Norveç'teki kazılarda bulunan Klastadship'in replikası: Viking yelkenlisi, Boğaz'da

© AA / Lokman Akkaya 1893 yılındaki kazılarda keşfedildikten sonra 1970'de tamamı ortaya çıkarılan 'Klastadship', Norveç'teki 4. Viking gemisi olarak biliniyor. 'Oseberg', 'Gokstad' ve 'Tune' ise diğer Viking gemileri olarak bu kültürde önemli bir yere sahip.