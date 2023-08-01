https://sputniknews.com.tr/20230801/istanbulda-bir-borekcinin-tezgahinda-fare-goruntulendi-1074247438.html

İstanbul'da bir börekçinin tezgahında fare görüntülendi

İstanbul'da bir börekçinin tezgahında fare görüntülendi

Fatih Sirkeci’deki bir börekçide, farenin tepsilerin içerisindeki yiyecek kırıntılarını yediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T15:46+0300

2023-08-01T15:46+0300

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türkiye

fare

börek

tezgah

hijyen

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İstanbul, Sirkeci’deki olay dün gece bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, börekçinin önünden geçen şahıs, bir farenin börek tepsisinde gezdiğini fark etti.Bu manzara karşısında şoke olan kişi, farenin tepsideki börek kırıntılarını yediğini görünce, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kapalı olan dükkanının vitrininden çekilen görüntülerde farenin tezgahta dolaştığı görüldü.Görüntülerde, farenin tezgahtaki tepsi içerisindeki börek kırıntılarını yiyerek karnını doyurduğu ve daha sonra tezgah üzerindeki diğer tepsilerin üzerinde dolaştığı görülüyor.

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fare, börek, tezgah, hijyen