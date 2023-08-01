https://sputniknews.com.tr/20230801/uefadan-hakem-abdulkadir-bitigene-gorev-1074252104.html
UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev
UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü oynanacak Pogon (Polonya)-Linfield... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T17:03+0300
2023-08-01T17:03+0300
2023-08-01T17:04+0300
spor
uefa
uefa şampiyonlar ligi
hakem
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Szczecin kentindeki Floriana Krygiera Stadı'nda (TSİ) 19.00'da başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar üstlenecek.Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Bahattin Şimşek yapacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uefa, uefa şampiyonlar ligi, hakem
uefa, uefa şampiyonlar ligi, hakem
UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev
17:03 01.08.2023 (güncellendi: 17:04 01.08.2023) Abone ol
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü oynanacak Pogon (Polonya)-Linfield (Kuzey İrlanda) maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Szczecin kentindeki Floriana Krygiera Stadı'nda (TSİ) 19.00'da başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Bahattin Şimşek yapacak.