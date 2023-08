https://sputniknews.com.tr/20230801/lukasenko-belarusa-getirilmesi-planlanan-rus-nukleer-silahlarinin-yarisi-ulkeye-konuslandirildi-1074245515.html

Lukaşenko: Belarus'a getirilmesi planlanan Rus nükleer silahlarının yarısı ülkeye konuşlandırıldı

Lukaşenko: Belarus'a getirilmesi planlanan Rus nükleer silahlarının yarısı ülkeye konuşlandırıldı

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkesine konuşlandırılması planlanan Rus nükleer silahlarından yarıdan fazlasının ülkeye getirildiğini ve çeşitli yerlere... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T15:06+0300

2023-08-01T15:06+0300

2023-08-01T15:06+0300

dünya

belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

aleksandr lukaşenko

rusya

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/09/1068055765_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_c7d0ebdb7e5f77432646a53c9216251a.jpg

Belarus devlet haber ajansı Belta’nın aktardığına göre Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Brest bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Rusya’nın Belarus’a yerleştireceği nükleer silahların sorulması üstüne, “Nükleer silah güvenliktir. Fakat Tanrı korusun da bu silahları kullanmamız gerekmesin. Her şeye rağmen bunun olmamasını diliyorum” değerlendirmesini yaptı.Lukaşenko, “Bizler barışçıl insanlarız. Tarihimiz için savaştık. Yaptığımız şey silahlarla oynamak değil, ancak ülkemizi korumak için her an hazırlık yapıyoruz” diye ekledi.Bununla beraber Lukaşenko, Belarus’a yerleştirilmesi planlanan nükleer silahlardan yarıdan fazlasının ellerine ulaştığını ve ülkenin çeşitli yerlerine dağıtıldıklarını kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ortasında yaptığı bir açıklamada, Belarus’a konuşlandıracakları nükleer silahların ilk partisinin ülkeye yerleştirildiğini söylemişti.

belarus

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, rusya, vladimir putin