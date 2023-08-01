https://sputniknews.com.tr/20230801/konyada-50-buyuklugunde-deprem-1074255527.html

Konya'da 5 büyüklüğünde deprem

Konya'da 5 büyüklüğünde deprem

Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T18:21+0300

2023-08-01T18:21+0300

2023-08-01T18:33+0300

türkiye

konya

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7.24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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konya, deprem