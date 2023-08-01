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Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için uyarı: Saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için uyarı: Saat verildi
Meteoroloji, hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye'nin Eyyam-ı bahur'un etkisine girmesi beklenirken 1 Ağustos için yağış uyarısı yapıldı. İstanbul ve Ankara... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T06:39+0300
2023-08-01T06:41+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu çevreleri, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının İç ve kuzeydoğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.İl il hava durumuMARMARAAz bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya ve Kocaeli ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 31°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 31°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin doğusu ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın batı iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, öğle saaterinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutluANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık, yarın iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğle saaterinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir'in doğu kesimlerinin, akşam saatlerinde Ankara'nın güney ve doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 36°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 31°CParçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 26°CParçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Trabzon ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 27°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 35°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorERZURUM °C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluKARS °C, 30°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için uyarı: Saat verildi

06:39 01.08.2023 (güncellendi: 06:41 01.08.2023)
© AAİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA
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Meteoroloji, hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye'nin Eyyam-ı bahur'un etkisine girmesi beklenirken 1 Ağustos için yağış uyarısı yapıldı. İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu çevreleri, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının İç ve kuzeydoğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

İl il hava durumu

MARMARA

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya ve Kocaeli ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin doğusu ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın batı iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saaterinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğle saaterinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir'in doğu kesimlerinin, akşam saatlerinde Ankara'nın güney ve doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Trabzon ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ERZURUM °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık
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