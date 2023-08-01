https://sputniknews.com.tr/20230801/soygu-cezayir-genelkurmay-baskani-sanegriha-ile-gorustu-1074258224.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Cezayir Genelkurmay Başkanı Şanegriha ile görüştü
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Cezayir Genelkurmay Başkanı Şanegriha ile görüştü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şanegriha ile görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin dinamik ve pozitif gelişmekte... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T19:32+0300
2023-08-01T19:32+0300
2023-08-01T19:34+0300
savunma
sergey şoygu
cezayir
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Cezayir Halk Demokratik Cumhuriyeti Ulusal Halk Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Said Şanegriha ile bir görüşme gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı, Rusya-Cezayir ilişkilerinin özel bir şekilde dinamik ve pozitif geliştiğini kaydetti” denildi.Şoygu, “Rusya Bakanlığı olarak Cezayir Silahlı Kuvvetleri’nin savaş yeteneklerinin yükseltilmesine yardımcı olmaya hazır” dedi.
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sergey şoygu, cezayir, rusya
sergey şoygu, cezayir, rusya
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Cezayir Genelkurmay Başkanı Şanegriha ile görüştü
19:32 01.08.2023 (güncellendi: 19:34 01.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şanegriha ile görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin dinamik ve pozitif gelişmekte olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Cezayir Halk Demokratik Cumhuriyeti Ulusal Halk Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Said Şanegriha ile bir görüşme gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı, Rusya-Cezayir ilişkilerinin özel bir şekilde dinamik ve pozitif geliştiğini kaydetti” denildi.
Şoygu, “Rusya Bakanlığı olarak Cezayir Silahlı Kuvvetleri’nin savaş yeteneklerinin yükseltilmesine yardımcı olmaya hazır” dedi.