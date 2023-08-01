https://sputniknews.com.tr/20230801/ukraynada-kolombiyali-parali-askerler-dovuldu-ve-asagilandi-1074243832.html

Ukrayna'da Kolombiyalı paralı askerler dövüldü ve aşağılandı

Ukrayna'da Kolombiyalı paralı askerler dövüldü ve aşağılandı

Ukrayna’da Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) mensuplarının, Ukraynalı askerleri eğiten Kolombiyalı paralı askerleri dövdüğü ve aşağıladığı... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T14:36+0300

2023-08-01T14:36+0300

2023-08-01T14:36+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

kavga

şiddet

paralı asker

kolombiya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070139366_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6e4f4e2d49012a07353d9da440544827.jpg

Ukraynalı askerlere eğitim veren Kolombiyalı askeri danışmanlar, Ukrayna Savunma Bakanlığı GUR mensuplarının kendilerini darp ettikleri ve ‘köpeğe davranır gibi’ davrandıkları konusunda şikayetçi oldu.İlgili video önce edwincarvajal355 adlı kullanıcı tarafından TikTok’ta yayınlandı ve ardından Telegram kanallarında yayıldı.Kamuflaj üniformalı insanların bulunduğu kapalı bir mekanda çekilen görüntülerde, İspanyolca konuşan bir grubun, etraftakilerin yorumlarından anlaşılacağı üzere GUR personeli ile yüksek sesle konuştuğu görülüyor.Videoyu çeken İspanyolca konuşan kişi yorumunda, “Burada GUR ve Ukrayna makamlarının kendilerine yardım edenlere nasıl davrandığını görüyorsunuz. Kar maskeleri ile girdiler ve adamlarımızı ****** (yumrukladılar). Ukraynalılar Ruslardan beter” diye konuştu.Telegram kanallarında yayılan bir başka videoda ise kavganın nedeninin, Kolombiyalı askeri danışmanlardan birinin üç Ukraynalı askeri eğitmek istememesi olduğu anlaşılıyor.Kolombiyalı, “Ben görevimi yapıyordum, adamları eğitiyordum, o ise (Ukraynalılardan birini göstererek) bize hayvan gibi davranıyor, çünkü üçünü eğitmedim” ifadelerini kullandı.Ukrayna’daki gruptan 25 Kolombiyalın hayatını kaybettiğini, grubun diğer üyelerinin ise teşekkür yerine sürekli olarak aşağılandığını söyleyen asker, “Ben senin s**** (kötü) ülken için şuramdan (yüzünü göstererek) şarapnel yedim” diye bağırıyor ve küfürler kullanıyor.Videonun sonunda ise paralı askerin Ukraynalılara doğru tükürdüğü ve insanların oradan sürekli olarak aşağılandıkları için kaçtıklarını söylüyor.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin özel harekat sırasında 4 bin 845 yabancı paralı askeri etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

ukrayna

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, kavga, şiddet, paralı asker, kolombiya