https://sputniknews.com.tr/20230801/yuksek-yapilara-tirmanmasiyla-biliniyordu-genc-fenomen-68-kattan-duserek-oldu-1074251963.html

Yüksek yapılara tırmanmasıyla biliniyordu: Genç fenomen 68. kattan düşerek öldü

Yüksek yapılara tırmanmasıyla biliniyordu: Genç fenomen 68. kattan düşerek öldü

Yüksek binalara tırmanmasıyla tanınan ve 'Örümcek Adam' adıyla bilinen 30 yaşındaki Fransız sosyal medya fenomeni Remi Lucidi, Hong Kong’daki bir binanın 68... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T17:19+0300

2023-08-01T17:19+0300

2023-08-01T17:23+0300

yaşam

örümcek adam

tırmanma

hong kong

sosyal medya fenomeni

ölü

öldü

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Ekstrem sporlarla ilgilendiği bilinen ve sosyal medyada dünyanın en yüksek binalarına tırmandığı videolarla ün kazanan 30 yaşındaki Fransız fenomen Remi Lucidi, Hong Kong'ta bir binaya tırmanmayı hedefledi. Hong Konglu yetkililer, 'Örümcek Adam' adıyla bilinen fenomenin tırmanış sırasında 'Tregunter Tower' isimli kompleksin 68. katından düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.'Remi Enigma' olarak da tanınan Lucidi'nin, binaya girmek için güvenlik görevlisine 40. kattaki bir arkadaşını ziyaret etmek istediğini söylediği belirtildi. Fenomenin güvenlik görevlisine verdiği ifadeyle Lucidi'nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkınca görevlinin harekete geçtiği aktarıldı. Daha sonra güvenlik kamerası kayıtları Lucidi'nin asansör ile 49. kata çıktığını ve ardından merdivenlerden binanın tepesine tırmandığını gösterdi.Fransız fenomenin peşindeki güvenlik görevlisi, çatıya çıkan kapıyı açık bulduğunu ancak Lucidi'yi göremediğini söyledi. Lucidi'nin en son saat 19.38'de binanın çatı katının penceresini tıkladığını ve temizlikçiden polisi aramasını istediği aktarıldı. Polis, Lucidi'nin en son saat 19:38'de kompleksin çatı katının penceresine tıkladığında canlı görüldüğünü ve bir hizmetçinin polisi aradığını söyledi. Olay yerinde bulunan kameranın da fenomene ait olduğu ve içerisinde maceracının diğer videolarının yer aldığı açıklandı. Fenomenin ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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örümcek adam, tırmanma, hong kong, sosyal medya fenomeni, ölü, öldü