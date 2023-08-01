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https://sputniknews.com.tr/20230801/yuksek-yapilara-tirmanmasiyla-biliniyordu-genc-fenomen-68-kattan-duserek-oldu-1074251963.html
Yüksek yapılara tırmanmasıyla biliniyordu: Genç fenomen 68. kattan düşerek öldü
Yüksek yapılara tırmanmasıyla biliniyordu: Genç fenomen 68. kattan düşerek öldü
Yüksek binalara tırmanmasıyla tanınan ve 'Örümcek Adam' adıyla bilinen 30 yaşındaki Fransız sosyal medya fenomeni Remi Lucidi, Hong Kong’daki bir binanın 68... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T17:19+0300
2023-08-01T17:23+0300
yaşam
örümcek adam
tırmanma
hong kong
sosyal medya fenomeni
ölü
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Ekstrem sporlarla ilgilendiği bilinen ve sosyal medyada dünyanın en yüksek binalarına tırmandığı videolarla ün kazanan 30 yaşındaki Fransız fenomen Remi Lucidi, Hong Kong'ta bir binaya tırmanmayı hedefledi. Hong Konglu yetkililer, 'Örümcek Adam' adıyla bilinen fenomenin tırmanış sırasında 'Tregunter Tower' isimli kompleksin 68. katından düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.'Remi Enigma' olarak da tanınan Lucidi'nin, binaya girmek için güvenlik görevlisine 40. kattaki bir arkadaşını ziyaret etmek istediğini söylediği belirtildi. Fenomenin güvenlik görevlisine verdiği ifadeyle Lucidi'nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkınca görevlinin harekete geçtiği aktarıldı. Daha sonra güvenlik kamerası kayıtları Lucidi'nin asansör ile 49. kata çıktığını ve ardından merdivenlerden binanın tepesine tırmandığını gösterdi.Fransız fenomenin peşindeki güvenlik görevlisi, çatıya çıkan kapıyı açık bulduğunu ancak Lucidi'yi göremediğini söyledi. Lucidi'nin en son saat 19.38'de binanın çatı katının penceresini tıkladığını ve temizlikçiden polisi aramasını istediği aktarıldı. Polis, Lucidi'nin en son saat 19:38'de kompleksin çatı katının penceresine tıkladığında canlı görüldüğünü ve bir hizmetçinin polisi aradığını söyledi. Olay yerinde bulunan kameranın da fenomene ait olduğu ve içerisinde maceracının diğer videolarının yer aldığı açıklandı. Fenomenin ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220508/nepalli-dagci-26-kez-evereste-tirmanarak-kendisine-ait-rekoru-kirdi-1056188683.html
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örümcek adam, tırmanma, hong kong, sosyal medya fenomeni, ölü, öldü
örümcek adam, tırmanma, hong kong, sosyal medya fenomeni, ölü, öldü

Yüksek yapılara tırmanmasıyla biliniyordu: Genç fenomen 68. kattan düşerek öldü

17:19 01.08.2023 (güncellendi: 17:23 01.08.2023)
© Fotoğraf : Instagram / @remnigmaYüksek binalara tırmanmasıyla tanınan ve 'Örümcek Adam' adıyla bilinen 30 yaşındaki Fransız sosyal medya fenomeni Remi Lucidi, Hong Kong’taki bir binanın 68. katından düşerek öldü.
Yüksek binalara tırmanmasıyla tanınan ve 'Örümcek Adam' adıyla bilinen 30 yaşındaki Fransız sosyal medya fenomeni Remi Lucidi, Hong Kong’taki bir binanın 68. katından düşerek öldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© Fotoğraf : Instagram / @remnigma
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Yüksek binalara tırmanmasıyla tanınan ve 'Örümcek Adam' adıyla bilinen 30 yaşındaki Fransız sosyal medya fenomeni Remi Lucidi, Hong Kong’daki bir binanın 68. katından düşerek öldü.
Ekstrem sporlarla ilgilendiği bilinen ve sosyal medyada dünyanın en yüksek binalarına tırmandığı videolarla ün kazanan 30 yaşındaki Fransız fenomen Remi Lucidi, Hong Kong'ta bir binaya tırmanmayı hedefledi.
Hong Konglu yetkililer, 'Örümcek Adam' adıyla bilinen fenomenin tırmanış sırasında 'Tregunter Tower' isimli kompleksin 68. katından düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.
'Remi Enigma' olarak da tanınan Lucidi'nin, binaya girmek için güvenlik görevlisine 40. kattaki bir arkadaşını ziyaret etmek istediğini söylediği belirtildi.
Fenomenin güvenlik görevlisine verdiği ifadeyle Lucidi'nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkınca görevlinin harekete geçtiği aktarıldı. Daha sonra güvenlik kamerası kayıtları Lucidi'nin asansör ile 49. kata çıktığını ve ardından merdivenlerden binanın tepesine tırmandığını gösterdi.
Fransız fenomenin peşindeki güvenlik görevlisi, çatıya çıkan kapıyı açık bulduğunu ancak Lucidi'yi göremediğini söyledi.
Lucidi'nin en son saat 19.38'de binanın çatı katının penceresini tıkladığını ve temizlikçiden polisi aramasını istediği aktarıldı.
Polis, Lucidi'nin en son saat 19:38'de kompleksin çatı katının penceresine tıkladığında canlı görüldüğünü ve bir hizmetçinin polisi aradığını söyledi. Olay yerinde bulunan kameranın da fenomene ait olduğu ve içerisinde maceracının diğer videolarının yer aldığı açıklandı.
Fenomenin ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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