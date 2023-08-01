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İstanbul'da bir börekçinin tezgahında fare görüntülendi
İstanbul'da bir börekçinin tezgahında fare görüntülendi
Fatih Sirkeci’deki bir börekçide, farenin tepsilerin içerisindeki yiyecek kırıntılarını yediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T15:46+0300
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İstanbul, Sirkeci’deki olay dün gece bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, börekçinin önünden geçen şahıs, bir farenin börek tepsisinde gezdiğini fark etti.Bu manzara karşısında şoke olan kişi, farenin tepsideki börek kırıntılarını yediğini görünce, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kapalı olan dükkanının vitrininden çekilen görüntülerde farenin tezgahta dolaştığı görüldü.Görüntülerde, farenin tezgahtaki tepsi içerisindeki börek kırıntılarını yiyerek karnını doyurduğu ve daha sonra tezgah üzerindeki diğer tepsilerin üzerinde dolaştığı görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230116/bir-fare-1-milyon-tllik-masraf-cikardi-simit-firini-yenilenerek-faaliyetlerine-basladi-1065799626.html
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fare, börek, tezgah, hijyen
fare, börek, tezgah, hijyen

İstanbul'da bir börekçinin tezgahında fare görüntülendi

15:46 01.08.2023
© İHAFatih Sirkeci'deki bir börekçide yiyecek kırıntılarını yediği anlar
Fatih Sirkeci'deki bir börekçide yiyecek kırıntılarını yediği anlar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© İHA
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Fatih Sirkeci’deki bir börekçide, farenin tepsilerin içerisindeki yiyecek kırıntılarını yediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul, Sirkeci’deki olay dün gece bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, börekçinin önünden geçen şahıs, bir farenin börek tepsisinde gezdiğini fark etti.
Bu manzara karşısında şoke olan kişi, farenin tepsideki börek kırıntılarını yediğini görünce, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kapalı olan dükkanının vitrininden çekilen görüntülerde farenin tezgahta dolaştığı görüldü.
Görüntülerde, farenin tezgahtaki tepsi içerisindeki börek kırıntılarını yiyerek karnını doyurduğu ve daha sonra tezgah üzerindeki diğer tepsilerin üzerinde dolaştığı görülüyor.
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16 Ocak, 15:12
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