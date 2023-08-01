Norveç'teki kazılarda bulunan Klastadship'in replikası: Viking yelkenlisi, Boğaz'da

© AAVikinglerin denizcilik tarihine ışık tutmak ve bu kültürü tanıtmak için kaptan Lars Bill yönetiminde tura çıkan yelkenli gemi öğle saatlerinde Rumeli Feneri'nden Boğaz'a giriş yaptı.
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© AA
Vikinglerin denizcilik tarihine ışık tutmak ve bu kültürü tanıtmak için kaptan Lars Bill yönetiminde tura çıkan yelkenli gemi öğle saatlerinde Rumeli Feneri'nden Boğaz'a giriş yaptı.
© AA / Emrah Yorulmazİstanbul Boğazı boyunca yelkenlerini açarak hareket eden gemi görenlerin ilgisini çekti.
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© AA / Emrah Yorulmaz
İstanbul Boğazı boyunca yelkenlerini açarak hareket eden gemi görenlerin ilgisini çekti.
© AA / Emrah YorulmazGeminin Kalamış'taki Setur Marina'ya demir atacağı, önümüzdeki günlerde Rahmi M. Koç Müzesi rıhtımına bağlanıp ziyarete açılacağı öğrenildi.
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© AA / Emrah Yorulmaz
Geminin Kalamış'taki Setur Marina'ya demir atacağı, önümüzdeki günlerde Rahmi M. Koç Müzesi rıhtımına bağlanıp ziyarete açılacağı öğrenildi.
© AA / Lokman Akkaya1893 yılındaki kazılarda keşfedildikten sonra 1970'de tamamı ortaya çıkarılan 'Klastadship', Norveç'teki 4. Viking gemisi olarak biliniyor. 'Oseberg', 'Gokstad' ve 'Tune' ise diğer Viking gemileri olarak bu kültürde önemli bir yere sahip.
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© AA / Lokman Akkaya
1893 yılındaki kazılarda keşfedildikten sonra 1970'de tamamı ortaya çıkarılan 'Klastadship', Norveç'teki 4. Viking gemisi olarak biliniyor. 'Oseberg', 'Gokstad' ve 'Tune' ise diğer Viking gemileri olarak bu kültürde önemli bir yere sahip.
© AA / Lokman AkkayaDizaynı ve gemi yapım tekniklerindeki özellikleriyle dünya denizcilik tarihinde önemli konuma sahip olan Klastadship'in replikası 'Saga Farmann' da Viking denizcilik kültürünü ve yelkenlilerini tanıtmak için Karadeniz, Akdeniz, Manş Denizi ve Norveç Denizi'nde faaliyetler yapacak.
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© AA / Lokman Akkaya
Dizaynı ve gemi yapım tekniklerindeki özellikleriyle dünya denizcilik tarihinde önemli konuma sahip olan Klastadship'in replikası 'Saga Farmann' da Viking denizcilik kültürünü ve yelkenlilerini tanıtmak için Karadeniz, Akdeniz, Manş Denizi ve Norveç Denizi'nde faaliyetler yapacak.