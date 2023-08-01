https://sputniknews.com.tr/20230801/izmirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1074239666.html

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T13:34+0300

2023-08-01T13:34+0300

2023-08-01T13:34+0300

türkiye

izmir

orman yangını

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Menemen Hasanlar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 112'den gelen ihbar üzerine bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230731/muglada-orman-yangini-cikti-1074213205.html

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izmir, orman yangını