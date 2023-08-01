https://sputniknews.com.tr/20230801/konyada-50-buyuklugunde-deprem-1074255527.html
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T18:21+0300
2023-08-01T18:21+0300
2023-08-01T18:33+0300
türkiye
konya
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1074255527.jpg?1690904028
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7.24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
konya, deprem
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
18:21 01.08.2023 (güncellendi: 18:33 01.08.2023) Abone ol
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7.24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.