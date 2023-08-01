'Ukrayna ordusu, bölgesel savunma militanlarından ve polislerden zorla biyomalzeme alıyor'
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Ukrayna askeri komutanlığının, Odessa Bölgesi'nde ve Zaporojye Bölgesi'nin Kiev'in kontrolündeki kesiminde bölgesel savunma militanlarından ve polislerden donör malzemesi ve biyomalzeme toplama faaliyetlerini 20 Temmuz'dan itibaren yoğunlaştırdığı belirtildi.
Rus kolluk kuvvetlerinde görevli bir çalışan, Ukraynalı gönüllü birliklerdeki kaynaklara dayanarak Ukrayna askeri yönetiminin biyomalzeme toplama faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Sputnik'e konuşan Rus kolluk görevlisi, "Ukrayna ordusunun gönüllü birliklerindeki kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre, Zaporojye ve Odessa bölgelerinde bölgesel savunma militanları ve polisler arasında donör malzemesi ve biyomalzeme toplama faaliyetleri 20 Temmuz'dan itibaren yoğunlaştı" dedi.
Rus görevli, bu faaliyetlerin 19 Haziran 2023 tarih ve 620 sayılı Bölgesel Toplulukların Gönüllü Birliklerinin üyelerinden Biyomalzeme Toplanması ve Onların Muhafaza Edilmesi Prosedürü Hakkında Ukrayna Hükümeti Kararnamesi'ne ve Kişinin Genom Bilgilerinin Devlet Tescili Hakkında Ukrayna Kanunu'na dayanılarak yürütüldüğünü söyledi.
Sputnik'e konuşan Rus kolluk görevlisi, "Ukrayna ordusunun gönüllü birliklerindeki kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre, Zaporojye ve Odessa bölgelerinde bölgesel savunma militanları ve polisler arasında donör malzemesi ve biyomalzeme toplama faaliyetleri 20 Temmuz'dan itibaren yoğunlaştı" dedi.
Rus görevli, bu faaliyetlerin 19 Haziran 2023 tarih ve 620 sayılı Bölgesel Toplulukların Gönüllü Birliklerinin üyelerinden Biyomalzeme Toplanması ve Onların Muhafaza Edilmesi Prosedürü Hakkında Ukrayna Hükümeti Kararnamesi'ne ve Kişinin Genom Bilgilerinin Devlet Tescili Hakkında Ukrayna Kanunu'na dayanılarak yürütüldüğünü söyledi.