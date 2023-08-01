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Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu
Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu
Süper Lig'de 1. ve 2. hafta maç programı belli oldu. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig, 11 Ağustos saat 21.00'de oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.İşte Süper Lig'de 1. ve 2. hafta maç programı:11 Ağustos Cuma21.00 Trabzonspor-Antalyaspor12 Ağustos Cumartesi19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü19.15 Konyaspor-İstanbulspor21.45 Pendikspor-Hatayspor21.45 Kayserispor-Galatasaray13 Ağustos Pazar19.15 Sivasspor-Samsunspor21.45 Adana Demirspor-Rizespor21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK14 Ağustos Pazartesi21.00 Alanyaspor-Başakşehir21.00 Karagümrük-BeşiktaşSÜPER LİG'DE 2'NCİ HAFTA PROGRAMI18 Ağustos Cuma21.00 İstanbulspor-Kayserispor21.00 Antalyaspor-Konyaspor19 Ağustos Cumartesi19.15 Rizespor-Alanyaspor21.45 Hatayspor-Kasımpaşa21.45 Galatasaray-Trabzonspor20 Ağustos Pazar19.15 Başakşehir-Karagümrük21.45 Gaziantep FK-Sivasspor21.45 Beşiktaş-Pendikspor21 Ağustos Pazartesi21.00 Ankaragücü-Adana Demirspor21.00 Samsunspor-Fenerbahçe
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süper lig, fikstür, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff)
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Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu

20:10 01.08.2023 (güncellendi: 20:11 01.08.2023)
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Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
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Süper Lig'de 1. ve 2. hafta maç programı belli oldu.
Trendyol Süper Lig, 11 Ağustos saat 21.00'de oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.
İşte Süper Lig'de 1. ve 2. hafta maç programı:
11 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü

19.15 Konyaspor-İstanbulspor

21.45 Pendikspor-Hatayspor

21.45 Kayserispor-Galatasaray

13 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor-Samsunspor

21.45 Adana Demirspor-Rizespor

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi

21.00 Alanyaspor-Başakşehir

21.00 Karagümrük-Beşiktaş
SÜPER LİG'DE 2'NCİ HAFTA PROGRAMI

18 Ağustos Cuma

21.00 İstanbulspor-Kayserispor

21.00 Antalyaspor-Konyaspor

19 Ağustos Cumartesi

19.15 Rizespor-Alanyaspor

21.45 Hatayspor-Kasımpaşa

21.45 Galatasaray-Trabzonspor

20 Ağustos Pazar

19.15 Başakşehir-Karagümrük

21.45 Gaziantep FK-Sivasspor

21.45 Beşiktaş-Pendikspor

21 Ağustos Pazartesi

21.00 Ankaragücü-Adana Demirspor

21.00 Samsunspor-Fenerbahçe
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