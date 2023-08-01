Pitbull cinsi köpeğin girdiği aracın sürücüsü 6 saat yardım bekledi

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Köpeğin çevredeki insanlara zarar vermemesi için kamyonetin kapıları kapattıklarını, jandarma ve itfaiyeyi aradıklarını söyleyen Aydın, "Kimse bir şey yapamadı. Mağdur kaldık bu şekilde. Normalde bunu çıkartabilirdik ama insanlar zarar görmesin diye yetkililerden çözüm bekledik" dedi.

İstasyon çalışanları ise tasmasız köpeği daha önce görmediklerini, yakınlardaki bir yerleşim yerinde terk edildiğini düşündüklerini ifade etti.