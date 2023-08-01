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https://sputniknews.com.tr/20230801/konyada-50-buyuklugunde-deprem-1074255527.html
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T18:21+0300
2023-08-01T18:33+0300
türkiye
konya
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7.24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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Konya'da 5 büyüklüğünde deprem

18:21 01.08.2023 (güncellendi: 18:33 01.08.2023)
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Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7.24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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