https://sputniknews.com.tr/20230801/meteorolojiden-istanbul-ve-ankara-dahil-cok-sayida-il-icin-uyari-saat-verildi-1074222268.html
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için uyarı: Saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için uyarı: Saat verildi
Meteoroloji, hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye'nin Eyyam-ı bahur'un etkisine girmesi beklenirken 1 Ağustos için yağış uyarısı yapıldı. İstanbul ve Ankara... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T06:39+0300
2023-08-01T06:39+0300
2023-08-01T06:41+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu çevreleri, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının İç ve kuzeydoğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.İl il hava durumuMARMARAAz bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya ve Kocaeli ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 31°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 31°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin doğusu ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın batı iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, öğle saaterinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutluANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık, yarın iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğle saaterinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir'in doğu kesimlerinin, akşam saatlerinde Ankara'nın güney ve doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 36°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 31°CParçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 26°CParçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Trabzon ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 27°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 35°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorERZURUM °C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluKARS °C, 30°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için uyarı: Saat verildi
06:39 01.08.2023 (güncellendi: 06:41 01.08.2023) Abone ol
Meteoroloji, hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye'nin Eyyam-ı bahur'un etkisine girmesi beklenirken 1 Ağustos için yağış uyarısı yapıldı. İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu çevreleri, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının İç ve kuzeydoğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.
İl il hava durumu
MARMARA
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya ve Kocaeli ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin doğusu ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 35°C
MANİSA °C, 37°C
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın batı iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saaterinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 34°C
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğle saaterinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir'in doğu kesimlerinin, akşam saatlerinde Ankara'nın güney ve doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Trabzon ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
SAMSUN °C, 27°C
TOKAT °C, 35°C
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
VAN °C, 29°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
GAZİANTEP °C, 37°C
SİİRT °C, 38°C
ŞANLIURFA °C, 39°C