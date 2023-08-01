https://sputniknews.com.tr/20230801/memur-ve-memur-emeklilerinin-toplu-sozlesme-gorusmelerinin-ilk-turu-sona-erdi--1074254785.html

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinin ilk turu sona erdi

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinin ilk turu sona erdi

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki zam oranları ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T18:02+0300

2023-08-01T18:02+0300

2023-08-01T18:12+0300

türkiye

memur

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "(7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri) Takvimi Sayın Bakan ile netleştirdik" dedi.Türkiye Kamu-Sen ve KESK, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini açıkladıTürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde yaptığı basın açıklamasında, taleplerini son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeleri göz önünde bulundurarak belirlediklerini söyledi.Ayakları yere basan, Türkiye gerçekleriyle örtüşen bir toplu sözleşme talebiyle masaya gittiklerini ifade eden Kahveci, "Bu taleplerimizin tamamı pazarlığa açık talepler. İnşallah kamu işveren heyeti de aynı hassasiyeti gösterir." dedi.Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak birinci altı ay için yüzde 40 artış istediklerini bildirerek, şöyle konuştu:Kahveci, yoksulluk sınırının 35 bin liranın üzerine çıktığını ifade ederek, "Bu ücret taleplerimiz karşılık bulduğu zaman ortalama memur maaşı 38 bin 578 lira, yıl sonu itibarıyla da 50 bin 152 liraya yükselecek." diye konuştu.Yeni göreve başlayan bekar bir memurun maaşının da 22 bin liraya tamamlanmasını beklediklerini belirten Kahveci, enflasyon farkının her ay memur maaşlarına, emeklilerin maaşlarına yansıtılmasını, lojmanda oturmayan tüm kamu çalışanlarına 7 bin 851 lira aylık kira yardımı yapılmasını, nöbet, ek ders, fazla çalışma ücretlerinin artırılmasını talep etti.Yeni bir personel rejimine ihtiyacın olduğunu ifade eden Kahveci, bu süreci inşa etme noktasında ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.Kahveci, toplu sözleşmelerin bu haliyle yürütülemeyeceğini savunarak, "Toplu sözleşmede 3 milyon 750 bin çalışan, 2 milyon 450 bin emekli memurun adına tek kişi karar veremez. Biz masaya üyelerimizden aldığımız yetkiyle oturuyoruz. Benim üyelerimin bana vermiş olduğu yetki başka birine devredilemez. Onun için toplu düzeninden alın da grev, toplu sözleşmeyle bütünleşen bir grev hakkı, yönetime katılma hakkı, siyaset hakkını içeren bir sendika yasasını da kazandırmamız gerektiği düşüncesindeyiz." diye konuştu.Bozgeyik: 'Kamusal hizmetlerin güçlendirilmesi noktasındaki taleplerimizi ileteceğiz'Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik de enflasyonun her geçen gün arttığını ifade ederek, "Sayın Maliye Bakanı'nın ifade ettiği gibi emekçilere yoksullara ve işçilere bir kemer sıkma politikasının neo-liberal politikaların daha fazla dayatılacağı bir döneme girmek üzereyiz. Biz bu politikalara teslim olmayacağız." diye konuştu.Bozgeyik, kamu emekçilerin sorunlarına değinerek, şunları kaydetti:

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