Keçi otlatırken hazırlandığı LGS sınavında 494 puan alan Muhammet'in ailesine ait ahır yandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Silahlı saldırılara ilişkin konuşan Hanefi Avcı: Bu olaylar hızla artmaya başladı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye şiddet sarmalından nasıl çıkacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Açlık sınırı asgari ücreti aştı
12:45
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Prof. Dr. Can: Asya Kaplan sivrisineklerinin hastalık taşıma riski var
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Akbelen Ormanı ağaç kıyımına tepki sürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
0 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230801/keci-otlatirken-hazirlandigi-lgs-sinavinda-494-puan-alan-muhammetin-ailesine-ait-ahir-yandi-1074258623.html
Keçi otlatırken hazırlandığı LGS sınavında 494 puan alan Muhammet'in ailesine ait ahır yandı
Keçi otlatırken hazırlandığı LGS sınavında 494 puan alan Muhammet'in ailesine ait ahır yandı
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, Akdağ Kepir Yaylasında keçilerini otlatırken hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 494 puan alarak... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T20:02+0300
2023-08-01T20:02+0300
yaşam
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
ahır
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073908221_0:459:2730:1995_1920x0_80_0_0_4b1ee9f3ebff03d90f4edce3c65e3c23.jpg
Yazar ailesine ait Serinevler Mahallesi'nde bulunan, kışa hazırlık için saman, ot ve yem depolanan ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.Ekipler ahırdaki bir ineği kurtardı. Yangında kullanılamaz hale gelen ahırda bir eşek telef oldu, depolanan saman, kuru ot ve yem yandı.Ahırdaki küçükbaş hayvanların otlatılmak üzere yaylaya götürülmesi olası daha büyük kaybı önledi.Yangın sırasında, LGS'deki başarısıyla gündeme gelen Muhammet Halil Yazar'ın, babası Yücel Yazar ile lise eğitimini sürdüreceği İstanbul'da olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230727/keci-otlatirken-hazirlandigi-lgsden-494-puan-almisti-hayvanlari-satip-istanbula-yerlesecegiz-1074043928.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073908221_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_187964f26de502969d6b302ab53290c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), ahır, yangın
lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), ahır, yangın

Keçi otlatırken hazırlandığı LGS sınavında 494 puan alan Muhammet'in ailesine ait ahır yandı

20:02 01.08.2023
© İHA / KAMİL CANKILIÇ - RIDVAN YEŞİLIRMAKYaylada çobanlık yapan Muhammet, LGS’de Türkiye ikincisi oldu
Yaylada çobanlık yapan Muhammet, LGS’de Türkiye ikincisi oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© İHA / KAMİL CANKILIÇ - RIDVAN YEŞİLIRMAK
Abone olTelegram
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, Akdağ Kepir Yaylasında keçilerini otlatırken hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 494 puan alarak Sakıp Sabancı Anadolu Lisesine yerleşmeyi başaran Muhammet Halil Yazar'ın ailesine ait ahırda yangın çıktı.
Yazar ailesine ait Serinevler Mahallesi'nde bulunan, kışa hazırlık için saman, ot ve yem depolanan ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.
Ekipler ahırdaki bir ineği kurtardı. Yangında kullanılamaz hale gelen ahırda bir eşek telef oldu, depolanan saman, kuru ot ve yem yandı.
Ahırdaki küçükbaş hayvanların otlatılmak üzere yaylaya götürülmesi olası daha büyük kaybı önledi.
Yangın sırasında, LGS'deki başarısıyla gündeme gelen Muhammet Halil Yazar'ın, babası Yücel Yazar ile lise eğitimini sürdüreceği İstanbul'da olduğu öğrenildi.
Yaylada çobanlık yapan Muhammet, LGS’de Türkiye ikincisi oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
YAŞAM
Keçi otlatırken hazırlandığı LGS'den 494 puan almıştı: 'Hayvanları satıp İstanbul'a yerleşeceğiz'
27 Temmuz, 10:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала