https://sputniknews.com.tr/20230801/sivastopolda-bir-iha-dusuruldu-1074262417.html

Sivastopol’da bir İHA düşürüldü

Sivastopol’da bir İHA düşürüldü

Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, kent yakınında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, aracın düştükten sonra infilak ettiğini belirtti. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T22:15+0300

2023-08-01T22:15+0300

2023-08-01T22:15+0300

ukrayna krizi

rusya

sivastopol

insansız hava aracı

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Razvojaev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Kara-Kobı’da, ön belirlemelere göre bir İHA vuruldu. Yerde patlama meydana geldi, çimen ve çalılar alev aldı. İtfaiye ekipleri olay yerinde, yangın söndürme çalışmalarına başladı” bilgisini paylaştı.Vali, İHA’nın Rus elektronik harp araçları tarafından etkisiz hale getirildikten sonra yere çakıldığını belirterek çıkan yangının kısa süre içinde söndürüldüğünü kaydetti.

rusya

sivastopol

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Sputnik Türkiye

rusya, sivastopol, insansız hava aracı