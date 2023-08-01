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https://sputniknews.com.tr/20230801/izmirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1074239666.html
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
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izmir
orman yangını
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Menemen Hasanlar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 112'den gelen ihbar üzerine bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230731/muglada-orman-yangini-cikti-1074213205.html
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izmir, orman yangını
izmir, orman yangını

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

13:34 01.08.2023
© İHAİzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© İHA
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İzmir'in Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Menemen Hasanlar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 112'den gelen ihbar üzerine bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Muğla Orman Yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
YAŞAM
Muğla'da orman yangını çıktı
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