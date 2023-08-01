https://sputniknews.com.tr/20230801/ticaret-bakanligindan-zeytinyagi-ihracatina-ilave-tedbir-1074259071.html

Ticaret Bakanlığı'ndan zeytinyağı ihracatına ilave tedbir

Ticaret Bakanlığı'ndan zeytinyağı ihracatına ilave tedbir

Ticaret Bakanlığı, dünyada azalan zeytinyağı rekoltesinin sebep olduğu artan dış talep ve dünya fiyatları sebebiyle yükselen dökme ve varilli zeytinyağı... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T20:18+0300

2023-08-01T20:18+0300

2023-08-01T20:18+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

zeytinyağı

ihracat

resmi gazete

uluslararası zeytin konseyi (uzk)

avrupa

avrupa birliği

avrupa birliği

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Ticaret Bakanlığı, zeytinyağı ihracatına yönelik ilave tedbirlerin yürürlüğe konulduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerine göre, Avrupa'da yaşanan kuraklık nedeniyle, İspanya ve İtalya başta olmak üzere dünyada zeytinyağı üretiminin 2022/2023 sezonunda yüzde 20 azaldığı, Türkiye'de üretimin yüzde 62 artış gösterdiği belirtildi.Açıklamada, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatındaki hızlı yükselişin yurt içi fiyatlara yansıdığı, zeytinyağı perakende fiyatlarında iç piyasada görülen artışın, son bir yıllık dönemde genel fiyat artışının oldukça üzerinde seyrettiği kaydedildi.Avrupa Birliği'nin (AB) yüksek gümrük vergilerinden dolayı, Türkiye'nin AB üyesi ülkelere olan katma değerli ve nihai tüketiciye yönelik ambalajlı zeytinyağı ihracatının çok düşük miktarda yapılabilmekte olduğu belirtilen açıklamada, özellikle İtalya ve İspanya'nın Türkiye'den ithal ettikleri dökme ve varilli zeytinyağını işleyerek yeniden üçüncü ülkelere pazarladığına işaret edildi.Açıklamada, dış talep sebebiyle yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanması amacıyla her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 cent kesinti yapılmasını düzenleyen kararın 19 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.Zeytinyağı sektörüne ilişkin dış ticaret, yurt içi arz, tedarik, yurt dışı ve yurt içi fiyatlar konusunda Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelerin sektör paydaşlarıyla yoğun temas halinde bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ticaret Bakanlığı'nın söz konusu ilave tedbirlere ilişkin sektör temsilcilerine gönderdiği yazıda 1 Kasım'a kadar zeytinyağı ihracatının durdurulduğunun bildirildiği belirtildi

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ticaret bakanlığı, zeytinyağı, ihracat, resmi gazete, uluslararası zeytin konseyi (uzk), avrupa, avrupa birliği, avrupa birliği