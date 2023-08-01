https://sputniknews.com.tr/20230801/sivastopolda-bir-iha-dusuruldu-1074262417.html
Sivastopol’da bir İHA düşürüldü
Sivastopol’da bir İHA düşürüldü
Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, kent yakınında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, aracın düştükten sonra infilak ettiğini belirtti. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T22:15+0300
2023-08-01T22:15+0300
2023-08-01T22:15+0300
ukrayna krizi
rusya
sivastopol
insansız hava aracı
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Razvojaev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Kara-Kobı’da, ön belirlemelere göre bir İHA vuruldu. Yerde patlama meydana geldi, çimen ve çalılar alev aldı. İtfaiye ekipleri olay yerinde, yangın söndürme çalışmalarına başladı” bilgisini paylaştı.Vali, İHA’nın Rus elektronik harp araçları tarafından etkisiz hale getirildikten sonra yere çakıldığını belirterek çıkan yangının kısa süre içinde söndürüldüğünü kaydetti.
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rusya, sivastopol, insansız hava aracı
rusya, sivastopol, insansız hava aracı
Sivastopol’da bir İHA düşürüldü
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Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, kent yakınında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, aracın düştükten sonra infilak ettiğini belirtti.
Razvojaev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Kara-Kobı’da, ön belirlemelere göre bir İHA vuruldu. Yerde patlama meydana geldi, çimen ve çalılar alev aldı. İtfaiye ekipleri olay yerinde, yangın söndürme çalışmalarına başladı” bilgisini paylaştı.
Vali, İHA’nın Rus elektronik harp araçları tarafından etkisiz hale getirildikten sonra yere çakıldığını belirterek çıkan yangının kısa süre içinde söndürüldüğünü kaydetti.