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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230801/ukraynada-kolombiyali-parali-askerler-dovuldu-ve-asagilandi-1074243832.html
Ukrayna'da Kolombiyalı paralı askerler dövüldü ve aşağılandı
Ukrayna'da Kolombiyalı paralı askerler dövüldü ve aşağılandı
Ukrayna’da Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) mensuplarının, Ukraynalı askerleri eğiten Kolombiyalı paralı askerleri dövdüğü ve aşağıladığı... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T14:36+0300
2023-08-01T14:36+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
kavga
şiddet
paralı asker
kolombiya
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Ukraynalı askerlere eğitim veren Kolombiyalı askeri danışmanlar, Ukrayna Savunma Bakanlığı GUR mensuplarının kendilerini darp ettikleri ve ‘köpeğe davranır gibi’ davrandıkları konusunda şikayetçi oldu.İlgili video önce edwincarvajal355 adlı kullanıcı tarafından TikTok’ta yayınlandı ve ardından Telegram kanallarında yayıldı.Kamuflaj üniformalı insanların bulunduğu kapalı bir mekanda çekilen görüntülerde, İspanyolca konuşan bir grubun, etraftakilerin yorumlarından anlaşılacağı üzere GUR personeli ile yüksek sesle konuştuğu görülüyor.Videoyu çeken İspanyolca konuşan kişi yorumunda, “Burada GUR ve Ukrayna makamlarının kendilerine yardım edenlere nasıl davrandığını görüyorsunuz. Kar maskeleri ile girdiler ve adamlarımızı ****** (yumrukladılar). Ukraynalılar Ruslardan beter” diye konuştu.Telegram kanallarında yayılan bir başka videoda ise kavganın nedeninin, Kolombiyalı askeri danışmanlardan birinin üç Ukraynalı askeri eğitmek istememesi olduğu anlaşılıyor.Kolombiyalı, “Ben görevimi yapıyordum, adamları eğitiyordum, o ise (Ukraynalılardan birini göstererek) bize hayvan gibi davranıyor, çünkü üçünü eğitmedim” ifadelerini kullandı.Ukrayna’daki gruptan 25 Kolombiyalın hayatını kaybettiğini, grubun diğer üyelerinin ise teşekkür yerine sürekli olarak aşağılandığını söyleyen asker, “Ben senin s**** (kötü) ülken için şuramdan (yüzünü göstererek) şarapnel yedim” diye bağırıyor ve küfürler kullanıyor.Videonun sonunda ise paralı askerin Ukraynalılara doğru tükürdüğü ve insanların oradan sürekli olarak aşağılandıkları için kaçtıklarını söylüyor.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin özel harekat sırasında 4 bin 845 yabancı paralı askeri etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.
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ukrayna, ukrayna ordusu, kavga, şiddet, paralı asker, kolombiya
ukrayna, ukrayna ordusu, kavga, şiddet, paralı asker, kolombiya

Ukrayna'da Kolombiyalı paralı askerler dövüldü ve aşağılandı

14:36 01.08.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023
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Ukrayna’da Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) mensuplarının, Ukraynalı askerleri eğiten Kolombiyalı paralı askerleri dövdüğü ve aşağıladığı öğrenildi.
Ukraynalı askerlere eğitim veren Kolombiyalı askeri danışmanlar, Ukrayna Savunma Bakanlığı GUR mensuplarının kendilerini darp ettikleri ve ‘köpeğe davranır gibi’ davrandıkları konusunda şikayetçi oldu.
İlgili video önce edwincarvajal355 adlı kullanıcı tarafından TikTok’ta yayınlandı ve ardından Telegram kanallarında yayıldı.
Kamuflaj üniformalı insanların bulunduğu kapalı bir mekanda çekilen görüntülerde, İspanyolca konuşan bir grubun, etraftakilerin yorumlarından anlaşılacağı üzere GUR personeli ile yüksek sesle konuştuğu görülüyor.
Videoyu çeken İspanyolca konuşan kişi yorumunda, “Burada GUR ve Ukrayna makamlarının kendilerine yardım edenlere nasıl davrandığını görüyorsunuz. Kar maskeleri ile girdiler ve adamlarımızı ****** (yumrukladılar). Ukraynalılar Ruslardan beter” diye konuştu.
Telegram kanallarında yayılan bir başka videoda ise kavganın nedeninin, Kolombiyalı askeri danışmanlardan birinin üç Ukraynalı askeri eğitmek istememesi olduğu anlaşılıyor.
Kolombiyalı, “Ben görevimi yapıyordum, adamları eğitiyordum, o ise (Ukraynalılardan birini göstererek) bize hayvan gibi davranıyor, çünkü üçünü eğitmedim” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’daki gruptan 25 Kolombiyalın hayatını kaybettiğini, grubun diğer üyelerinin ise teşekkür yerine sürekli olarak aşağılandığını söyleyen asker, “Ben senin s**** (kötü) ülken için şuramdan (yüzünü göstererek) şarapnel yedim” diye bağırıyor ve küfürler kullanıyor.
Videonun sonunda ise paralı askerin Ukraynalılara doğru tükürdüğü ve insanların oradan sürekli olarak aşağılandıkları için kaçtıklarını söylüyor.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin özel harekat sırasında 4 bin 845 yabancı paralı askeri etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.
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