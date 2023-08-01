https://sputniknews.com.tr/20230801/rus-disisleri-zelenskiy-rusyayi-vurarak-abdye-golge-dusuruyor-1074251570.html

Rus Dışişleri: Zelenskiy, Rusya’yı vurarak ABD’ye gölge düşürüyor

Rus Dışişleri: Zelenskiy, Rusya’yı vurarak ABD’ye gölge düşürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya’daki sivil altyapıya saldırılar düzenleyerek ABD’ye gölge... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T16:52+0300

2023-08-01T16:52+0300

2023-08-01T16:52+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya

ukrayna

abd

rusya dışişleri bakanlığı

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Zaharova, Telegram paylaşımında, “Zelenskiy neden bunu yapıyor? Öncelikle içi öyle çürük, karanlığa hizmet ediyor. İkincisi, Beyaz Saray’ı daha fazla ‘yardım’ konusunda şantaj yapmak” diye yazdı.ABD Başkanı Joe Biden’in, özellikle yeni seçimler bağlamında, bunu neden yaptığını soran Zaharova, terörizm konusunun Amerikan liberalizmle daha fazla ilişkilendirileceğini belirterek, “İdeolojik zugzwang. Ama Amerikalılar bu tür durumlardan hep cerrahi çıkış bulmuşlardı” ifadesini kullandı.

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mariya zaharova, rusya, ukrayna, abd, rusya dışişleri bakanlığı