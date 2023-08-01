https://sputniknews.com.tr/20230801/rusya-sudandaki-vatandaslarinin-bir-kismini-tahliye-etti-1074264313.html
Rusya, Sudan’daki vatandaşlarının bir kısmını tahliye etti
Rusya, Sudan’daki vatandaşlarının bir kısmını tahliye etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle daha önce başkent Hartum’dan Port Sudan şehrine nakledilen Rusya Büyükelçiliği... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T23:26+0300
2023-08-01T23:26+0300
2023-08-01T23:26+0300
dünya
rusya
sudan
tahliye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070135823_0:144:3000:1832_1920x0_80_0_0_c21eff31c92c35241f41d2d9392d1b80.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Sudan'da devam eden çatışmalar bağlamında yüksek güvenlik riskleri nedeniyle, Hartum'dan nakledilen Rus büyükelçiliği çalışanlarının bir kısmı ve ülkelerine dönme konusunda yardım isteyen Rusya vatandaşlarının ve ailelerinin Port Sudan şehrinden tahliye edildi” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı geçen cuma günü, Hartum’da devam eden çatışmalar nedeniyle Rus büyükelçiliğinin Port Sudan şehrine nakledildiğini duyurmuştu.
rusya
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070135823_183:0:2818:1976_1920x0_80_0_0_7ff7a52119353f11a4f856a32372ffda.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, sudan, tahliye
Rusya, Sudan’daki vatandaşlarının bir kısmını tahliye etti
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle daha önce başkent Hartum’dan Port Sudan şehrine nakledilen Rusya Büyükelçiliği çalışanlarının bir kısmının tahliye edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Sudan'da devam eden çatışmalar bağlamında yüksek güvenlik riskleri nedeniyle, Hartum'dan nakledilen Rus büyükelçiliği çalışanlarının bir kısmı ve ülkelerine dönme konusunda yardım isteyen Rusya vatandaşlarının ve ailelerinin Port Sudan şehrinden tahliye edildi” ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı geçen cuma günü, Hartum’da devam eden çatışmalar nedeniyle Rus büyükelçiliğinin Port Sudan şehrine nakledildiğini duyurmuştu.