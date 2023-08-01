Polonya Başbakanı Morawiecki'den Almanya'ya 'Varşova için tazminat' çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Silahlı saldırılara ilişkin konuşan Hanefi Avcı: Bu olaylar hızla artmaya başladı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye şiddet sarmalından nasıl çıkacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Açlık sınırı asgari ücreti aştı
12:45
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Prof. Dr. Can: Asya Kaplan sivrisineklerinin hastalık taşıma riski var
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Akbelen Ormanı ağaç kıyımına tepki sürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
0 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230801/polonya-basbakani-morawieckiden-almanyaya-varsova-icin-tazminat-cagrisi-1074263028.html
Polonya Başbakanı Morawiecki'den Almanya'ya 'Varşova için tazminat' çağrısı
Polonya Başbakanı Morawiecki'den Almanya'ya 'Varşova için tazminat' çağrısı
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bugünün Varşova Ayaklanması'nın 79'uncu yıl dönümü olduğunu belirterek, Alman yetkililere bu önemli günde bir kez daha... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T22:58+0300
2023-08-01T22:58+0300
varşova
ikinci dünya savaşı
dünya
almanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/01/1069036253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7f01349085c3d1c3d7ba4ad756ace003.jpg
Morawiecki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Varşova Ayaklanması'nın yıl dönümünde hayatını kaybeden Polonyalıları andı.Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle Varşova'nın "moloz yığınına" dönüştüğünün altını çizen Morawiecki, "Varşova'daki Saxon Sarayı'nın Almanlar tarafından havaya uçurulması da Polonyalılığın, yani kültürümüzün, mirasımızın ve sembollerimizin yok edilmesine yönelik bir başka eylemdi. Varşova Ayaklanması'nın patlak vermesinin yıl dönümünde, Alman yetkililere bir kez daha Varşova için tazminat konusunu ele alma cesaretini göstermeleri çağrısında bulunmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.Morawiecki, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'ye çağrıda bulunarak, "Kendisinden bu konuda Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a gönderilecek bir mektuba benimle birlikte imza atmasını rica ediyorum. Almanların barbarlığını anlatmak, yol açtığı kayıpları hesaplamak, faillerden hesap sormak ve tazminat talep etmek Polonya halkı tarafından seçilen her liderin görevidir." ifadesini kullandı.Polonya'da 12 Temmuz 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Andrzej Duda oyların yüzde 51,21'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.Rakibi, en büyük muhalefet partisi olan Sivil Platformun (PO) desteklediği Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski ise yüzde 48.79 oy almıştı.
varşova
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/01/1069036253_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3dd3e8ca33ec1bfeb1ffa5eb8480d3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
varşova, ikinci dünya savaşı, almanya
varşova, ikinci dünya savaşı, almanya

Polonya Başbakanı Morawiecki'den Almanya'ya 'Varşova için tazminat' çağrısı

22:58 01.08.2023
© AFP 2023 / OLIVIER MATTHYSMateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023 / OLIVIER MATTHYS
Abone olTelegram
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bugünün Varşova Ayaklanması'nın 79'uncu yıl dönümü olduğunu belirterek, Alman yetkililere bu önemli günde bir kez daha Varşova için tazminat konusunu ele alma cesaretini göstermeleri çağrısında bulundu.
Morawiecki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Varşova Ayaklanması'nın yıl dönümünde hayatını kaybeden Polonyalıları andı.
Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle Varşova'nın "moloz yığınına" dönüştüğünün altını çizen Morawiecki, "Varşova'daki Saxon Sarayı'nın Almanlar tarafından havaya uçurulması da Polonyalılığın, yani kültürümüzün, mirasımızın ve sembollerimizin yok edilmesine yönelik bir başka eylemdi. Varşova Ayaklanması'nın patlak vermesinin yıl dönümünde, Alman yetkililere bir kez daha Varşova için tazminat konusunu ele alma cesaretini göstermeleri çağrısında bulunmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Morawiecki, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'ye çağrıda bulunarak, "Kendisinden bu konuda Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a gönderilecek bir mektuba benimle birlikte imza atmasını rica ediyorum. Almanların barbarlığını anlatmak, yol açtığı kayıpları hesaplamak, faillerden hesap sormak ve tazminat talep etmek Polonya halkı tarafından seçilen her liderin görevidir." ifadesini kullandı.
Polonya'da 12 Temmuz 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Andrzej Duda oyların yüzde 51,21'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.
Rakibi, en büyük muhalefet partisi olan Sivil Platformun (PO) desteklediği Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski ise yüzde 48.79 oy almıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала