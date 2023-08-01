https://sputniknews.com.tr/20230801/keci-otlatirken-hazirlandigi-lgs-sinavinda-494-puan-alan-muhammetin-ailesine-ait-ahir-yandi-1074258623.html

Keçi otlatırken hazırlandığı LGS sınavında 494 puan alan Muhammet'in ailesine ait ahır yandı

Keçi otlatırken hazırlandığı LGS sınavında 494 puan alan Muhammet'in ailesine ait ahır yandı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, Akdağ Kepir Yaylasında keçilerini otlatırken hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 494 puan alarak... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T20:02+0300

2023-08-01T20:02+0300

2023-08-01T20:02+0300

yaşam

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

ahır

yangın

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Yazar ailesine ait Serinevler Mahallesi'nde bulunan, kışa hazırlık için saman, ot ve yem depolanan ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.Ekipler ahırdaki bir ineği kurtardı. Yangında kullanılamaz hale gelen ahırda bir eşek telef oldu, depolanan saman, kuru ot ve yem yandı.Ahırdaki küçükbaş hayvanların otlatılmak üzere yaylaya götürülmesi olası daha büyük kaybı önledi.Yangın sırasında, LGS'deki başarısıyla gündeme gelen Muhammet Halil Yazar'ın, babası Yücel Yazar ile lise eğitimini sürdüreceği İstanbul'da olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230727/keci-otlatirken-hazirlandigi-lgsden-494-puan-almisti-hayvanlari-satip-istanbula-yerlesecegiz-1074043928.html

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lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), ahır, yangın