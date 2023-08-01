https://sputniknews.com.tr/20230801/rus-disisleri-zelenskiy-rusyayi-vurarak-abdye-golge-dusuruyor-1074251570.html
Rus Dışişleri: Zelenskiy, Rusya’yı vurarak ABD’ye gölge düşürüyor
Rus Dışişleri: Zelenskiy, Rusya’yı vurarak ABD’ye gölge düşürüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya’daki sivil altyapıya saldırılar düzenleyerek ABD’ye gölge... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T16:52+0300
2023-08-01T16:52+0300
2023-08-01T16:52+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya
ukrayna
abd
rusya dışişleri bakanlığı
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Zaharova, Telegram paylaşımında, “Zelenskiy neden bunu yapıyor? Öncelikle içi öyle çürük, karanlığa hizmet ediyor. İkincisi, Beyaz Saray’ı daha fazla ‘yardım’ konusunda şantaj yapmak” diye yazdı.ABD Başkanı Joe Biden’in, özellikle yeni seçimler bağlamında, bunu neden yaptığını soran Zaharova, terörizm konusunun Amerikan liberalizmle daha fazla ilişkilendirileceğini belirterek, “İdeolojik zugzwang. Ama Amerikalılar bu tür durumlardan hep cerrahi çıkış bulmuşlardı” ifadesini kullandı.
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mariya zaharova, rusya, ukrayna, abd, rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova, rusya, ukrayna, abd, rusya dışişleri bakanlığı
Rus Dışişleri: Zelenskiy, Rusya’yı vurarak ABD’ye gölge düşürüyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya’daki sivil altyapıya saldırılar düzenleyerek ABD’ye gölge düşürdüğünü belirtti.
Zaharova, Telegram
paylaşımında, “Zelenskiy neden bunu yapıyor? Öncelikle içi öyle çürük, karanlığa hizmet ediyor. İkincisi, Beyaz Saray’ı daha fazla ‘yardım’ konusunda şantaj yapmak”
diye yazdı.
ABD Başkanı Joe Biden’in, özellikle yeni seçimler bağlamında, bunu neden yaptığını soran Zaharova, terörizm konusunun Amerikan liberalizmle daha fazla ilişkilendirileceğini belirterek, “İdeolojik zugzwang. Ama Amerikalılar bu tür durumlardan hep cerrahi çıkış bulmuşlardı” ifadesini kullandı.