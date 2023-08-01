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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230801/kremlin-moskovayi-hedef-alan-drone-saldirilariyla-ilgili-onlemler-aliniyor-1074239108.html
Kremlin: Moskova’yı hedef alan drone saldırılarıyla ilgili önlemler alınıyor
Kremlin: Moskova’yı hedef alan drone saldırılarıyla ilgili önlemler alınıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna güçlerinin Rusya’nın başkenti Moskova’yı hedef alan yeni drone saldırıyla ilgili olarak, “Bir tehdit olduğu açık, gereken... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T13:27+0300
2023-08-01T13:29+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun, Moskova’nın hemen dışında yer alan Odintsovskiy ile Naroforminskiy yerleşim yerleri ile Moskova Uluslararası İş Merkezi kulelerini hedef alan yeni drone saldırılarına ilişkin sorular karşısında, “Bir tehdit olduğu açık, gereken önlemler alınıyor” dedi.Peskov, ‘Moskova’nın drone saldırılarına karşı ne denli korunduğu’ sorulunca, bu konuda ‘sadece askeri yetkililerin uzman görüşü bildirebileceklerini’ kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Moskova çevresindeki yerleşim yerlerini içeren Moskova Oblastı’nda yer alan Odintsovskiy ile Naroforminskiy yerleşim yerlerinde dün gece iki Ukrayna drone’unun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtmişti. Yetkililer, Moskva-City olarak da bilinen Moskova Uluslararası İş Merkezi yakınında da üçüncü bir drone’a elektronik harp sistemleri ile müdahale edildiğini kaydetmişti. Söz konusu üçüncü drone düşerken parçaları iş merkezi kulelerinden birine isabet etti.
https://sputniknews.com.tr/20230801/ukraynadan-moskovaya-ihali-saldiri-girisimi-1074222023.html
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, drone, iha
kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, drone, iha

Kremlin: Moskova’yı hedef alan drone saldırılarıyla ilgili önlemler alınıyor

13:27 01.08.2023 (güncellendi: 13:29 01.08.2023)
© Sputnik / Кирилл Зыков / Multimedya arşivine gidinRusya- Drone
Rusya- Drone - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© Sputnik / Кирилл Зыков
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna güçlerinin Rusya’nın başkenti Moskova’yı hedef alan yeni drone saldırıyla ilgili olarak, “Bir tehdit olduğu açık, gereken önlemler alınıyor” değerlendirmesini yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun, Moskova’nın hemen dışında yer alan Odintsovskiy ile Naroforminskiy yerleşim yerleri ile Moskova Uluslararası İş Merkezi kulelerini hedef alan yeni drone saldırılarına ilişkin sorular karşısında, “Bir tehdit olduğu açık, gereken önlemler alınıyor” dedi.
Peskov, ‘Moskova’nın drone saldırılarına karşı ne denli korunduğu’ sorulunca, bu konuda ‘sadece askeri yetkililerin uzman görüşü bildirebileceklerini’ kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Moskova çevresindeki yerleşim yerlerini içeren Moskova Oblastı’nda yer alan Odintsovskiy ile Naroforminskiy yerleşim yerlerinde dün gece iki Ukrayna drone’unun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtmişti. Yetkililer, Moskva-City olarak da bilinen Moskova Uluslararası İş Merkezi yakınında da üçüncü bir drone’a elektronik harp sistemleri ile müdahale edildiğini kaydetmişti. Söz konusu üçüncü drone düşerken parçaları iş merkezi kulelerinden birine isabet etti.
Moskova'da güvenlik önlemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
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