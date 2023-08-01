https://sputniknews.com.tr/20230801/liverpoolun-yildizi-fabinho-da-suudi-arabistanin-yolunu-tuttu-1074227734.html
Liverpool'un yıldızı Fabinho da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu
Liverpool'un yıldızı Fabinho da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El İttihad, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'yu transfer etti. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T10:27+0300
2023-08-01T10:27+0300
2023-08-01T10:27+0300
suudi arabistan
futbol
el ittihad
fabinho
transfer
sözleşme
liverpool
liverpool fc
premier lig
ingiltere premier ligi
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Suudi liginde geçen sezonun şampiyonu El İttihad, Karim Benzema, N'Golo Kante ve Jota'dan sonra kadrosuna önemli bir isim daha ekledi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Fabinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.Brezilyalı milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 40 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
suudi arabistan
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suudi arabistan, futbol, el ittihad, fabinho, transfer, sözleşme, liverpool, liverpool fc, premier lig, ingiltere premier ligi
suudi arabistan, futbol, el ittihad, fabinho, transfer, sözleşme, liverpool, liverpool fc, premier lig, ingiltere premier ligi
Liverpool'un yıldızı Fabinho da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu
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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El İttihad, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'yu transfer etti.
Suudi liginde geçen sezonun şampiyonu El İttihad, Karim Benzema, N'Golo Kante ve Jota'dan sonra kadrosuna önemli bir isim daha ekledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Fabinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Brezilyalı milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 40 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.