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Pitbull cinsi köpeğin girdiği aracın sürücüsü 6 saat yardım bekledi
Pitbull cinsi köpeğin girdiği aracın sürücüsü 6 saat yardım bekledi
Aydın'ın Söke ilçesinde akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir kamyonete binen sahipsiz Pitbull cinsi köpek, tüm çabalara rağmen araçtan inmeyince çevredekilere... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
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pitbull, köpek, yardım, aydın, kamyonet, фото, fotoğraf
pitbull, köpek, yardım, aydın, kamyonet, фото, fotoğraf

Pitbull cinsi köpeğin girdiği aracın sürücüsü 6 saat yardım bekledi

13:58 01.08.2023 (güncellendi: 14:00 01.08.2023)
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Aydın'ın Söke ilçesinde akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir kamyonete binen sahipsiz Pitbull cinsi köpek, tüm çabalara rağmen araçtan inmeyince çevredekilere saldırabileceğinden endişe eden sürücü yaklaşık 6 saat veteriner hekim bekledi.
© AA / Musa Ölmez

Ahmet Aydın, gece saat 01.00 civarında kullandığı kamyonetle Söke-Bodrum kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Yakıt dolumu sırasında açık bırakılan kapıdan içeriye tasması bulunmayan ve terk edildiği tahmin edilen Pitbull cinsi köpek girdi. Bu sırada kamyonette bulunan Fırat Taşdemir de korkuyla kendisini dışarıya attı.

Ahmet Aydın, gece saat 01.00 civarında kullandığı kamyonetle Söke-Bodrum kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Yakıt dolumu sırasında açık bırakılan kapıdan içeriye tasması bulunmayan ve terk edildiği tahmin edilen Pitbull cinsi köpek girdi. Bu sırada kamyonette bulunan Fırat Taşdemir de korkuyla kendisini dışarıya attı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Musa Ölmez

Ahmet Aydın, gece saat 01.00 civarında kullandığı kamyonetle Söke-Bodrum kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Yakıt dolumu sırasında açık bırakılan kapıdan içeriye tasması bulunmayan ve terk edildiği tahmin edilen Pitbull cinsi köpek girdi. Bu sırada kamyonette bulunan Fırat Taşdemir de korkuyla kendisini dışarıya attı.

© AA / Musa ÖlmezTüm çabalarına rağmen köpeği kamyonetten indiremeyen Ahmet Aydın, jandarma ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, köpeğin tehlikeli ırk olması nedeniyle müdahale edemedi.
Aydın'da Pitbull cinsi köpeğin girdiği kamyonetin sürücüsü saatlerce yardım bekledi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Musa Ölmez
Tüm çabalarına rağmen köpeği kamyonetten indiremeyen Ahmet Aydın, jandarma ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, köpeğin tehlikeli ırk olması nedeniyle müdahale edemedi.
© AA / Musa Ölmez

Gece olması nedeniyle hayvan barınağı görevlilerine ulaşamayan Aydın, olayı takip etmek üzere istasyona gelen gazetecilerin aracında sabahladı.

Köpek, saat 7.00 civarında istasyona gelen Söke Belediyesi veteriner hekimi tarafından uyutularak Aydın Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Gece olması nedeniyle hayvan barınağı görevlilerine ulaşamayan Aydın, olayı takip etmek üzere istasyona gelen gazetecilerin aracında sabahladı. Köpek, saat 7.00 civarında istasyona gelen Söke Belediyesi veteriner hekimi tarafından uyutularak Aydın Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Musa Ölmez

Gece olması nedeniyle hayvan barınağı görevlilerine ulaşamayan Aydın, olayı takip etmek üzere istasyona gelen gazetecilerin aracında sabahladı.

Köpek, saat 7.00 civarında istasyona gelen Söke Belediyesi veteriner hekimi tarafından uyutularak Aydın Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

© AA / Musa ÖlmezSürücü Ahmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada yakıt aldığı sırada köpeğin yaklaşması üzerine istasyon görevlisinin depo kapağını kapatmadan kaçtığını, kapağı kapatmak için indiği sırada kapıyı açık bıraktığını, köpeğin bu sırada içeri girdiğini söyledi.
Aydın'da Pitbull cinsi köpeğin girdiği kamyonetin sürücüsü saatlerce yardım bekledi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Musa Ölmez
Sürücü Ahmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada yakıt aldığı sırada köpeğin yaklaşması üzerine istasyon görevlisinin depo kapağını kapatmadan kaçtığını, kapağı kapatmak için indiği sırada kapıyı açık bıraktığını, köpeğin bu sırada içeri girdiğini söyledi.
© AA / Musa Ölmez

Köpeğin çevredeki insanlara zarar vermemesi için kamyonetin kapıları kapattıklarını, jandarma ve itfaiyeyi aradıklarını söyleyen Aydın, "Kimse bir şey yapamadı. Mağdur kaldık bu şekilde. Normalde bunu çıkartabilirdik ama insanlar zarar görmesin diye yetkililerden çözüm bekledik" dedi.

İstasyon çalışanları ise tasmasız köpeği daha önce görmediklerini, yakınlardaki bir yerleşim yerinde terk edildiğini düşündüklerini ifade etti.

Köpeğin çevredeki insanlara zarar vermemesi için kamyonetin kapıları kapattıklarını, jandarma ve itfaiyeyi aradıklarını söyleyen Aydın, &quot;Kimse bir şey yapamadı. Mağdur kaldık bu şekilde. Normalde bunu çıkartabilirdik ama insanlar zarar görmesin diye yetkililerden çözüm bekledik&quot; dedi. İstasyon çalışanları ise tasmasız köpeği daha önce görmediklerini, yakınlardaki bir yerleşim yerinde terk edildiğini düşündüklerini ifade etti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Musa Ölmez

Köpeğin çevredeki insanlara zarar vermemesi için kamyonetin kapıları kapattıklarını, jandarma ve itfaiyeyi aradıklarını söyleyen Aydın, "Kimse bir şey yapamadı. Mağdur kaldık bu şekilde. Normalde bunu çıkartabilirdik ama insanlar zarar görmesin diye yetkililerden çözüm bekledik" dedi.

İstasyon çalışanları ise tasmasız köpeği daha önce görmediklerini, yakınlardaki bir yerleşim yerinde terk edildiğini düşündüklerini ifade etti.

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