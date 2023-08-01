https://sputniknews.com.tr/20230801/tunusta-yaklasik-1500-firin-yarindan-itibaren-ekmek-uretimini-durduracak-1074220008.html

Tunus'ta yaklaşık 1500 fırın yarından itibaren ekmek üretimini durduracak

Tunus'ta yaklaşık 1500 fırın yarından itibaren ekmek üretimini durduracak

Tunus'ta yaklaşık 1500 fırında yarından itibaren ekmek üretiminin durdurulması kararı alındığı bildirildi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

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Tunuslu fırıncıların da bağlı olduğu Tunus Ulusal Kurumlar Konfederasyonu CONNECT'in Facebook sayfasından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, konfederasyon şemsiyesi altındaki fırıncıların yaptığı toplantıda, konfederasyona bağlı olan ve sayıları yaklaşık 1500'ü bulan tüm fırınlarda yarından itibaren ekmek üretiminin durdurulması kararı alındığı kaydedildi.Konfederasyonun açıklamasında, ekmek üretimini durdurma kararının sebebi ve süresi belirtilmezken, kararla ilgili Tunuslu yetkililerden de henüz bir açıklama yapılmadı.Tunus'ta, son zamanlarda ekmek üretiminde kriz yaşanırken ve ekmek kıtlığı nedeniyle fırınların önünde uzun kuyruklar oluşurken üretimin durdurulması kararı alınması dikkati çekti.

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