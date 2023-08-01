https://sputniknews.com.tr/20230801/ukrayna-ordusu-donetskte-sehirlerarasi-otobusu-misket-bombasiyla-vurdu-1074258754.html
Ukrayna ordusu Donetsk’te şehirlerarası otobüsü misket bombasıyla vurdu
Ukrayna ordusu Donetsk’te şehirlerarası otobüsü misket bombasıyla vurdu
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Makeyevka şehrinin Belediye Başkanı Klyuçarov, Makeyevka’dan Yasinovataya’ya giden otobüsün Ukrayna ordusunun attığı misket... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T20:08+0300
2023-08-01T20:08+0300
2023-08-01T20:09+0300
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Makeyevka Belediye Başkanı Vladislav Klyuçarov, sosyal medya paylaşımında, “Makeyevka-Yasinovataya seferi yapan 34 numaralı otobüs saldırıya uğradı. Otobüs, misket bombası ile hasar aldı. Bu yol trafiğe kapatıldı” diye yazdı.Ön belirlemelere göre olayda yaralanan yok.Makeyevka, Donetsk’in kuzeydoğusunda yer alıyor.
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donetsk, ukrayna, rusya
Ukrayna ordusu Donetsk’te şehirlerarası otobüsü misket bombasıyla vurdu
20:08 01.08.2023 (güncellendi: 20:09 01.08.2023) Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Makeyevka şehrinin Belediye Başkanı Klyuçarov, Makeyevka’dan Yasinovataya’ya giden otobüsün Ukrayna ordusunun attığı misket bombası yüzünden hasar aldığını belirtti.
Makeyevka Belediye Başkanı Vladislav Klyuçarov, sosyal medya paylaşımında, “Makeyevka-Yasinovataya seferi yapan 34 numaralı otobüs saldırıya uğradı. Otobüs, misket bombası ile hasar aldı. Bu yol trafiğe kapatıldı” diye yazdı.
Ön belirlemelere göre olayda yaralanan yok.
Makeyevka, Donetsk’in kuzeydoğusunda yer alıyor.