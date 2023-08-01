Türkiye'de nadir bulunan köpek barınaktan kaçmıştı: 25 kişilik ekiple arandı, 88 saat sonra bulundu

© İHA Köpeğin eğitimini ve bakımı üstlenen AKUT gönüllüsü Ali Demirel, “Bu köpeği Antalya’da doğada arama kurtarmada kullanmak üzere sahiplendik. Farklı eğitim merkezlerinde eğitim almaya devam ediyor. Döşemealtı ilçesine gittiğimiz zaman oradaki kalabalıktan korkarak kaçtı. Ben de profesyonel arama kurtarma arkadaşlarımdan yardım talep ettim. 25 kişilik bir ekip kurduk. 88 saat aradık, aradığımız bölgede bir daha arama yaptık. Bir yerde görüldüğünü duyduk, oraya yem bıraktık. Bulunduğumuz yerden 2 kilometre aşağısında gece saatlerinde çalılıkların arasından bir ses duyduk. Köpeğimizi oradan sağlıklı bir şekilde aldık. Bu inancın zaferi oldu. Köpeğin nasıl bulunabileceğini daha önce bu işlerde görev yapan arkadaşlara sorduğumuzda bize, ‘İşiniz çok zor, temas kurmanız gerekiyor’ dedi. 22 kilometrelik bir alanı havadan karadan taradık” dedi.