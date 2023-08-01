https://sputniknews.com.tr/20230801/spkdan-9-kisiye-gecici-islem-yasagi-cezasi-1074262947.html

SPK'dan 9 kişiye geçici işlem yasağı cezası

SPK'dan 9 kişiye geçici işlem yasağı cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 9 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T22:48+0300

2023-08-01T22:48+0300

2023-08-01T22:48+0300

türkiye

sermaye piyasası kurulu (spk)

spk

yasak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1c/1044378070_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_49640d9fa3482fb60b41b5f8796f4765.jpg

SPK bültenine göre Kurul, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ve Pc İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ (PCILT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 7 kişi ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 2 kişiye 2 Ağustos 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sermaye piyasası kurulu (spk), spk, yasak