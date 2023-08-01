https://sputniknews.com.tr/20230801/kremlin-moskovayi-hedef-alan-drone-saldirilariyla-ilgili-onlemler-aliniyor-1074239108.html

Kremlin: Moskova’yı hedef alan drone saldırılarıyla ilgili önlemler alınıyor

Kremlin: Moskova’yı hedef alan drone saldırılarıyla ilgili önlemler alınıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna güçlerinin Rusya’nın başkenti Moskova’yı hedef alan yeni drone saldırıyla ilgili olarak, “Bir tehdit olduğu açık, gereken... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T13:27+0300

2023-08-01T13:27+0300

2023-08-01T13:29+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun, Moskova’nın hemen dışında yer alan Odintsovskiy ile Naroforminskiy yerleşim yerleri ile Moskova Uluslararası İş Merkezi kulelerini hedef alan yeni drone saldırılarına ilişkin sorular karşısında, “Bir tehdit olduğu açık, gereken önlemler alınıyor” dedi.Peskov, ‘Moskova’nın drone saldırılarına karşı ne denli korunduğu’ sorulunca, bu konuda ‘sadece askeri yetkililerin uzman görüşü bildirebileceklerini’ kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Moskova çevresindeki yerleşim yerlerini içeren Moskova Oblastı’nda yer alan Odintsovskiy ile Naroforminskiy yerleşim yerlerinde dün gece iki Ukrayna drone’unun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtmişti. Yetkililer, Moskva-City olarak da bilinen Moskova Uluslararası İş Merkezi yakınında da üçüncü bir drone’a elektronik harp sistemleri ile müdahale edildiğini kaydetmişti. Söz konusu üçüncü drone düşerken parçaları iş merkezi kulelerinden birine isabet etti.

https://sputniknews.com.tr/20230801/ukraynadan-moskovaya-ihali-saldiri-girisimi-1074222023.html

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