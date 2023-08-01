https://sputniknews.com.tr/20230801/ukrayna-murettebatsiz-botlarla-rusyanin-karadenizdeki-savas-gemilerine-saldiri-girisiminde-bulundu-1074227389.html
Ukrayna mürettebatsız botlarla Rusya'nın Karadeniz’deki savaş gemilerine saldırı girişiminde bulundu
Ukrayna mürettebatsız botlarla Rusya'nın Karadeniz’deki savaş gemilerine saldırı girişiminde bulundu
Ukrayna, mürettebatsız saldırı botları ile Rusya’nın korvet tipi Sergey Kotov ve Vasiliy Bıkov gemilerine saldırı girişiminde bulundu. Ukrayna botlarının savaş... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T10:19+0300
2023-08-01T10:19+0300
2023-08-01T10:21+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
gemi
korvet
rusya karadeniz filosu
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Ukrayna ordusunun, üç mürettebatsız bot ile Rusya’nın Karadeniz Filosu’nda yer alan Sergey Kotov ve Vasiliy Bıkov devriye gemilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna botlarından her birinin Rus savaş gemilerinden açılan ateşle imha edildiklerini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, saldırı girişimi sırasında Rus gemilerinin Sivastopol’un 340 kilometre güneybatısında devriye gezmekte olduklarını ve ardından görevlerini sürdürdüklerini belirtti.Bu, Sergey Kotov gemisinin bir hafta içerisinde ikinci kez Ukrayna güçlerinin saldırı girişimine uğrayışı oldu. Daha önce 25 Temmuz’da Karadeniz’in güneybatısında, Sivastopol’den 370 kilometre uzaklıktayken saldırı girişimine uğrayan geminin mürettebatı, Ukrayna’nın saldırı botunu imha etmişti.
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ukrayna, rusya, gemi, korvet, rusya karadeniz filosu
ukrayna, rusya, gemi, korvet, rusya karadeniz filosu
Ukrayna mürettebatsız botlarla Rusya'nın Karadeniz’deki savaş gemilerine saldırı girişiminde bulundu
10:19 01.08.2023 (güncellendi: 10:21 01.08.2023) Abone ol
Ukrayna, mürettebatsız saldırı botları ile Rusya’nın korvet tipi Sergey Kotov ve Vasiliy Bıkov gemilerine saldırı girişiminde bulundu. Ukrayna botlarının savaş gemilerinden açılan ateşle imha edildikleri kaydedildi.
Ukrayna ordusunun, üç mürettebatsız bot ile Rusya’nın Karadeniz Filosu’nda yer alan Sergey Kotov ve Vasiliy Bıkov devriye gemilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna botlarından her birinin Rus savaş gemilerinden açılan ateşle imha edildiklerini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, saldırı girişimi sırasında Rus gemilerinin Sivastopol’un 340 kilometre güneybatısında devriye gezmekte olduklarını ve ardından görevlerini sürdürdüklerini belirtti.
Bu, Sergey Kotov gemisinin bir hafta içerisinde ikinci kez Ukrayna güçlerinin saldırı girişimine uğrayışı oldu. Daha önce 25 Temmuz’da Karadeniz’in güneybatısında, Sivastopol’den 370 kilometre uzaklıktayken saldırı girişimine uğrayan geminin mürettebatı, Ukrayna’nın saldırı botunu imha etmişti.