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Türkiye'de nadir bulunan köpek barınaktan kaçmıştı: 25 kişilik ekiple arandı, 88 saat sonra bulundu
Türkiye'de nadir bulunan köpek barınaktan kaçmıştı: 25 kişilik ekiple arandı, 88 saat sonra bulundu
Antalya’da eğitim için getirildiği barınaktan kaçan 7 aylık Dutch Shepherd cinsi köpek 88 saat sonra bulundu. Türkiye'de nadir bulunduğu belirtilen köpeğin 1... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
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antalya, köpek, likya, turist, fotoğraf, фото
antalya, köpek, likya, turist, fotoğraf, фото

Türkiye'de nadir bulunan köpek barınaktan kaçmıştı: 25 kişilik ekiple arandı, 88 saat sonra bulundu

11:49 01.08.2023
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Antalya’da eğitim için getirildiği barınaktan kaçan 7 aylık Dutch Shepherd cinsi köpek 88 saat sonra bulundu. Türkiye'de nadir bulunduğu belirtilen köpeğin 1 yıllık zorlu bir eğitimin ardından Antalya’da özellikle yaz aylarında Likya yolunda kaybolan turistlerin arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev yapması bekleniyor.
© İHAAntalya’da yaşayan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Ali Demirel’in sahiplendiği 7 aylık Dutch Shepherd cinsi köpek, eğitim için götürüldüğü Döşemealtı ilçesindeki barınaktan kaçtı.
Türkiye'de nadir bulunan köpek barınaktan kaçmıştı: 88 saat sonra bulundu - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Antalya’da yaşayan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Ali Demirel’in sahiplendiği 7 aylık Dutch Shepherd cinsi köpek, eğitim için götürüldüğü Döşemealtı ilçesindeki barınaktan kaçtı.
© İHAKöpeğin kaybolmasının ardından gönüllü kişilerden oluşan 25 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Havadan ve karadan 22 kilometrelik alan didik didik arandı.
Türkiye'de nadir bulunan köpek barınaktan kaçmıştı: 88 saat sonra bulundu - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Köpeğin kaybolmasının ardından gönüllü kişilerden oluşan 25 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Havadan ve karadan 22 kilometrelik alan didik didik arandı.
© İHAKöpek 88 saat sonra ormanlık alan içerisinde bitkin bir şekilde bulundu. Antalya’da özellikle yaz aylarında Likya yolunda kaybolan turistlerin arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev verilmesi beklenen köpeğin 1 yıllık zorlu bir eğitimden geçeceği ifade edildi.
Türkiye'de nadir bulunan köpek barınaktan kaçmıştı: 88 saat sonra bulundu - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Köpek 88 saat sonra ormanlık alan içerisinde bitkin bir şekilde bulundu. Antalya’da özellikle yaz aylarında Likya yolunda kaybolan turistlerin arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev verilmesi beklenen köpeğin 1 yıllık zorlu bir eğitimden geçeceği ifade edildi.
© İHAKöpeğin eğitimini ve bakımı üstlenen AKUT gönüllüsü Ali Demirel, “Bu köpeği Antalya’da doğada arama kurtarmada kullanmak üzere sahiplendik. Farklı eğitim merkezlerinde eğitim almaya devam ediyor. Döşemealtı ilçesine gittiğimiz zaman oradaki kalabalıktan korkarak kaçtı. Ben de profesyonel arama kurtarma arkadaşlarımdan yardım talep ettim. 25 kişilik bir ekip kurduk. 88 saat aradık, aradığımız bölgede bir daha arama yaptık. Bir yerde görüldüğünü duyduk, oraya yem bıraktık. Bulunduğumuz yerden 2 kilometre aşağısında gece saatlerinde çalılıkların arasından bir ses duyduk. Köpeğimizi oradan sağlıklı bir şekilde aldık. Bu inancın zaferi oldu. Köpeğin nasıl bulunabileceğini daha önce bu işlerde görev yapan arkadaşlara sorduğumuzda bize, ‘İşiniz çok zor, temas kurmanız gerekiyor’ dedi. 22 kilometrelik bir alanı havadan karadan taradık” dedi.
Türkiye'de nadir bulunan köpek barınaktan kaçmıştı: 88 saat sonra bulundu - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Köpeğin eğitimini ve bakımı üstlenen AKUT gönüllüsü Ali Demirel, “Bu köpeği Antalya’da doğada arama kurtarmada kullanmak üzere sahiplendik. Farklı eğitim merkezlerinde eğitim almaya devam ediyor. Döşemealtı ilçesine gittiğimiz zaman oradaki kalabalıktan korkarak kaçtı. Ben de profesyonel arama kurtarma arkadaşlarımdan yardım talep ettim. 25 kişilik bir ekip kurduk. 88 saat aradık, aradığımız bölgede bir daha arama yaptık. Bir yerde görüldüğünü duyduk, oraya yem bıraktık. Bulunduğumuz yerden 2 kilometre aşağısında gece saatlerinde çalılıkların arasından bir ses duyduk. Köpeğimizi oradan sağlıklı bir şekilde aldık. Bu inancın zaferi oldu. Köpeğin nasıl bulunabileceğini daha önce bu işlerde görev yapan arkadaşlara sorduğumuzda bize, ‘İşiniz çok zor, temas kurmanız gerekiyor’ dedi. 22 kilometrelik bir alanı havadan karadan taradık” dedi.
© İHAKöpeğin Antalya’da özellikle yaz aylarında Likya yolunda kaybolan turistlerin arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacağını belirten Demirel, “Doğada kaybolan vatandaşlarımızı bulmada kullanacağız. Hollanda Çoban Köpeği olarak biliniyor. 1 yıl süren disiplinli bir eğitimden geçecek. Nadir bulunan bir köpektir. Zorlu bir süreç bizi bekliyor” açıklamasına yer verdi.
Türkiye'de nadir bulunan köpek barınaktan kaçmıştı: 88 saat sonra bulundu - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Köpeğin Antalya’da özellikle yaz aylarında Likya yolunda kaybolan turistlerin arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacağını belirten Demirel, “Doğada kaybolan vatandaşlarımızı bulmada kullanacağız. Hollanda Çoban Köpeği olarak biliniyor. 1 yıl süren disiplinli bir eğitimden geçecek. Nadir bulunan bir köpektir. Zorlu bir süreç bizi bekliyor” açıklamasına yer verdi.
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