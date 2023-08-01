https://sputniknews.com.tr/20230801/milli-voleybolcu-baladini-tehdit-ettigi-ileri-surulen-zanli-tutuklandi-1074262552.html
Milli voleybolcu Baladın'ı tehdit ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı
Milli voleybolcu Baladın'ı tehdit ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı
Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Mustafa N. çıkarıldığı hakimlikçe "silahla tehdit" suçundan... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T22:19+0300
2023-08-01T22:19+0300
2023-08-01T22:21+0300
türkiye
türkiye a milli voleybol takımı
tehdit
tutuklama
hande baladın
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Milli voleybolcu Baladın'a sosyal medya üzerinden "Yüzüne asit atarım" şeklinde tehditte bulunduğu iddia edilen Mustafa N, voleybolcunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikayet sonucu başlatılan soruşturma kapsamında yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheli soruşturma savcılığına çıkarıldı.Kimlik tespitinde 31 yaşında olduğu belirlenen şüpheli hastane personeli olduğunu beyan etti.'Üzerime atılı suçu anlattığım şekliyle kabul ediyorum'Şüpheli Mustafa N, savcılıktaki ifadesinde, 2022 yılının başından itibaren sosyal medya hesaplarına bir enerji içeceği markasının reklamlarının düşmeye başladığını, bu reklam linkleri kullanılarak kişisel bilgilerinin çalınacağından endişe duyduğunu belirtti.Bu durumdan rahatsız olduğu için firmaya ulaşmaya çalıştığını ancak bir sonuç alamayınca firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın'a yazmaya başladığını öne süren şüpheli, bu süreçte milli voleybolcu Baladın'a duygusal bir yakınlık hissettiğini iddia etti.Şüpheli, savcılıkta kendisine okunan tüm mesajları sosyal medyadan Baladın'a gönderdiğini kabul ettiğini kaydederek, "Amacım tehdit etmek değildi. Reklam linkleri yoluyla kişisel bilgilerimi ele geçirmelerini engellemekti. İki hafta önce firmanın binasına gitme nedenim yöneticilerle bu konuyla ilgili görüşmek istememdir. Üzerime atılı suçu anlattığım şekliyle kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli Mustafa N. "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.
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türkiye a milli voleybol takımı, tehdit, tutuklama, hande baladın
türkiye a milli voleybol takımı, tehdit, tutuklama, hande baladın
Milli voleybolcu Baladın'ı tehdit ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı
22:19 01.08.2023 (güncellendi: 22:21 01.08.2023) Abone ol
Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Mustafa N. çıkarıldığı hakimlikçe "silahla tehdit" suçundan cezaevine gönderildi.
Milli voleybolcu Baladın'a sosyal medya üzerinden "Yüzüne asit atarım" şeklinde tehditte bulunduğu iddia edilen Mustafa N, voleybolcunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikayet sonucu başlatılan soruşturma kapsamında yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheli soruşturma savcılığına çıkarıldı.
Kimlik tespitinde 31 yaşında olduğu belirlenen şüpheli hastane personeli olduğunu beyan etti.
'Üzerime atılı suçu anlattığım şekliyle kabul ediyorum'
Şüpheli Mustafa N, savcılıktaki ifadesinde, 2022 yılının başından itibaren sosyal medya hesaplarına bir enerji içeceği markasının reklamlarının düşmeye başladığını, bu reklam linkleri kullanılarak kişisel bilgilerinin çalınacağından endişe duyduğunu belirtti.
Bu durumdan rahatsız olduğu için firmaya ulaşmaya çalıştığını ancak bir sonuç alamayınca firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın'a yazmaya başladığını öne süren şüpheli, bu süreçte milli voleybolcu Baladın'a duygusal bir yakınlık hissettiğini iddia etti.
Şüpheli, savcılıkta kendisine okunan tüm mesajları sosyal medyadan Baladın'a gönderdiğini kabul ettiğini kaydederek, "Amacım tehdit etmek değildi. Reklam linkleri yoluyla kişisel bilgilerimi ele geçirmelerini engellemekti. İki hafta önce firmanın binasına gitme nedenim yöneticilerle bu konuyla ilgili görüşmek istememdir. Üzerime atılı suçu anlattığım şekliyle kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli Mustafa N. "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.