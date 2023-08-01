https://sputniknews.com.tr/20230801/memur-ve-emekli-zam-pazarligi-basladi-129-maddelik-teklif-1074244119.html

Memur ve emekli zam pazarlığı başladı: 129 maddelik teklif

Memur ve emekli zam pazarlığı başladı: 129 maddelik teklif

Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarına ilişkin zam pazarlığı başladı. Toplantıların ardından memur ve emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki toplu... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T14:54+0300

2023-08-01T14:54+0300

2023-08-01T14:54+0300

ekonomi

memur

emekli

emekli maaşı

zam

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Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısı başladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplu sözleşme görüşmelerinin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Bugün burada 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayacak maaşları için 7 dönem toplu sözleşme görüşmelerini başlatıyorum.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük çabasıyla 2 gün önce birliğimizi pekiştirecek adımlar atılarak Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu. Bizler aziz milletimize hizmet etmek gayesiyle, 21 yıldır milletimizden aldığımız güç ile toplumsal barışı ve huzuru tesis eden bir yönetim anlayışı benimsedik. En kısa sürede, en az maliyetle, en iyi kamu hizmetlerini sunan şeffaf bir yönetim anlayışı ile değiştirdik.Covid-19 pandemisi tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkilemiştir. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarımızı ekonomik anlamda destekledik. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ambulans uçaklarla ülkemize getirilmesi, tek kişilik odalarda tedavi edilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık olarak ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir.Sayısı 5 milyona varan çok büyük bir kamu görevlisi grubu bunları başarmamızda emek verdiler. Afet durumlarında da kamu çalışanlarının önemini gördük.Kamu görevlilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler yaşadık. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak depremden etkilenen kardeşlerimizi destekledik ve hep onların yanında olduk. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, AFAD personelimiz ve diğer kamu görevlilerimizin de yardımıyla birçok ülkenin bu kadar kısa sürede altından kalkamayacağı depremin üstesinden geldik.Bu bölgede ekonomiyi yeniden canlandırmak için çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bunu kamu çalışanlarımız ile birlikte başardık. Kamu personel sisteminin ülkemizin kalkınmasındaki rolünün son derece bilincinde olarak kamu personel sayımızı sürekli artırdık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik."Karar mekanizmalarında daha fazla kamu personelinin yer almasını sağladık. Dünyada sendikalaşma oranlarının en yüksekte olduğu İskandinav ülkelerinde bile sendikalaşma oranının yüzde 60’larda olduğu düşünüldüğünde ülkemizdeki örgütlenmenin yüzde 75’lerde olması çok önemlidir.Her bir kamu görevlimiz gibi onları temsil eden sendikamız ve başkanları da bizler için çok önemlidir. Demokrasimizin vaz geçilmez gerçeklerinden bir tanesidir.2002 yılından sonra kamu görevlileri sendikacılığında önemli değişiklikleri hayata geçirdik. 2012 yılındaki toplu sözleşme yasal düzenlemesi bunlardan bir tanesidir.Mali ve sosyal hakların belirlenmesinde toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçirilmiştir. Doğrudan uygulanabilen bir mevzuat niteliğini almış bulunuyor. Kamu personeli danışma kurulunu kurduk ve yakın zamanda bu kurulu daha da işlevsel hale getireceğiz. Kamu görevlilerinin örgütlenme hakkını genişlettik.Sendika ve konfederasyonların uluslararası kuruluş kurabilmesine imkan sağladık. Kamudaki iş ve istihdam alanlarını sürekli geliştirdik. 2002’de 2,5 milyon olan kamu personelimizin sayısı bugün 5 milyonun üzerine çıkmış durumda.Bütçeden kamu personeline ayrılan payı da artırdık. 2002’de bu pay yüzde 18 iken bugün yüzde 27’yi aşmış durumdadır. Hükümetimiz bu zor dönemde emeklilerimizi ve emekçilerimizi enflasyonun tahribatlarından uzak tutmak için bütçe limitlerini zorlayarak adımları atmıştır.Çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından da ciddi bir pay vermiş olduk.Ak Parti döneminde, kamuda başörtüsü yasağı yürürlükten kaldırıldı. Bu sebeple görevine son verilen memurlara yeniden atanma imkanı sağladık. 2023 yılındaki düzenleme ile 460 bine yakın sözleşmeli personelimize kadroya geçme hakkı tanındı.Ek gösterge çalışmamız da sonuçlandırılmıştır. Birinci dereceye ulaşan tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağı bir düzenleme yapılacaktır.Toplu sözleşmelerimizde 6 aylık artışlar uyguladık. Maaş artışlarını sadece toplu sözleşme hükümlerine göre yapmadık. Normal artışlara ek olarak refah payı ile artışları sürdürdük.Kadınların çalışma hayatının her alanında var olması temel hedeflerimizden bir tanesi. Bu konuda önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek, istihdam ve büyüme oranlarımızı artırarak bu yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz. Sendikalarımızı sosyal taraf olarak değil sosyal ortak olarak görüyoruz.Çalışma hayatımızın en önemli aktörlerinden birisi olan kamu görevlileri ve sendikalarıyla yapacağımız 7. Dönem toplu sözleşme müzakerelerini optimal şekilde sonlandırmayı hedefliyoruz.Çalışmalarımızın ülkemiz ve tüm kamu çalışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum."129 maddelik teklifMemur-Sen tarafından daha önce 129 maddelik bir teklif yayınlanmıştı. Zam pazarlığında memurun beklentisi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak belirtiliyor. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor. Memur maaşları temmuz ayındaki seyyanen zam hariç 2010 yılından bugüne yüzde 811,7 oranında arttı. Maaş zammı, seyyanen zam dahil edilmediğinde enflasyonla başa baş gerçekleşti. Bu doğrultuda yapılacak görüşmelerin bir ay süreceği açıklandı.

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memur, emekli, emekli maaşı, zam