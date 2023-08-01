https://sputniknews.com.tr/20230801/keci-otlatirken-hazirlandigi-lgs-sinavinda-494-puan-alan-muhammetin-ailesine-ait-ahir-yandi-1074258623.html
Keçi otlatırken hazırlandığı LGS sınavında 494 puan alan Muhammet'in ailesine ait ahır yandı
Keçi otlatırken hazırlandığı LGS sınavında 494 puan alan Muhammet'in ailesine ait ahır yandı
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, Akdağ Kepir Yaylasında keçilerini otlatırken hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 494 puan alarak... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T20:02+0300
2023-08-01T20:02+0300
2023-08-01T20:02+0300
yaşam
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
ahır
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073908221_0:459:2730:1995_1920x0_80_0_0_4b1ee9f3ebff03d90f4edce3c65e3c23.jpg
Yazar ailesine ait Serinevler Mahallesi'nde bulunan, kışa hazırlık için saman, ot ve yem depolanan ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.Ekipler ahırdaki bir ineği kurtardı. Yangında kullanılamaz hale gelen ahırda bir eşek telef oldu, depolanan saman, kuru ot ve yem yandı.Ahırdaki küçükbaş hayvanların otlatılmak üzere yaylaya götürülmesi olası daha büyük kaybı önledi.Yangın sırasında, LGS'deki başarısıyla gündeme gelen Muhammet Halil Yazar'ın, babası Yücel Yazar ile lise eğitimini sürdüreceği İstanbul'da olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230727/keci-otlatirken-hazirlandigi-lgsden-494-puan-almisti-hayvanlari-satip-istanbula-yerlesecegiz-1074043928.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073908221_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_187964f26de502969d6b302ab53290c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), ahır, yangın
lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), ahır, yangın
Keçi otlatırken hazırlandığı LGS sınavında 494 puan alan Muhammet'in ailesine ait ahır yandı
Abone ol
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, Akdağ Kepir Yaylasında keçilerini otlatırken hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 494 puan alarak Sakıp Sabancı Anadolu Lisesine yerleşmeyi başaran Muhammet Halil Yazar'ın ailesine ait ahırda yangın çıktı.
Yazar ailesine ait Serinevler Mahallesi'nde bulunan, kışa hazırlık için saman, ot ve yem depolanan ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.
Ekipler ahırdaki bir ineği kurtardı. Yangında kullanılamaz hale gelen ahırda bir eşek telef oldu, depolanan saman, kuru ot ve yem yandı.
Ahırdaki küçükbaş hayvanların otlatılmak üzere yaylaya götürülmesi olası daha büyük kaybı önledi.
Yangın sırasında, LGS'deki başarısıyla gündeme gelen Muhammet Halil Yazar'ın, babası Yücel Yazar ile lise eğitimini sürdüreceği İstanbul'da olduğu öğrenildi.