Valiliği’ne, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias’ı aday göstermeyi kararlaştırdı.
Patulis ise açıklamasında sirtaki görüntüleri için “Talihsiz bir andı” diyerek özür diledi.
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