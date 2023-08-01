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Lukaşenko: Belarus'a getirilmesi planlanan Rus nükleer silahlarının yarısı ülkeye konuşlandırıldı
Lukaşenko: Belarus'a getirilmesi planlanan Rus nükleer silahlarının yarısı ülkeye konuşlandırıldı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkesine konuşlandırılması planlanan Rus nükleer silahlarından yarıdan fazlasının ülkeye getirildiğini ve çeşitli yerlere... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T15:06+0300
2023-08-01T15:06+0300
dünya
belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
aleksandr lukaşenko
rusya
vladimir putin
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Belarus devlet haber ajansı Belta’nın aktardığına göre Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Brest bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Rusya’nın Belarus’a yerleştireceği nükleer silahların sorulması üstüne, “Nükleer silah güvenliktir. Fakat Tanrı korusun da bu silahları kullanmamız gerekmesin. Her şeye rağmen bunun olmamasını diliyorum” değerlendirmesini yaptı.Lukaşenko, “Bizler barışçıl insanlarız. Tarihimiz için savaştık. Yaptığımız şey silahlarla oynamak değil, ancak ülkemizi korumak için her an hazırlık yapıyoruz” diye ekledi.Bununla beraber Lukaşenko, Belarus’a yerleştirilmesi planlanan nükleer silahlardan yarıdan fazlasının ellerine ulaştığını ve ülkenin çeşitli yerlerine dağıtıldıklarını kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ortasında yaptığı bir açıklamada, Belarus’a konuşlandıracakları nükleer silahların ilk partisinin ülkeye yerleştirildiğini söylemişti.
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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, rusya, vladimir putin
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, rusya, vladimir putin

Lukaşenko: Belarus'a getirilmesi planlanan Rus nükleer silahlarının yarısı ülkeye konuşlandırıldı

15:06 01.08.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkesine konuşlandırılması planlanan Rus nükleer silahlarından yarıdan fazlasının ülkeye getirildiğini ve çeşitli yerlere yerleştirildiklerini belirtti.
Belarus devlet haber ajansı Belta’nın aktardığına göre Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Brest bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Rusya’nın Belarus’a yerleştireceği nükleer silahların sorulması üstüne, “Nükleer silah güvenliktir. Fakat Tanrı korusun da bu silahları kullanmamız gerekmesin. Her şeye rağmen bunun olmamasını diliyorum” değerlendirmesini yaptı.
Lukaşenko, “Bizler barışçıl insanlarız. Tarihimiz için savaştık. Yaptığımız şey silahlarla oynamak değil, ancak ülkemizi korumak için her an hazırlık yapıyoruz” diye ekledi.
Bununla beraber Lukaşenko, Belarus’a yerleştirilmesi planlanan nükleer silahlardan yarıdan fazlasının ellerine ulaştığını ve ülkenin çeşitli yerlerine dağıtıldıklarını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ortasında yaptığı bir açıklamada, Belarus’a konuşlandıracakları nükleer silahların ilk partisinin ülkeye yerleştirildiğini söylemişti.
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