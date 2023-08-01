https://sputniknews.com.tr/20230801/ukrayna-ordusu-donetskte-sehirlerarasi-otobusu-misket-bombasiyla-vurdu-1074258754.html

Ukrayna ordusu Donetsk’te şehirlerarası otobüsü misket bombasıyla vurdu

Ukrayna ordusu Donetsk’te şehirlerarası otobüsü misket bombasıyla vurdu

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Makeyevka şehrinin Belediye Başkanı Klyuçarov, Makeyevka’dan Yasinovataya’ya giden otobüsün Ukrayna ordusunun attığı misket... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T20:08+0300

2023-08-01T20:08+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna

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Makeyevka Belediye Başkanı Vladislav Klyuçarov, sosyal medya paylaşımında, “Makeyevka-Yasinovataya seferi yapan 34 numaralı otobüs saldırıya uğradı. Otobüs, misket bombası ile hasar aldı. Bu yol trafiğe kapatıldı” diye yazdı.Ön belirlemelere göre olayda yaralanan yok.Makeyevka, Donetsk’in kuzeydoğusunda yer alıyor.

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