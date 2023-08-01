https://sputniknews.com.tr/20230801/izmirde-isvec-fahri-konsoloslugunda-saldiri-calisan-bir-kisi-vuruldu--1074255778.html

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na silahlı saldırı: Çalışan bir kişi vuruldu

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na silahlı saldırı: Çalışan bir kişi vuruldu

İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk kadın ağır yaralandı, saldırgan gözaltına alındı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T18:27+0300

2023-08-01T18:27+0300

2023-08-01T18:38+0300

isveç

türkiye

izmir

silahlı saldırı

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Konak'tak İsveç Konsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

isveç

türkiye

izmir

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isveç, izmir, silahlı saldırı