https://sputniknews.com.tr/20230801/liverpoolun-yildizi-fabinho-da-suudi-arabistanin-yolunu-tuttu-1074227734.html

Liverpool'un yıldızı Fabinho da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu

Liverpool'un yıldızı Fabinho da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El İttihad, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'yu transfer etti. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T10:27+0300

2023-08-01T10:27+0300

2023-08-01T10:27+0300

suudi arabistan

futbol

el ittihad

fabinho

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sözleşme

liverpool

liverpool fc

premier lig

ingiltere premier ligi

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Suudi liginde geçen sezonun şampiyonu El İttihad, Karim Benzema, N'Golo Kante ve Jota'dan sonra kadrosuna önemli bir isim daha ekledi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Fabinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.Brezilyalı milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 40 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

suudi arabistan

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