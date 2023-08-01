https://sputniknews.com.tr/20230801/soygu-cezayir-genelkurmay-baskani-sanegriha-ile-gorustu-1074258224.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Cezayir Genelkurmay Başkanı Şanegriha ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Cezayir Genelkurmay Başkanı Şanegriha ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şanegriha ile görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin dinamik ve pozitif gelişmekte... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T19:32+0300

2023-08-01T19:32+0300

2023-08-01T19:34+0300

savunma

sergey şoygu

cezayir

rusya

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Cezayir Halk Demokratik Cumhuriyeti Ulusal Halk Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Said Şanegriha ile bir görüşme gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı, Rusya-Cezayir ilişkilerinin özel bir şekilde dinamik ve pozitif geliştiğini kaydetti” denildi.Şoygu, “Rusya Bakanlığı olarak Cezayir Silahlı Kuvvetleri’nin savaş yeteneklerinin yükseltilmesine yardımcı olmaya hazır” dedi.

cezayir

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sergey şoygu, cezayir, rusya