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Norveç'teki kazılarda bulunan Klastadship'in replikası: Viking yelkenlisi, Boğaz'da
Norveç'teki kazılarda bulunan Klastadship'in replikası: Viking yelkenlisi, Boğaz'da
Norveç'teki arkeolojik kazılarda bulunan, 10. yüzyılda inşa edildiği düşünülen 'Klastadship' isimli Viking yelkenlisinin bire bir replikası 'Saga Farmann'... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
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norveç, arkeolojik kazı, viking, фото, fotoğraf
norveç, arkeolojik kazı, viking, фото, fotoğraf

Norveç'teki kazılarda bulunan Klastadship'in replikası: Viking yelkenlisi, Boğaz'da

17:37 01.08.2023 (güncellendi: 17:49 01.08.2023)
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Norveç'teki arkeolojik kazılarda bulunan, 10. yüzyılda inşa edildiği düşünülen 'Klastadship' isimli Viking yelkenlisinin bire bir replikası 'Saga Farmann', İstanbul Boğazı'ndan geçti.
© AAVikinglerin denizcilik tarihine ışık tutmak ve bu kültürü tanıtmak için kaptan Lars Bill yönetiminde tura çıkan yelkenli gemi öğle saatlerinde Rumeli Feneri'nden Boğaz'a giriş yaptı.
Viking yelkenlisi Boğaz'a demir attı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Vikinglerin denizcilik tarihine ışık tutmak ve bu kültürü tanıtmak için kaptan Lars Bill yönetiminde tura çıkan yelkenli gemi öğle saatlerinde Rumeli Feneri'nden Boğaz'a giriş yaptı.
© AA / Emrah Yorulmazİstanbul Boğazı boyunca yelkenlerini açarak hareket eden gemi görenlerin ilgisini çekti.
Viking yelkenlisi Boğaz'a demir attı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Emrah Yorulmaz
İstanbul Boğazı boyunca yelkenlerini açarak hareket eden gemi görenlerin ilgisini çekti.
© AA / Emrah YorulmazGeminin Kalamış'taki Setur Marina'ya demir atacağı, önümüzdeki günlerde Rahmi M. Koç Müzesi rıhtımına bağlanıp ziyarete açılacağı öğrenildi.
Viking yelkenlisi Boğaz'a demir attı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Emrah Yorulmaz
Geminin Kalamış'taki Setur Marina'ya demir atacağı, önümüzdeki günlerde Rahmi M. Koç Müzesi rıhtımına bağlanıp ziyarete açılacağı öğrenildi.
© AA / Lokman Akkaya1893 yılındaki kazılarda keşfedildikten sonra 1970'de tamamı ortaya çıkarılan 'Klastadship', Norveç'teki 4. Viking gemisi olarak biliniyor. 'Oseberg', 'Gokstad' ve 'Tune' ise diğer Viking gemileri olarak bu kültürde önemli bir yere sahip.
Viking yelkenlisi Boğaz'a demir attı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Lokman Akkaya
1893 yılındaki kazılarda keşfedildikten sonra 1970'de tamamı ortaya çıkarılan 'Klastadship', Norveç'teki 4. Viking gemisi olarak biliniyor. 'Oseberg', 'Gokstad' ve 'Tune' ise diğer Viking gemileri olarak bu kültürde önemli bir yere sahip.
© AA / Lokman AkkayaDizaynı ve gemi yapım tekniklerindeki özellikleriyle dünya denizcilik tarihinde önemli konuma sahip olan Klastadship'in replikası 'Saga Farmann' da Viking denizcilik kültürünü ve yelkenlilerini tanıtmak için Karadeniz, Akdeniz, Manş Denizi ve Norveç Denizi'nde faaliyetler yapacak.
Viking yelkenlisi Boğaz'a demir attı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Lokman Akkaya
Dizaynı ve gemi yapım tekniklerindeki özellikleriyle dünya denizcilik tarihinde önemli konuma sahip olan Klastadship'in replikası 'Saga Farmann' da Viking denizcilik kültürünü ve yelkenlilerini tanıtmak için Karadeniz, Akdeniz, Manş Denizi ve Norveç Denizi'nde faaliyetler yapacak.
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