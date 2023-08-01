https://sputniknews.com.tr/20230801/istanbulda-bir-borekcinin-tezgahinda-fare-goruntulendi-1074247438.html
İstanbul'da bir börekçinin tezgahında fare görüntülendi
İstanbul'da bir börekçinin tezgahında fare görüntülendi
Fatih Sirkeci’deki bir börekçide, farenin tepsilerin içerisindeki yiyecek kırıntılarını yediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T15:46+0300
2023-08-01T15:46+0300
2023-08-01T15:46+0300
türkiye
fare
börek
tezgah
hijyen
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İstanbul, Sirkeci’deki olay dün gece bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, börekçinin önünden geçen şahıs, bir farenin börek tepsisinde gezdiğini fark etti.Bu manzara karşısında şoke olan kişi, farenin tepsideki börek kırıntılarını yediğini görünce, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kapalı olan dükkanının vitrininden çekilen görüntülerde farenin tezgahta dolaştığı görüldü.Görüntülerde, farenin tezgahtaki tepsi içerisindeki börek kırıntılarını yiyerek karnını doyurduğu ve daha sonra tezgah üzerindeki diğer tepsilerin üzerinde dolaştığı görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230116/bir-fare-1-milyon-tllik-masraf-cikardi-simit-firini-yenilenerek-faaliyetlerine-basladi-1065799626.html
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fare, börek, tezgah, hijyen
fare, börek, tezgah, hijyen
İstanbul'da bir börekçinin tezgahında fare görüntülendi
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Fatih Sirkeci’deki bir börekçide, farenin tepsilerin içerisindeki yiyecek kırıntılarını yediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul, Sirkeci’deki olay dün gece bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, börekçinin önünden geçen şahıs, bir farenin börek tepsisinde gezdiğini fark etti.
Bu manzara karşısında şoke olan kişi, farenin tepsideki börek kırıntılarını yediğini görünce, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kapalı olan dükkanının vitrininden çekilen görüntülerde farenin tezgahta dolaştığı görüldü.
Görüntülerde, farenin tezgahtaki tepsi içerisindeki börek kırıntılarını yiyerek karnını doyurduğu ve daha sonra tezgah üzerindeki diğer tepsilerin üzerinde dolaştığı görülüyor.