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Side Sualtı Müzesi: 22 metre derinlikte Mevleviler, Poseidon ve Kurtuluş Savaşı temalı heykeller
Side Sualtı Müzesi: 22 metre derinlikte Mevleviler, Poseidon ve Kurtuluş Savaşı temalı heykeller
Türkiye'nin ilk su altı müzesi olan Side Sualtı Müzesi, sahip olduğu 117 heykelden oluşan koleksiyonuyla dalış ve tarihe ilgi duyanları konuk ediyor. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, sualtı fotoğrafçısı, türkiye, müze, heykel, фото
fotoğraf, sualtı fotoğrafçısı, türkiye, müze, heykel, фото

Side Sualtı Müzesi: 22 metre derinlikte Mevleviler, Poseidon ve Kurtuluş Savaşı temalı heykeller

16:46 01.08.2023
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Türkiye'nin ilk su altı müzesi olan Side Sualtı Müzesi, sahip olduğu 117 heykelden oluşan koleksiyonuyla dalış ve tarihe ilgi duyanları konuk ediyor.
© AADalış eğitmeni Ferhat Tekin de Türkiye'de su altı müzesini bilmeyen çok sayıda kişinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Side'ye dalış için yaklaşık 15 bin turist geliyor" dedi. Tekin, su altı müzesinin, Türkiye'de görülebilecek en güzel yerlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.
Side Sualtı Müzesi - Sputnik Türkiye
1/6
© AA
Dalış eğitmeni Ferhat Tekin de Türkiye'de su altı müzesini bilmeyen çok sayıda kişinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Side'ye dalış için yaklaşık 15 bin turist geliyor" dedi. Tekin, su altı müzesinin, Türkiye'de görülebilecek en güzel yerlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.
© AA / Tahsin Ceylan

Su altı fotoğrafçısı Mustafa Emre Kolbakır ile yaptıkları dalışta, Side'nin yaklaşık 1.5 mil açığında 11, 18 ve 22 metre derinlikte deve kervanı, Poseidon, Mevleviler, Kurtuluş Savaşı ve çiçek bahçesi temalı 117 heykeli görüntülediklerini aktaran Ceylan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar dünyanın birçok yerinde binlerce kez dalış yaptım. Bunların içerisinde Side Sualtı Müzesi gerçekten muazzam güzelliği ile en beğendiğim yerlerden biri oldu. Su altında görüş mesafesi Kaş'a çok yakın. Müzede yer alan 117 heykelin her biri ayrı güzellikte. Ancak bazı eserlerin hırpalanmış olduğunu gördük. Zarar gören eserlerin bir an önce eski haline dönüştürülmesi gerekiyor."

Su altı fotoğrafçısı Mustafa Emre Kolbakır ile yaptıkları dalışta, Side&#x27;nin yaklaşık 1.5 mil açığında 11, 18 ve 22 metre derinlikte deve kervanı, Poseidon, Mevleviler, Kurtuluş Savaşı ve çiçek bahçesi temalı 117 heykeli görüntülediklerini aktaran Ceylan, şöyle konuştu: &quot;Bugüne kadar dünyanın birçok yerinde binlerce kez dalış yaptım. Bunların içerisinde Side Sualtı Müzesi gerçekten muazzam güzelliği ile en beğendiğim yerlerden biri oldu. Su altında görüş mesafesi Kaş&#x27;a çok yakın. Müzede yer alan 117 heykelin her biri ayrı güzellikte. Ancak bazı eserlerin hırpalanmış olduğunu gördük. Zarar gören eserlerin bir an önce eski haline dönüştürülmesi gerekiyor.&quot; - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Tahsin Ceylan

Su altı fotoğrafçısı Mustafa Emre Kolbakır ile yaptıkları dalışta, Side'nin yaklaşık 1.5 mil açığında 11, 18 ve 22 metre derinlikte deve kervanı, Poseidon, Mevleviler, Kurtuluş Savaşı ve çiçek bahçesi temalı 117 heykeli görüntülediklerini aktaran Ceylan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar dünyanın birçok yerinde binlerce kez dalış yaptım. Bunların içerisinde Side Sualtı Müzesi gerçekten muazzam güzelliği ile en beğendiğim yerlerden biri oldu. Su altında görüş mesafesi Kaş'a çok yakın. Müzede yer alan 117 heykelin her biri ayrı güzellikte. Ancak bazı eserlerin hırpalanmış olduğunu gördük. Zarar gören eserlerin bir an önce eski haline dönüştürülmesi gerekiyor."

© AATürkiye'nin, su altı turizminde dünyada çok fazla ilgi uyandırdığının altını çizen Ceylan, bu yönde yapılacak tanıtımlarla daha fazla turistin ülkeye gelmesinin sağlanabileceğini kaydetti.
Side Sualtı Müzesi - Sputnik Türkiye
3/6
© AA
Türkiye'nin, su altı turizminde dünyada çok fazla ilgi uyandırdığının altını çizen Ceylan, bu yönde yapılacak tanıtımlarla daha fazla turistin ülkeye gelmesinin sağlanabileceğini kaydetti.
© AA / Tahsin CeylanKovid-19 salgınından sonra dünyada su altı turizminde ciddi bir artış gözlemlendiğini dile getiren Ceylan, Antalya'nın da bu turizmden önemli bir pay alması gerektiğini vurguladı. Ceylan, su altı turizminde Antalya'nın Kaş ilçesinin ön plana çıkmasına karşın, Manavgat ilçesinde yer alan Türkiye'nin ilk su altı müzesi Side Sualtı Müzesi'nin, sertifikalı dalıcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü anlattı.
Side Sualtı Müzesi - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Tahsin Ceylan
Kovid-19 salgınından sonra dünyada su altı turizminde ciddi bir artış gözlemlendiğini dile getiren Ceylan, Antalya'nın da bu turizmden önemli bir pay alması gerektiğini vurguladı. Ceylan, su altı turizminde Antalya'nın Kaş ilçesinin ön plana çıkmasına karşın, Manavgat ilçesinde yer alan Türkiye'nin ilk su altı müzesi Side Sualtı Müzesi'nin, sertifikalı dalıcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü anlattı.
© AAMüzeyi görüntüleyen su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, her yıl 15-16 milyon turistin sadece Antalya'ya geldiğini belirterek, bunların büyük çoğunluğunun da deniz, kum ve güneş tatili yaptığını söyledi.
Side Sualtı Müzesi - Sputnik Türkiye
5/6
© AA
Müzeyi görüntüleyen su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, her yıl 15-16 milyon turistin sadece Antalya'ya geldiğini belirterek, bunların büyük çoğunluğunun da deniz, kum ve güneş tatili yaptığını söyledi.
© AADeniz Ticaret Odası Antalya Şubesi tarafından Manavgat ilçesinde yaptırılan ve 2015 yılında açılan Side Sualtı Müzesi, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görmeye devam ediyor. Dalış yapan turistler, Side'nin yaklaşık 1.5 mil açığında, 11, 18 ve 24 metre derinliklerde bulunan ve Anadolu medeniyetinin zenginliklerini anlatan 117 heykelin sergilendiği müzeyi geziyor.
Side Sualtı Müzesi - Sputnik Türkiye
6/6
© AA
Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi tarafından Manavgat ilçesinde yaptırılan ve 2015 yılında açılan Side Sualtı Müzesi, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görmeye devam ediyor. Dalış yapan turistler, Side'nin yaklaşık 1.5 mil açığında, 11, 18 ve 24 metre derinliklerde bulunan ve Anadolu medeniyetinin zenginliklerini anlatan 117 heykelin sergilendiği müzeyi geziyor.
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