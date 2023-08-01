Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Cezayir Genelkurmay Başkanı Şanegriha ile görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Silahlı saldırılara ilişkin konuşan Hanefi Avcı: Bu olaylar hızla artmaya başladı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye şiddet sarmalından nasıl çıkacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Açlık sınırı asgari ücreti aştı
12:45
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Prof. Dr. Can: Asya Kaplan sivrisineklerinin hastalık taşıma riski var
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Akbelen Ormanı ağaç kıyımına tepki sürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
117 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230801/soygu-cezayir-genelkurmay-baskani-sanegriha-ile-gorustu-1074258224.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Cezayir Genelkurmay Başkanı Şanegriha ile görüştü
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Cezayir Genelkurmay Başkanı Şanegriha ile görüştü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şanegriha ile görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin dinamik ve pozitif gelişmekte... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T19:32+0300
2023-08-01T19:34+0300
savunma
sergey şoygu
cezayir
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/01/1074257832_0:129:2200:1367_1920x0_80_0_0_7642d9cdd7cd20e7ef39238904dc4536.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Cezayir Halk Demokratik Cumhuriyeti Ulusal Halk Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Said Şanegriha ile bir görüşme gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı, Rusya-Cezayir ilişkilerinin özel bir şekilde dinamik ve pozitif geliştiğini kaydetti” denildi.Şoygu, “Rusya Bakanlığı olarak Cezayir Silahlı Kuvvetleri’nin savaş yeteneklerinin yükseltilmesine yardımcı olmaya hazır” dedi.
cezayir
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/01/1074257832_104:0:2096:1494_1920x0_80_0_0_5c7e7e47325e183d63ed10d3f508d93f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey şoygu, cezayir, rusya
sergey şoygu, cezayir, rusya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Cezayir Genelkurmay Başkanı Şanegriha ile görüştü

19:32 01.08.2023 (güncellendi: 19:34 01.08.2023)
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Multimedya arşivine gidinМинистр обороны РФ провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира
Министр обороны РФ провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© Sputnik / Министерство обороны РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şanegriha ile görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin dinamik ve pozitif gelişmekte olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Cezayir Halk Demokratik Cumhuriyeti Ulusal Halk Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Said Şanegriha ile bir görüşme gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı, Rusya-Cezayir ilişkilerinin özel bir şekilde dinamik ve pozitif geliştiğini kaydetti” denildi.

Şoygu, “Rusya Bakanlığı olarak Cezayir Silahlı Kuvvetleri’nin savaş yeteneklerinin yükseltilmesine yardımcı olmaya hazır” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала