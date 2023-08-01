https://sputniknews.com.tr/20230801/kremlin-moskovayi-hedef-alan-drone-saldirilariyla-ilgili-onlemler-aliniyor-1074239108.html
Kremlin: Moskova’yı hedef alan drone saldırılarıyla ilgili önlemler alınıyor
Kremlin: Moskova’yı hedef alan drone saldırılarıyla ilgili önlemler alınıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna güçlerinin Rusya’nın başkenti Moskova’yı hedef alan yeni drone saldırıyla ilgili olarak, “Bir tehdit olduğu açık, gereken... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T13:27+0300
2023-08-01T13:27+0300
2023-08-01T13:29+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
rusya
ukrayna
drone
iha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/01/1074239254_0:29:3245:1854_1920x0_80_0_0_79ab629a8d75a0d512f54f8dd0edb829.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun, Moskova’nın hemen dışında yer alan Odintsovskiy ile Naroforminskiy yerleşim yerleri ile Moskova Uluslararası İş Merkezi kulelerini hedef alan yeni drone saldırılarına ilişkin sorular karşısında, “Bir tehdit olduğu açık, gereken önlemler alınıyor” dedi.Peskov, ‘Moskova’nın drone saldırılarına karşı ne denli korunduğu’ sorulunca, bu konuda ‘sadece askeri yetkililerin uzman görüşü bildirebileceklerini’ kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Moskova çevresindeki yerleşim yerlerini içeren Moskova Oblastı’nda yer alan Odintsovskiy ile Naroforminskiy yerleşim yerlerinde dün gece iki Ukrayna drone’unun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtmişti. Yetkililer, Moskva-City olarak da bilinen Moskova Uluslararası İş Merkezi yakınında da üçüncü bir drone’a elektronik harp sistemleri ile müdahale edildiğini kaydetmişti. Söz konusu üçüncü drone düşerken parçaları iş merkezi kulelerinden birine isabet etti.
https://sputniknews.com.tr/20230801/ukraynadan-moskovaya-ihali-saldiri-girisimi-1074222023.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/01/1074239254_318:0:3047:2047_1920x0_80_0_0_a81aa4115deb2e32ef96238da7030904.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, drone, iha
kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, drone, iha
Kremlin: Moskova’yı hedef alan drone saldırılarıyla ilgili önlemler alınıyor
13:27 01.08.2023 (güncellendi: 13:29 01.08.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna güçlerinin Rusya’nın başkenti Moskova’yı hedef alan yeni drone saldırıyla ilgili olarak, “Bir tehdit olduğu açık, gereken önlemler alınıyor” değerlendirmesini yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun, Moskova’nın hemen dışında yer alan Odintsovskiy ile Naroforminskiy yerleşim yerleri ile Moskova Uluslararası İş Merkezi kulelerini hedef alan yeni drone saldırılarına ilişkin sorular karşısında, “Bir tehdit olduğu açık, gereken önlemler alınıyor” dedi.
Peskov, ‘Moskova’nın drone saldırılarına karşı ne denli korunduğu’ sorulunca, bu konuda ‘sadece askeri yetkililerin uzman görüşü bildirebileceklerini’ kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Moskova çevresindeki yerleşim yerlerini içeren Moskova Oblastı’nda yer alan Odintsovskiy ile Naroforminskiy yerleşim yerlerinde dün gece iki Ukrayna drone’unun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtmişti. Yetkililer, Moskva-City olarak da bilinen Moskova Uluslararası İş Merkezi yakınında da üçüncü bir drone’a elektronik harp sistemleri ile müdahale edildiğini kaydetmişti. Söz konusu üçüncü drone düşerken parçaları iş merkezi kulelerinden birine isabet etti.