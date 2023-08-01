https://sputniknews.com.tr/20230801/uefadan-hakem-abdulkadir-bitigene-gorev-1074252104.html

UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü oynanacak Pogon (Polonya)-Linfield... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T17:03+0300

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Szczecin kentindeki Floriana Krygiera Stadı'nda (TSİ) 19.00'da başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar üstlenecek.Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Bahattin Şimşek yapacak.

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