https://sputniknews.com.tr/20230801/motorine-zam-guncel-akaryakit-fiyatlari-1074223794.html
Motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları
Motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta gelen zamlar sürüyor. Motorine yapılan 1 lira 7 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansıdı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T07:42+0300
2023-08-01T07:42+0300
2023-08-01T07:42+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Akaryakıttaki ÖTV zammı sonrası döviz kurundaki değişikliklerle fiyatlardaki artış sürüyor. Motorine bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 1.07 lira zam geldi. Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 36,42 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı Ankara'da 36.9 lira, İzmir'de ise 37.08 lira oldu.Benzinin litre fiyatında bir değişiklik olmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230731/motorine-zam-bekleniyor-sali-gununden-itibaren-gecerli-olacak-1074186107.html
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benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı
benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı
Motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları
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Akaryakıta gelen zamlar sürüyor. Motorine yapılan 1 lira 7 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansıdı.
Akaryakıttaki ÖTV zammı sonrası döviz kurundaki değişikliklerle fiyatlardaki artış sürüyor. Motorine bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 1.07 lira zam geldi.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da motorin litre fiyatı 36,42 liraya yükseldi.
Motorinin litre fiyatı Ankara'da 36.9 lira, İzmir'de ise 37.08 lira oldu.
Benzinin litre fiyatında bir değişiklik olmadı.